トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 657 1...650651652653654655656657658659660661662663664...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 15:23 #6561 マキシム・ドミトリエフスキーlog(close[i]/close[i-15])とする。 どこに何のために絞るのか？ 私も引き算で考えました。 Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 15:25 #6562 マキシム・ドミトリエフスキーlog(close[i]/close[i-15])とする。 どこで何を圧縮するのか、なぜ？増量というより、比率ですね。 削除済み 2018.02.10 15:25 #6563 エリブラリウス 私も引き算で考えました。負の引数では対数は不定である。 とSanSanychを除算して、このような対数で外れ値を除去するのは間違いであることを示しました。 Yuriy Asaulenko 2018.02.10 15:25 #6564 サンサニッチ・フォメンコこの効率的な市場という仮説はナンセンスだ。ムリヤリです）。しかし、私は市場の効率性の話ではなく、観察者の話をしているのです。 例えば、T字路に車を停車させる場合です。それがどこに向かうかは、まったくわからない。そして、運転手は少なくとも30分前にはそれを知っていたのです。完全に規制緩和されているにもかかわらず、観測者にとってはランダムなプロセス であり、いかなる予測も不可能である。 車のウィグルブレーキや他のパターンによる更なる挙動については、全く何も言えません。 このようなアプローチは、インフォメーショナルと呼ぶことができます。どんな情報でも受け手にとってはランダムであり、そうでなければ情報ではない）。 СанСаныч Фоменко 2018.02.10 15:27 #6565 Dr.トレーダー...しかも、適当にやってはいけない。 それは確かです。2ヶ月以上かかっても結果が出なかった。 今のところ、いくつかの指標を作り、それをマニュアル取引に使うという考えです。 garchはいろいろなことができると思いますが、それを理解するために投資しなければならない時間が多すぎて、あまり時間がないのです。 納得できない。菜園ではなく、道路を通らなければならないのです。何倍も時間がかかるかもしれませんが、道中です。 Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 15:28 #6566 マキシム・ドミトリエフスキー負の引数では対数は不定である。 とSanSanychを除算して、このような対数で外れ値を除去するのは間違いであることを示しました。負の数の場合は、*-1、次に対数、そして再び*-1とすることができます。 こうすることで、異常値を中心にして、かつ滑らかにすることができます。 削除済み 2018.02.10 15:29 #6567 エリブラリウス負の数の場合は、*-1、次に対数、そしてまた*-1です。引き算に例えてみよう ) 削除済み 2018.02.10 15:41 #6568 マキシム・ドミトリエフスキー引き算に例えてみる)それじゃ意味がない。 正規 ログ Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 15:45 #6569 マキシム・ドミトリエフスキーそんなバカな。 へいそ ログ をしたのですか？ double delta=close[i]-close[i-15]; double log_delta=(delta>0?log(delta):log(delta*-1)*-1; はゼロに近づくはずです。 削除済み 2018.02.10 15:47 #6570 エリブラリウスをしたのですか？ double delta=close[i]-close[i-15]; double log_delta=(delta>0log(delta):log(delta*-1)*-1; はゼロに近づくはずです。for(int i=start;i<rates_total;i++) { bool invert = false; double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod]; if(pr<0) { pr = pr*-1; invert = true; } double pr2 = log(pr); if(invert) pr2 = pr2*-1; ReturnsBuffer[i]=log(pr2); } 1...650651652653654655656657658659660661662663664...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
log(close[i]/close[i-15])とする。
どこに何のために絞るのか？
log(close[i]/close[i-15])とする。
どこで何を圧縮するのか、なぜ？
増量というより、比率ですね。
私も引き算で考えました。
負の引数では対数は不定である。
とSanSanychを除算して、このような対数で外れ値を除去するのは間違いであることを示しました。
この効率的な市場という仮説はナンセンスだ。
ムリヤリです）。しかし、私は市場の効率性の話ではなく、観察者の話をしているのです。
例えば、T字路に車を停車させる場合です。それがどこに向かうかは、まったくわからない。そして、運転手は少なくとも30分前にはそれを知っていたのです。完全に規制緩和されているにもかかわらず、観測者にとってはランダムなプロセス であり、いかなる予測も不可能である。 車のウィグルブレーキや他のパターンによる更なる挙動については、全く何も言えません。
このようなアプローチは、インフォメーショナルと呼ぶことができます。どんな情報でも受け手にとってはランダムであり、そうでなければ情報ではない）。
...しかも、適当にやってはいけない。
それは確かです。2ヶ月以上かかっても結果が出なかった。
今のところ、いくつかの指標を作り、それをマニュアル取引に使うという考えです。
garchはいろいろなことができると思いますが、それを理解するために投資しなければならない時間が多すぎて、あまり時間がないのです。
納得できない。菜園ではなく、道路を通らなければならないのです。何倍も時間がかかるかもしれませんが、道中です。
負の引数では対数は不定である。
とSanSanychを除算して、このような対数で外れ値を除去するのは間違いであることを示しました。
負の数の場合は、*-1、次に対数、そして再び*-1とすることができます。こうすることで、異常値を中心にして、かつ滑らかにすることができます。
負の数の場合は、*-1、次に対数、そしてまた*-1です。
引き算に例えてみよう )
引き算に例えてみる)
それじゃ意味がない。
正規
ログ
そんなバカな。
へいそ
ログ
をしたのですか？
はゼロに近づくはずです。
をしたのですか？
double delta=close[i]-close[i-15];
double log_delta=(delta>0log(delta):log(delta*-1)*-1;
はゼロに近づくはずです。