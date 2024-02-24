トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 653 1...646647648649650651652653654655656657658659660...3399 新しいコメント Mykola Demko 2018.02.09 12:22 #6521 ユーリイ・アサウレンコアレクサンダーさん、「理論から実践へ」という素晴らしいスレッドがありますね、そこに投稿してください。あなたの書き込みは、MOの話題とは全く関係ありません。 ちなみに、フォーラムでは商品の宣伝は禁止されていますが、あなたはあからさまにそれを行っていますね。 モデレーター、オ...悪魔はあなたの味方です )))) Dr. Trader 2018.02.09 17:54 #6522 Alexander_K2： プロジェクト引渡しのスピードアップのために、信念を持って協力してください。あらゆるブローカーからのティックアーカイブを変換するプログラムを作成する。偶然にもGarik Sukachevのコンサートに遭遇し、コンバーターはその下でインスピレーションを受け、自ら書きました。 ガリクをプロジェクトの受益者リストに追加してください :) 以下はatacheのMT5スクリプトで、このように操作する必要があります。 まず、目盛りをつけたテーブルを作成 します。 1) MT5を起動し、ブローカーに接続します（またはMetaQuotes-Demoサーバーに接続し、ターミナルでデモ口座を作成します）。 2）「表示」→「シンボル」を選択します。表から目的の記号を探し、マウスでクリックすると、右下のペインにその記号の詳細が表示されます。 3) 「ticks」タブで、日付、「all」または「bid/ask」モードを選択し、「query」ボタンを押し、ウィンドウ下部の「export」ボタンを押します。 ticksを含むcsvファイルが得られます。 もし、独自のティックソースを持っているなら、mt5と全く同じ形式のcsvファイルを作ればいいだけです - 最初の2列は必須です。 BidとAskは空白にすることができます（過去の値が変更されないことを意味します）。 最後とボリューム私はスクリプトで使用しない（ブローカーは全くそれらを埋めることはほとんどありません）、作成し、それらを埋めるしないでください。 すでにcsvファイルを作成している場合は、C:IssuersIvanPetrovAppDataThomasRoamingCetaQuotesTerminalCommonFilesに保存してください、そうしないとMT5でスクリプトがアクセスできなくなります。 また、MT5で、Fileメニュー - open data folder. 次に、folder MQL5/Scripts このフォルダーで、攻撃からTicksDiscrInt.mq5ファイルを保存します MT5を再起動すると、コンパイルされてナビゲータにスクリプトが表示されます。 そこでパラメータを変更します - ticksファイルの名前、変換された新しいファイルの名前、ミリ秒単位の増分（1秒=1000）、csvデリミタ（タブ設定のデフォルト値）、新しいファイルの価格の小数点以下の桁数です。 価格チャートの上隅からスクリプトアイコンが消えるまで待ちます、完了です。新しい scv ファイルは、同じディレクトリ ...\TerminalCommon/ Files に置かれます。 また、Atachaは、刻み幅のあるscvファイルと、例として789msec刻みのcsvファイルに変換したアーカイブを用意しています。 ファイル: TicksDiscrInt.mq5 6 kb ticks.zip 9732 kb PythonとMetaTrader5 Pythonパッケージを使用した深層学習による予測と注文とONNXモデルファイル プッシュ通知による取引の監視：MetaTrader 5サービスの例 MetaTraderプログラムを簡単かつ迅速に開発するためのライブラリ(第19部): ライブラリメッセージのクラス 削除済み 2018.02.09 18:15 #6523 このインジケーターにレベルを付けながら、単純なCKにBBという形で、かなり苦労しています。指数関数的にした方がレスポンスが良さそうだし、アルマも必要ない。そして、最終的にbotを作って反応を見ることもあります。 