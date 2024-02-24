トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2089

Renat Akhtyamov:
群衆はニュースをさまざまに解釈し、引用は概して好意的である。

これらはすべて、この研究の目的ではありません。

 
Valeriy Yastremskiy：

全ては研究の目的ではありません。

専門的な研究を見たことがあるんだけど、スレッドに書いてあったかな。

フォーラムに掲載されたスクリーンショットは

御免なさい、いつだったか忘れたわ

4rkaまたはこちら

4枚組の可能性が高い
 
Valeriy Yastremskiy：

夫婦で、そう、両国のニュースを受け止めるのです。行動の選択肢がよくわからない。強、中、小？もしそうなら、もしかしたら簡略化はありかもしれないし、ないかもしれない。それなら4つの選択肢がある。

まさにその通り、Low、Medium、High Impact Expectedの略です。また、Non-Economic -休日や時間換算のためのNがあります。

例えば、ドル建てのMediumは、他の通貨建てのHighよりも強いということが判明するかもしれません。

もう一つの問題は、ある日突然、ある国に関するニュースが大量に流れ、時間や強さ、方向性が異なることがあることです。どうにかしてすべてを 慎重に「和解」させなければ ならないのです)。
 
mytarmailS:

トレンドや大きな変動に関する情報はすべてつぶしてしまう。

価格とPCA8成分が同じかどうか知りたいのですが、系列のフーリエ分解は価格と同じ振幅を持つのでしょうか。

価格にはそのようなスペクトルがあります。価格からフーリエ曲線をとると、最大振幅は常に緩やかな変動に対してとなります。

増分のスペクトルは同じで、定数成分や窓からはみ出た周波数は自動的に削除されます。

おそらくフロートでしょう、その2D画像はmatlabのものです、ずいぶん前に破りました。


 
ロールシャッハ

ノーム

スペクトルはどのように使うのですか？

 
アレクセイ・ニコラエフ

もちろん、一度にすべてを行うことは不可能でしょう。それに、適切なTFスケールの選択も問題である。時間軸で見えるものが、分軸では見えにくく、またその逆もしかりです。シンプルな研究の連続のロジックが必要なのです。課題は単純とは言い切れない。

 
Renat Akhtyamov：

規矩準縄

インクリメンタル・スペクトラムはどのように使うのですか？

瞑想中))

目ではどうしたらいいのかわからない、もしかしたらMOが見つけてくれるかもしれない。

 
ロールシャッハ

価格にはこのようなスペクトルがあり、価格のフーリエをとると最大振幅は常にゆっくりした振動になります。

増分はこのスペクトル、定数成分、窓の外にある周波数が自動的に除去される。


昔から価格刻みはフリッカーノイズ（ピンクノイズ）だったようなものです。

明らかに、価格について最も必要なものであるメモリを捨てていますね。へへへ...。

MOは価格刻みで現金化できるのか？イエスでもあり、ノーでもある。どんなサンプルでも、一定の期待値バイアスが邪魔をする。

 
Alexander_K：

インクリメンタル・スペクトルの1/f減衰を感じなかった。

定数成分とトレンドだけ捨てました。

この場合、インクリメントはカットオフ周波数を定義するためにのみ必要である。

忘れてました-グラデーションから平均値を引くこともできます。

 

もし、どなたかがニュース付きのサンプルを作ってくださったら、私はCatBoostで パラメータを変えて実行する用意があります - このトピックは私にとって興味深いものです。

予想されるニュースによってトロールの種類を変えてみたところ、効果は良かったのですが、なぜかサンプル採取が自動化されませんでした。

そうそう、私の研究によると、ニュースは放置するより待つほうが効果的なんですよ、そのほうがスムーズだし...。

