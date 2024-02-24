トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 660

エリブラリウス
価格変動が1倍ではなく、10％以下であるため。

そうですね、その形では面白くないですね。

しかし、差の対数は、多分、採点機能として面白いです - そこでは、グラフは、損失なしの買い/売りのように、1つの状態のトレンドに固執する:)

 
ユーリイ・アサウレンコ

ある人がアドバイスしてくれました。全く違う目的を持っているかもしれない。

個人的には尻尾が好きです：多ければ多いほど良い))))。そして、全世界を巻き込んで戦うのです)))面白いですね。

外れ値で正規化する場合、中心が大きく外れることになる。
例えば、10000気圧のサンプルを採取して、最大値と最小値の間の中心を求めたとします。次のトレーニングでは、1000気圧を追加し、この100気圧は前回よりも強くします。新しいセンターとなる。その結果、データに互換性がなくなります。
例えば、最初のサンプルの最後のバーは、最初のサンプルで正規化すると、=0になることが判明しました。2番目のサンプルでは、すでに最後から1000番目で、新しい正規化では、例えば0.2までシフトすることができます。そして、その正規化された最初のサンプルと2番目のサンプルの予測は、入力データさえも縦にずれているので、異なるものになります。

データが削除されたり、過小評価されたりすると、ゼロは定位置になるか、さまようことになるが、そうでもない。

今までは上下のデータ量の1％を切り取っていました。こうすると、ゼロは残るけど、かなり弱くなるんです。ハードトリムレベルを設定すると、ゼロ/センターが常に同じ場所になります。でも、どのレベルを選べばいいのかわからないし、何十種類もある予測因子はそれぞれ違うし。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

でも、差分の対数は面白いですね、分類機能としてはいいかもしれません。グラフは、損切りせずに買い/売りのように、ある状態のトレンドにこだわっています :)

おそらく...しかし、少なくとも1小節先まで予測しているのでしょうか？それとも、いつも通り過去を映すだけ？

エリブラリウス

かもしれない...しかし、少なくとも1小節先まで予測しているのでしょうか？それとも、いつも通り過去を見せるだけなのでしょうか？

しかし、もし様々なラグが組み合わさっているのであれば、もしかしたら

 
エリブラリウス

ああ、わかった、わかったよ。でも、デトレンドがあるんです!そして、センターは配信と一緒にそこへ行くことになります。

600〜1000ポイントしかないと推定される分布がある Tf 1 min.そして、デトレンドは非常に短く、中心は非常に早く移動します。はい、でもこれは取引所先物での話です。FXで試すつもりはない。

ちなみに。数週間はほとんど同じで、±何ポイントかの差です。

 
ユーリイ・アサウレンコ

特に早く、どこにもシフトしない方が良いように思います)。
でも、もしかしたら私が間違っているのかもしれない...。また何か思い出したら、もっと実験してみますね。
 
エリブラリウス
まあ、それはそれで別のアプローチで取り組めばいいのですが))

もう一度、写真を公開します。

Xは時間、Yは価格、0から60で正規化 - 通常の時間-価格グラフです。Zで - 価格の時間的な確率密度分布。

ある価格を中心に分布が形成され、その後、価格が別の水準に「ジャンプ」し、別の価格を中心に分布が形成されていることがわかります。

それについていければ、常に分布の中心付近にいることになる。

そうだ、言い忘れたが、ある価格から別の価格への指示された動きの間に。

 
ユーリイ・アサウレンコ

まあ、価格の確率を知るためには、価格そのものを分析する必要があるんですけどね。ほとんどの人がグラデーションをいじくりまわして、グラデーションだけで作業していると、グラデーションの確率しかつかめません。
価格はきっちりNSに投入しているのでしょうか？
 

エリブラリウス
イエス、分布の中心をゼロにシフトすると、インクリメントが得られる。違いはないんです。

NSでは、そうですね、価格は家賃との相対的な関係ですね。すなわち、価格はデトレンドされています。さらに配給制。

 
ユーリイ・アサウレンコ

デトレンドについてどう思われますか？MAをベースにしたものは？