全く同じ原理で、ここのように2本ではなく、1本の商品を予測するシグナルを得ることができます、ちなみに回帰MOのシグナルを得るには便利です Alexander_K2 2018.02.09 18:56 #6524 Dr.トレーダーガリク・スカチョフのコンサートに偶然出くわしたのですが、コンバーターはどうやら自分でひらめいたようで、書いてくれました。 ガリクをあなたのプロジェクトの支援者リストに追加してください :) 以下はアタチャのMT5スクリプトですが、このように操作してください。 まず、目盛りをつけたテーブルを作成します。 1) MT5を起動し、ブローカーに接続します（またはMetaQuotes-Demoサーバーに接続し、ターミナルでデモ口座を作成します）。 2）「表示」→「シンボル」を選択します。表から目的の記号を探し、マウスでクリックすると、右下のペインにその記号の詳細が表示されます。 3) "ticks "タブで、日付、"all "または "bid/ask "モードを選択し、"query "ボタンをクリックし、ウィンドウ下部の "export "ボタンをクリックしてください。 独自のティックソースがある場合は、mt5と全く同じフォーマットのcsvファイルを作ればよい。 最初の2列は必須項目です。 BidとAskは空白にすることができます（過去の値が変更されないことを意味します）。 最後とボリューム私はスクリプトで使用しない（ブローカーは、すべてでそれらを埋めることはほとんどありません）、それらを作成したり、埋めることはありません。 Save this csv file to folder C:\UsersIvanPetrovAppDataRoamingttpMetaQuotesttpTerminalttpCommonFiles, otherwise will not access it in MT5 script is. また、MT5では、ファイルメニュー-データフォルダを開きます。 そして、MQL5/Scripts フォルダに移動します。 ここから TicksDiscrInt.mq5 ファイルを保存します。 MT5を再起動すると、コンパイルされ、ナビゲータにスクリプトが表示されるはずです。 任意のチャートを開き、ナビゲータからスクリプトをドラッグして起動します。 そこでパラメータを変更します - 刻み目を含むファイル名、変換後のファイル名、ミリ秒単位のステップ（1秒＝1000）、csvセパレータ（デフォルトでタブ設定にあります）、新しいファイルの価格の小数点以下の桁数です。 価格チャートの上隅からスクリプトアイコンが消えるまで待てば完了です。新しいscvファイルは、同じディレクトリ ...\TerminalCommon_Files に置かれます。 また、Atachaは、刻み幅のあるscvファイルと、例として789msec刻みのcsvファイルに変換したアーカイブを用意しています。それでは、どうぞTSの無料動作版を用意しました。ポケット、ポケット準備OK!冗談じゃないんです。 Alexander_K2 2018.02.09 18:58 #6525 マキシム・ドミトリエフスキーこのインジケーターにレベルを付けながら、単純なCKにBBという形で、かなり苦労しています。指数関数的にしたほうが反応もよく、アルマも必要ないようです。そして、最終的にbotを作って反応を見ることもあります。 全く同じ原理で、ここのように2本ではなく、1本の商品を予測するシグナルを得ることができる、ちなみに回帰MOのシグナルを得るのに便利なんです そこはBBではなく、分散の計算が少し違うのです。しかし、この指標も非常に優秀です。Vivat, Maxim - あなたは正しい道を歩んでいますが、私はまだやらなければならないことが残っています。 Yuriy Asaulenko 2018.02.09 18:59 #6526 Dr.トレーダー Alexander_K2 です。さあ、始まるぞTCの無料動作版をお借りします。ポケット、ポケット準備OK!冗談じゃないんです。 まあ、みんな、手口じゃなくて、彼のスレッド（https://www.mql5.com/ru/forum/221552）に書き込めばいいんだけどね。いい加減にスレッドを汚してくれた。 自分のメッセージは後で削除します。 От теории к практике 2017.12.01www.mql5.com Добрый вечер, уважаемые трейдеры! アレクサンダーさん、「理論から実践へ」という素晴らしいスレッドがありますね、そこに投稿してください。あなたの書き込みは、MOの話題とは全く関係ありません。
ちなみに、フォーラムでは商品の宣伝は禁止されていますが、あなたはあからさまにそれを行っていますね。
悪魔はあなたの味方です ))))
