トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 766 1...759760761762763764765766767768769770771772773...3399 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2018.03.24 13:00 #7651 マキシム・ドミトリエフスキーエコノメトリックモデルについて読んで、何か新しい発見があった。 ここ数十年、レジームスイッチング（RS）のようなモデルが計量経済学で人気を博している。例えば、閾値自己回帰モデル（TAR）[15]や、滑らかな遷移を許容する滑らか遷移自己回帰モデル（STAR）[3]が注目される。RSモデルへの関心は高まっているものの、RSに関する論文の多くはモデル開発に焦点を当てたものであり、人工知能に関係するRSモデルのアプリケーションは金融取引の分野ではわずかしか見当たりません。 これらのうち、どれかを試したことがありますか？たくさん試しました。 パッケージはtsDynと呼ばれ、いくつかの閾値関数を持っています。私はBolingerの代わりにSETARを使用しました。インクリメントを使用する場合、非常に効果的なものであり、お勧めします。なぜか、3年ぐらい前です。 削除済み 2018.03.24 13:03 #7652 サンサニッチ・フォメンコ試して、たくさん。 tsDynというパッケージで、いくつかの閾値関数がありますが、私はbolingerの代わりにSETARを使っています。インクリメントを使用する場合、非常に効果的なものであり、お勧めします。でも、リアルアカウントでは 使わなかったんですよ、理由は忘れましたが、3年前くらいです。garchを入力とし、効用関数の連続最適化を行うニューラルネットワークを使用した記事をお送りすることができます СанСаныч Фоменко 2018.03.24 13:13 #7653 マキシム・ドミトリエフスキーgarchを入力とし、効用関数の連続的な最適化のためのニューラルネットワークを使用した記事を送ることができますもしよろしければ Anatolii Zainchkovskii 2018.03.24 14:35 #7654 多項式を入力に与えてみた人はいるのだろうか？ СанСаныч Фоменко 2018.03.24 15:01 #7655 マキシム・ドミトリエフスキーしじょうさいばん に関する記事がたくさんあります。拝見させていただきました！ありがとうございます。でも、この話題は私がやっていることから外れるので、今の案件が終わるまでは掘り下げないことにします。 forexman77 2018.03.24 16:14 #7656 自己相関の 指標を作りました。トレーディングにどう活かせるのか？ Mihail Marchukajtes 2018.03.24 19:20 #7657 ご覧の通り、手加減なしです。マークされた場所では先物の入れ替わりがあり、TCは鍛えられすぎず、手を入れ替えた。第一に、私が手先の器用なトレーダーであることの証明になるし、第二に、ワーキングセオリーの確認になるのです。4回で5点満点で2回目はいけるかな？ 今は、模型作りに本腰を入れています。先物の接着の関係であまり良くない結果になりましたが、きっと簡単に再現できるのでしょう・・・・。感じるんだ...というのも、今日はデータ処理の半分を行いましたが、もう一つ便利なことを思いついたからです。0と1の数が同じになるように出力のバランスをとるために（0と1の数が同じであることは非常に重要）、以前のデータを並べ替える必要がありました。1の和のスライディングウィンドウを作り、そのウィンドウの大きさのちょうど半分の1の和を持つ出力を選択すればよいのです。これは、並べ替えが行われないため、データ間のシリアル通信を失わず、出力がすでにバランスされている必要な時間間隔のウィンドウを正確に選択する。だから、できる限り...を説明しました。もし理解できなかったとしても、それは私のせいではありません :-) 余分な言葉、余分なフレーズはない。友達大歓迎!!!!!!! Mihail Marchukajtes 2018.03.24 19:21 #7658 クソみたいな先物変更もここまでか・・・。ちょうど、FRBの金利変更などのビッグニュースに合わせて......。偶然の一致か...。 ターミナルに座るのはもちろん、ストップを移動し始めるのも......。バカヤロー :-( Renat Akhtyamov 2018.03.24 19:22 #7659 ミハイル・マルキュカイツご覧の通り、手加減なしです。マークされた場所では先物の入れ替わりがあり、TCは鍛えられすぎず、手を入れ替えた。第一に、私が手先の器用なトレーダーであることの証明になるし、第二に、ワーキングセオリーの確認になるのです。4回で5点満点で2回目はいけるかな？ 今は、模型作りに本腰を入れています。先物の接着の関係であまり良くない結果になりましたが、きっと簡単に再現できるのでしょう・・・・。感じるんだ...というのも、今日はデータ処理の半分を行いましたが、もう一つ便利なことを思いついたからです。0と1の数が同じになるように出力のバランスをとるために（0と1の数が同じであることは非常に重要）、以前のデータを並べ替える必要がありました。1の和のスライディングウィンドウを作り、そのウィンドウの大きさのちょうど半分の1の和を持つ出力を選択すればよいのです。これは、並べ替えが行われないため、データ間のシリアル通信を失わず、出力がすでにバランスされている所望の時間間隔のウィンドウを正確に選択する。だから、できる限り...を説明しました。もし理解できなかったとしても、それは私のせいではありません :-) 余分な言葉、余分なフレーズはない。友達大歓迎!!!!!!!もし私があなたなら、良い結果を出しているTSは何も変えないでしょう。 すべての思考はすでにその中にあり、システムを変更することはできないので、その仕事を妨害してはならない あなたの手で台無しにする必要はありません、純粋に自動で実行させます。 Mihail Marchukajtes 2018.03.24 19:25 #7660 レナト・アフティアモフもし私があなたなら、良い結果を示したTSの内容は何も変えないでしょう。 すべての思考は彼女の中にあり、システムは変えられないので、彼女の仕事を邪魔してはいけない 機械にクリーンな作業をさせ、手を使わないでくださいまあ、TSの読み方から手を動かしてエントリーしたんですけどね。ストップを動かさなければ、2敗してしまうところでした。1650くらいまで下がれば、次に進むはずだったのですが、ダメでした...。先ほどのスクリーンショットでは、2枚のノートを取り出した様子をお見せしていました。それがこの2頭のヘラジカです。もし、そうでなかったら、すぐに復旧していたでしょう、ただ、ロールバックがあっただけで、......。よし、それならそれよりも気になるのは、これからどう動いていくのか...。:-) 1...759760761762763764765766767768769770771772773...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
