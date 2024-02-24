トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 653

ユーリイ・アサウレンコ

アレクサンダーさん、「理論から実践へ」という素晴らしいスレッドがありますね、そこに投稿してください。あなたの書き込みは、MOの話題とは全く関係ありません。

ちなみに、フォーラムでは商品の宣伝は禁止されていますが、あなたはあからさまにそれを行っていますね。

悪魔はあなたの味方です ))))

 
Alexander_K2：

プロジェクト引渡しのスピードアップのために、信念を持って協力してください。

あらゆるブローカーからのティックアーカイブを変換するプログラムを作成する。

偶然にもGarik Sukachevのコンサートに遭遇し、コンバーターはその下でインスピレーションを受け、自ら書きました。
ガリクをプロジェクトの受益者リストに追加してください :)


以下はatacheのMT5スクリプトで、このように操作する必要があります。


まず、目盛りをつけたテーブルを作成 します。

1) MT5を起動し、ブローカーに接続します（またはMetaQuotes-Demoサーバーに接続し、ターミナルでデモ口座を作成します）。

2）「表示」→「シンボル」を選択します。表から目的の記号を探し、マウスでクリックすると、右下のペインにその記号の詳細が表示されます。

3) 「ticks」タブで、日付、「all」または「bid/ask」モードを選択し、「query」ボタンを押し、ウィンドウ下部の「export」ボタンを押します。 ticksを含むcsvファイルが得られます。

もし、独自のティックソースを持っているなら、mt5と全く同じ形式のcsvファイルを作ればいいだけです -
最初の2列は必須です。
BidとAskは空白にすることができます（過去の値が変更されないことを意味します）。
最後とボリューム私はスクリプトで使用しない（ブローカーは全くそれらを埋めることはほとんどありません）、作成し、それらを埋めるしないでください。


すでにcsvファイルを作成している場合は、C:IssuersIvanPetrovAppDataThomasRoamingCetaQuotesTerminalCommonFilesに保存してください、そうしないとMT5でスクリプトがアクセスできなくなります。

また、MT5で、Fileメニュー - open data folder
. 次に、folder MQL5/Scripts
このフォルダーで、攻撃からTicksDiscrInt.mq5ファイルを保存します
MT5を再起動すると、コンパイルされてナビゲータにスクリプトが表示されます。



そこでパラメータを変更します - ticksファイルの名前、変換された新しいファイルの名前、ミリ秒単位の増分（1秒=1000）、csvデリミタ（タブ設定のデフォルト値）、新しいファイルの価格の小数点以下の桁数です。

価格チャートの上隅からスクリプトアイコンが消えるまで待ちます、完了です。新しい scv ファイルは、同じディレクトリ ...\TerminalCommon/ Files に置かれます。

また、Atachaは、刻み幅のあるscvファイルと、例として789msec刻みのcsvファイルに変換したアーカイブを用意しています。

TicksDiscrInt.mq5  6 kb
ticks.zip  9732 kb
このインジケーターにレベルを付けながら、単純なCKにBBという形で、かなり苦労しています。指数関数的にした方がレスポンスが良さそうだし、アルマも必要ない。そして、最終的にbotを作って反応を見ることもあります。

全く同じ原理で、ここのように2本ではなく、1本の商品を予測するシグナルを得ることができます、ちなみに回帰MOのシグナルを得るには便利です


 
Dr.トレーダー

マキシム・ドミトリエフスキー

このインジケーターにレベルを付けながら、単純なCKにBBという形で、かなり苦労しています。指数関数的にしたほうが反応もよく、アルマも必要ないようです。そして、最終的にbotを作って反応を見ることもあります。

全く同じ原理で、ここのように2本ではなく、1本の商品を予測するシグナルを得ることができる、ちなみに回帰MOのシグナルを得るのに便利なんです


そこはBBではなく、分散の計算が少し違うのです。しかし、この指標も非常に優秀です。Vivat, Maxim - あなたは正しい道を歩んでいますが、私はまだやらなければならないことが残っています。

 
さあ、始まるぞTCの無料動作版をお借りします。ポケット、ポケット準備OK!冗談じゃないんです。

まあ、みんな、手口じゃなくて、彼のスレッド（https://www.mql5.com/ru/forum/221552）に書き込めばいいんだけどね。いい加減にスレッドを汚してくれた。

自分のメッセージは後で削除します。

そこはBBではなく、分散の計算が少し違うのです。しかし、この指標も非常に優秀です。ビバ、マキシム - あなたは正しい道を歩んでいるが、まだやるべきことがある。

モデルを計算するために、私はすでに指数関数的な ラグを持った増分を使用しています :) そして、出力系列はほぼ定常なので、BBも同じようにする必要があります。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

モデルを計算するために、私はすでに指数関数的なラグを持った増分を使用しています :) そして、出力系列はすでにほぼ定常なので、BBも同じようにする必要があります

とにかく、この方法は正しく、工夫されている。最後までやり通せばいいんです。マイケル先生はどこですか？なぜ、彼は自由奔放に金を追い求めることに加わらないのだろう。消えた、完全に消えた...。ニューラルネットに絡め取られ...彼を救済する時だ！

 
ヴィザード_。

データを加工する。箱ひげ図またはきれいな曲線を列で出力します。

固定ステップで、1カーブ＝ウィンドウ幅（12kとか）。

"定常性 "は厳密ではなく、浮いてしまいますが、主なものはそうではありません）))

覚えていますよ、あなたのその仕事について。そのうちやりますよ。

