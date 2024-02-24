トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 768 1...761762763764765766767768769770771772773774775...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2018.03.24 20:16 #7671 ミハイル・マルキュカイツ一般的に、私はFXで取引をしていますが、データはKD経由でCME取引所から取っています。そのため、関連... 一般に、FORTSに興味のある方ならどなたでも。SiのTSを確認したところ、これはモエックスでドル→ルーブルの非現金化です。モスクワ証券取引所その結果、同一の品質が得られます。問題はMT5を持っていて、99％MT5でやっているのですが、MT5から抜け出せず、その計算が非常に遅いということです。理解できない。この計算はMT5では複雑すぎます。もし、私がFORTSのTSを推進することに興味があれば、ありがたいことだと思います。 どこに引っ掛かりがあるのか、教えてあげよう......。 .ブランチを作れば、誰かが助けてくれるかもしれない...。 Mihail Marchukajtes 2018.03.25 10:11 #7672 約束通り、Dr.Traderメソッドの結果を掲載します...。 > cat("Accuracy on train data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTrain, trainTable[,TARGET_COLUMN]), "\n") Accuracy on train data: 0.6666667 > cat("Accuracy on test data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTest, testTable[,TARGET_COLUMN]), "\n") Accuracy on test data: 0.6666667 そして、ここでトリックスターの勧告を行うには、開始されませんでしたが、誰が作るとレイアウトされますすることができます。トレーニングファイルを添付します .... library(corrplot) # Сгенерим данные data <- seq(0, 2*pi, 0.1) x1 <- 5*cos(data) x2 <- 2*sin(data) target <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0) # Соберем в датафрейм z <- data.frame(data, target, x1, x2) head(z) # Смотрим что получилось str(z) # + структуру # Посмотрим диаграммы размахов ("ящики с усами") boxplot(z[,-1]) # И корреляционную матрицу corm <- cor(z[,-1]) corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen", addgrid.col = "gray33", tl.col = "black") ファイル: 9i61gus.txt 3 kb Ivan Negreshniy 2018.03.25 11:29 #7673 ミハイル・マルキュカイツ約束通り、Dr.Traderメソッドの結果を掲載します...。 そして、ここでトリックスターの勧告を行うには、開始されませんでしたが、作ることができ、レイアウトされます。トレーニングファイルを添付します...。 削除済み 2018.03.25 12:02 #7674 ミハイル・マルキュカイツトリックスターに勧められてやったわけではないので、もしかしたら誰かがやって投稿してくれるかもしれません。トレーニングファイルを添付します...。 いいアドバイスをしていると思う？ 何年前からRで遊んでいたのか、今は何も稼がずに大笑いしている :) テストとトレが同じなのはおかしい、どこかに間違いがある。 で、相変わらずのスモールセットなんでしょ？ だったら、やる意味が全くない。 Ivan Negreshniy 2018.03.25 12:15 #7675 マキシム・ドミトリエフスキーいいアドバイスをしていると思いますか？ 何年もRで遊んでいたのに、今は何も稼がずに大笑いしている :) テストとトレインが同じなのはおかしい、どこかに間違いがある。 で、相変わらずのスモールセットなんでしょ？ だったらやる意味ないじゃんそう、30本セットでは真剣味がないのです...。数万でも、トレーニングを実行し、ソースコードまで生成できれば、今、テストしているところです Ivan Negreshniy 2018.03.25 13:09 #7676 そして、ジグザグチャートの相関行列は以下の通りです。 削除済み 2018.03.25 15:51 #7677 RLに関するもう一つの良い記事 https://ac.els-cdn.com/S2212567112001220/1-s2.0-S2212567112001220-main.pdf?_tid=cde6f522-59e2-41c6-b12f-e1719dca6bad&acdnat=1521966710_8eeed067d4b093ed5ba6acacac6a0efd Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications www.sciencedirect.com The construction of automatic Financial Trading Systems (FTSs) is a subject of research of high interest for both academic environment and financial o… Dr. Trader 2018.03.25 17:22 #7678 ミハイル・マルキュカイツ約束通り、Dr.Traderメソッドのトレーニングの結果を掲載します・・・。 次のコードは何を出力するのでしょうか。cat("Best R^2 score:",max(gaResult@fitness),"\n") パラメータ選択、モデル作成後に呼び出された場合？0より大きくなければならない。0.5より大きければ、非常に良い。理想的には==1の場合。 これはトレーニングデータのみでのクロスバリデーションの結果である。 Dr. Trader 2018.03.25 17:23 #7679 マキシム・ドミトリエフスキーアクラシーのテストとトラックが同じなのはおかしい、どこかの間違いだろうアキュラシーでは、グルには常に同等のテストとトレがあり、全て正常です。 Mihail Marchukajtes 2018.03.25 20:14 #7680 いいえ、テストと列車は同じです。テストのデータはまだ利用できませんので、1週間後に登場します。それが、ちょっと様子を見に行ったところ...。 コードを追加して、Rで何が起こっているのか試してみます。 1...761762763764765766767768769770771772773774775...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
一般的に、私はFXで取引をしていますが、データはKD経由でCME取引所から取っています。そのため、関連...