プロジェクト引渡しのスピードアップのために、信念を持って協力してください。
あらゆるブローカーからのティックアーカイブを変換するプログラムを作成する。
偶然にもGarik Sukachevのコンサートに遭遇し、コンバーターはその下でインスピレーションを受け、自ら書きました。
ガリクをプロジェクトの受益者リストに追加してください :)
以下はatacheのMT5スクリプトで、このように操作する必要があります。
まず、目盛りをつけたテーブルを作成 します。
1) MT5を起動し、ブローカーに接続します（またはMetaQuotes-Demoサーバーに接続し、ターミナルでデモ口座を作成します）。
2）「表示」→「シンボル」を選択します。表から目的の記号を探し、マウスでクリックすると、右下のペインにその記号の詳細が表示されます。
3) 「ticks」タブで、日付、「all」または「bid/ask」モードを選択し、「query」ボタンを押し、ウィンドウ下部の「export」ボタンを押します。 ticksを含むcsvファイルが得られます。
もし、独自のティックソースを持っているなら、mt5と全く同じ形式のcsvファイルを作ればいいだけです -
最初の2列は必須です。
BidとAskは空白にすることができます（過去の値が変更されないことを意味します）。
最後とボリューム私はスクリプトで使用しない（ブローカーは全くそれらを埋めることはほとんどありません）、作成し、それらを埋めるしないでください。
すでにcsvファイルを作成している場合は、C:IssuersIvanPetrovAppDataThomasRoamingCetaQuotesTerminalCommonFilesに保存してください、そうしないとMT5でスクリプトがアクセスできなくなります。
また、MT5で、Fileメニュー - open data folder
. 次に、folder MQL5/Scripts
このフォルダーで、攻撃からTicksDiscrInt.mq5ファイルを保存します
MT5を再起動すると、コンパイルされてナビゲータにスクリプトが表示されます。
そこでパラメータを変更します - ticksファイルの名前、変換された新しいファイルの名前、ミリ秒単位の増分（1秒=1000）、csvデリミタ（タブ設定のデフォルト値）、新しいファイルの価格の小数点以下の桁数です。
価格チャートの上隅からスクリプトアイコンが消えるまで待ちます、完了です。新しい scv ファイルは、同じディレクトリ ...\TerminalCommon/ Files に置かれます。
また、Atachaは、刻み幅のあるscvファイルと、例として789msec刻みのcsvファイルに変換したアーカイブを用意しています。
このインジケーターにレベルを付けながら、単純なCKにBBという形で、かなり苦労しています。指数関数的にした方がレスポンスが良さそうだし、アルマも必要ない。そして、最終的にbotを作って反応を見ることもあります。
全く同じ原理で、ここのように2本ではなく、1本の商品を予測するシグナルを得ることができます、ちなみに回帰MOのシグナルを得るには便利です
そこはBBではなく、分散の計算が少し違うのです。しかし、この指標も非常に優秀です。Vivat, Maxim - あなたは正しい道を歩んでいますが、私はまだやらなければならないことが残っています。
まあ、みんな、手口じゃなくて、彼のスレッド（https://www.mql5.com/ru/forum/221552）に書き込めばいいんだけどね。いい加減にスレッドを汚してくれた。
自分のメッセージは後で削除します。
モデルを計算するために、私はすでに指数関数的な ラグを持った増分を使用しています :) そして、出力系列はほぼ定常なので、BBも同じようにする必要があります。
とにかく、この方法は正しく、工夫されている。最後までやり通せばいいんです。マイケル先生はどこですか？なぜ、彼は自由奔放に金を追い求めることに加わらないのだろう。消えた、完全に消えた...。ニューラルネットに絡め取られ...彼を救済する時だ！
データを加工する。箱ひげ図またはきれいな曲線を列で出力します。
固定ステップで、1カーブ＝ウィンドウ幅（12kとか）。
"定常性 "は厳密ではなく、浮いてしまいますが、主なものはそうではありません）))
Rで美しい曲線が描ける)))
https://cran.r-project.org/web/packages/ggjoy/vignettes/introduction.html
https://cran.r-project.org/web/packages/ggjoy/vignettes/gallery.html
覚えていますよ、あなたのその仕事について。そのうちやりますよ。