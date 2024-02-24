トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 764

ミハイル・マルキュカイツ

テストに...。奮闘してみましょう...。はそこそこにして......。

いえいえ、私はリスクを減らすことだけで市場で生き残っています（主な目標は負けないことです）。

ちゃんとしたテストがないと、取引する機会がない。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

いいえ、私はリスクを減らすことだけでマーケットを生き延びています。

適切なテストなしに実行する選択肢はない。

小さなリアルでのチェックは、ストラテジーもそれを実行するExpert Advisorも、最も信頼できるテストです。私たちを信じて、もっとたくさんの質問をしてください。順番に実行 するだけでも...。

ミハイル・マルキュカイツ

ストラテジーとそれを実行するEAの両方について、最も信頼できるテストは、小さなリアル口座でそれを確認することです。信じてください、もっと質問があるはずです...。ただ、実行を指示 する...

注文実行で犬を食べたが、大したことはない。

テスターはすでにすべてを内蔵している

這いつくばっているようだが、非常にゆっくりとしたスピードでテストを行っている

しかし、データセット内のいくつかのスパイクの影響を視覚的に追跡したところ、1000バー中の取引にマイナスの影響を及ぼしていたのです。

そして、時間さえあれば、システムを改善する方法はいくらでもあるのです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

これでは、時間的にも価値的にもドローダウンが大きすぎる...。IMHO...それを使って作業を開始する、あなたは良いドローダウンの後に開始する必要があります...。

ミハイル・マルキュカイツ

これでは、時間的にも価値的にもドローダウンが大きすぎる...。IMHO・・・良いドローダウンが出た直後から手を出すべきですね・・・。

すでに最初のテスト結果を分析してテストすることにしましたので、カウンタートレンドで実施したいと思います。

 

それがFXというものだ...PA!!!!

あなたがわざと狙ったようにねマーケットメーカーPID!!!

今頃は立ち直っているはずなのに......ダメだ。私のストップ高を食べるべきでした。プ...ル...ス...ス!!!!

 
ミハイル・マルキュカイツ

ストップがなければ、プレーをしなければならない。地獄に落ちろ

 
ミハイル・マルキュカイツ

残念なことに、一般のトレーダーは、ほとんどのストップがどこにあるかを見ているので、これで儲けているのです。
ポンドはとても弾力があります。イギリス人はお金を稼ぐ方法を知っている。
 
エリブラリウス
普通のトレーダーにとっては残念なことですが、彼らはほとんどのストップがどこにあるかを見ているので、それで儲けているのです。
ポンドは全般的にハリがありますね。イギリス人はお金を稼ぐ方法を知っている。

イギリスができることはたくさんあるし、自分たちではできないこともたくさんある。

例えば、ポンドを下落させたとされる有名なソロス氏。ポンドを下落させたのはソロスではなく、スケープゴートとして選ばれたのはソロスだったのです。当時、イングランド銀行が 介入を必要としていたのですが、直接介入することはできない、イギリス人だ！ということで信用を失い、介入は行われたのですが、ソロスのせいにされてしまったのです。ポンドはそんな感じです。