エコノメトリックモデルについて読んで、何か新しい発見があった。
ここ数十年、レジームスイッチング（RS）のようなモデルが計量経済学で人気を博している。例えば、閾値自己回帰モデル（TAR）[15]や、滑らかな遷移を許容する滑らか遷移自己回帰モデル（STAR）[3]が注目される。RSモデルへの関心は高まっているものの、RSに関する論文の多くはモデル開発に焦点を当てたものであり、人工知能に関係するRSモデルのアプリケーションは金融取引の分野ではわずかしか見当たりません。
これらのうち、どれかを試したことがありますか？
たくさん試しました。
パッケージはtsDynと呼ばれ、いくつかの閾値関数を持っています。私はBolingerの代わりにSETARを使用しました。インクリメントを使用する場合、非常に効果的なものであり、お勧めします。なぜか、3年ぐらい前です。
試して、たくさん。
tsDynというパッケージで、いくつかの閾値関数がありますが、私はbolingerの代わりにSETARを使っています。インクリメントを使用する場合、非常に効果的なものであり、お勧めします。でも、リアルアカウントでは 使わなかったんですよ、理由は忘れましたが、3年前くらいです。
garchを入力とし、効用関数の連続最適化を行うニューラルネットワークを使用した記事をお送りすることができます
garchを入力とし、効用関数の連続的な最適化のためのニューラルネットワークを使用した記事を送ることができます
もしよろしければ
しじょうさいばん
に関する記事がたくさんあります。
拝見させていただきました！ありがとうございます。でも、この話題は私がやっていることから外れるので、今の案件が終わるまでは掘り下げないことにします。
ご覧の通り、手加減なしです。マークされた場所では先物の入れ替わりがあり、TCは鍛えられすぎず、手を入れ替えた。第一に、私が手先の器用なトレーダーであることの証明になるし、第二に、ワーキングセオリーの確認になるのです。4回で5点満点で2回目はいけるかな？
今は、模型作りに本腰を入れています。先物の接着の関係であまり良くない結果になりましたが、きっと簡単に再現できるのでしょう・・・・。感じるんだ...というのも、今日はデータ処理の半分を行いましたが、もう一つ便利なことを思いついたからです。0と1の数が同じになるように出力のバランスをとるために（0と1の数が同じであることは非常に重要）、以前のデータを並べ替える必要がありました。1の和のスライディングウィンドウを作り、そのウィンドウの大きさのちょうど半分の1の和を持つ出力を選択すればよいのです。これは、並べ替えが行われないため、データ間のシリアル通信を失わず、出力がすでにバランスされている必要な時間間隔のウィンドウを正確に選択する。だから、できる限り...を説明しました。もし理解できなかったとしても、それは私のせいではありません :-)
余分な言葉、余分なフレーズはない。友達大歓迎!!!!!!!
クソみたいな先物変更もここまでか・・・。ちょうど、FRBの金利変更などのビッグニュースに合わせて......。偶然の一致か...。
ターミナルに座るのはもちろん、ストップを移動し始めるのも......。バカヤロー :-(
ご覧の通り、手加減なしです。マークされた場所では先物の入れ替わりがあり、TCは鍛えられすぎず、手を入れ替えた。第一に、私が手先の器用なトレーダーであることの証明になるし、第二に、ワーキングセオリーの確認になるのです。4回で5点満点で2回目はいけるかな？
今は、模型作りに本腰を入れています。先物の接着の関係であまり良くない結果になりましたが、きっと簡単に再現できるのでしょう・・・・。感じるんだ...というのも、今日はデータ処理の半分を行いましたが、もう一つ便利なことを思いついたからです。0と1の数が同じになるように出力のバランスをとるために（0と1の数が同じであることは非常に重要）、以前のデータを並べ替える必要がありました。1の和のスライディングウィンドウを作り、そのウィンドウの大きさのちょうど半分の1の和を持つ出力を選択すればよいのです。これは、並べ替えが行われないため、データ間のシリアル通信を失わず、出力がすでにバランスされている所望の時間間隔のウィンドウを正確に選択する。だから、できる限り...を説明しました。もし理解できなかったとしても、それは私のせいではありません :-)
余分な言葉、余分なフレーズはない。友達大歓迎!!!!!!!
もし私があなたなら、良い結果を出しているTSは何も変えないでしょう。
すべての思考はすでにその中にあり、システムを変更することはできないので、その仕事を妨害してはならないあなたの手で台無しにする必要はありません、純粋に自動で実行させます。
もし私があなたなら、良い結果を示したTSの内容は何も変えないでしょう。
すべての思考は彼女の中にあり、システムは変えられないので、彼女の仕事を邪魔してはいけない機械にクリーンな作業をさせ、手を使わないでください
まあ、TSの読み方から手を動かしてエントリーしたんですけどね。ストップを動かさなければ、2敗してしまうところでした。1650くらいまで下がれば、次に進むはずだったのですが、ダメでした...。先ほどのスクリーンショットでは、2枚のノートを取り出した様子をお見せしていました。それがこの2頭のヘラジカです。もし、そうでなかったら、すぐに復旧していたでしょう、ただ、ロールバックがあっただけで、......。よし、それならそれよりも気になるのは、これからどう動いていくのか...。:-)