一般に、FORTSに興味のある方ならどなたでも。SiのTSを確認したところ、これはモエックスでドル→ルーブルの非現金化です。モスクワ証券取引所その結果、同一の品質が得られます。問題はMT5を持っていて、99％MT5でやっているのですが、MT5から抜け出せず、その計算が非常に遅いということです。理解できない。この計算はMT5では複雑すぎます。もし、私がFORTSのTSを推進することに興味があれば、ありがたいことだと思います。
どこに引っ掛かりがあるのか、教えてあげよう......。
.
ブランチを作れば、誰かが助けてくれるかもしれない...。
約束通り、Dr.Traderメソッドの結果を掲載します...。
そして、ここでトリックスターの勧告を行うには、開始されませんでしたが、誰が作るとレイアウトされますすることができます。トレーニングファイルを添付します ....
約束通り、Dr.Traderメソッドの結果を掲載します...。
そして、ここでトリックスターの勧告を行うには、開始されませんでしたが、作ることができ、レイアウトされます。トレーニングファイルを添付します...。
トリックスターに勧められてやったわけではないので、もしかしたら誰かがやって投稿してくれるかもしれません。トレーニングファイルを添付します...。
いいアドバイスをしていると思う？
何年前からRで遊んでいたのか、今は何も稼がずに大笑いしている :)
テストとトレが同じなのはおかしい、どこかに間違いがある。
で、相変わらずのスモールセットなんでしょ？ だったら、やる意味が全くない。
いいアドバイスをしていると思いますか？
何年もRで遊んでいたのに、今は何も稼がずに大笑いしている :)
テストとトレインが同じなのはおかしい、どこかに間違いがある。
で、相変わらずのスモールセットなんでしょ？ だったらやる意味ないじゃん
そう、30本セットでは真剣味がないのです...。数万でも、トレーニングを実行し、ソースコードまで生成できれば、今、テストしているところです
そして、ジグザグチャートの相関行列は以下の通りです。
RLに関するもう一つの良い記事
https://ac.els-cdn.com/S2212567112001220/1-s2.0-S2212567112001220-main.pdf?_tid=cde6f522-59e2-41c6-b12f-e1719dca6bad&acdnat=1521966710_8eeed067d4b093ed5ba6acacac6a0efd
約束通り、Dr.Traderメソッドのトレーニングの結果を掲載します・・・。
次のコードは何を出力するのでしょうか。
cat("Best R^2 score:",max(gaResult@fitness),"\n")
パラメータ選択、モデル作成後に呼び出された場合？0より大きくなければならない。0.5より大きければ、非常に良い。理想的には==1の場合。
これはトレーニングデータのみでのクロスバリデーションの結果である。
アクラシーのテストとトラックが同じなのはおかしい、どこかの間違いだろう
アキュラシーでは、グルには常に同等のテストとトレがあり、全て正常です。
いいえ、テストと列車は同じです。テストのデータはまだ利用できませんので、1週間後に登場します。それが、ちょっと様子を見に行ったところ...。
コードを追加して、Rで何が起こっているのか試してみます。