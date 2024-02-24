トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 651

pantural

私は外国為替の達人の時代は過去にあると思う、現代の吸盤は、より洗練されて、彼は小さな預金が分散しないことを知っていて、大規模なものは、あなたがスキルを開発するために多くの年を費やす必要がある、教祖に今吸盤が行っていない、おそらく良い別の資産運用方式、PAMMなどでの投資家を探すために。

なぜそこに行ってグルグル探さないといけないのかがわからない)

Dr.トレーダー

取引会社から電話がかかってきて、口座を開けばパーソナルトレーナーをつけてくれるのが今の流行りです。彼の指導のもと、あなたは取引の開始と終了を行い、彼はあなたに100万ドルを稼ぐ方法を教えてくれるでしょう。「そして今、ユーロは上昇トレンドに あり、今すぐ口座を開設して100ドルを入金すれば、週末までに1000ドルを稼ぐことができる。しかし、今日やらなければならない、急がなければ、多くのお金を逃すことになる」。つまり、教祖は残るが、教祖自身が宣伝しているのではなく、ディーリングセンターが宣伝しているのである。

彼らはプツニキのコンサルタントだ、お粗末なものだ、くたばれと言えばいい、楽しいものだ。

口座を作ると、個人的にパセリをくれる。
 

皆さん！学生も無職も！？老いも若きも！？

何がパニックなのか？例えば、私はこの日、入金額に対して+100%になったばかりです。デモではそうですが、実際のNDD口座のティッククォートを使用しています。

心配しないで、Alexander_KとSchrodingerの猫が全部やってくれて、約束通りTSを右から左へと配り始めるよ。

Alexander_K2 です。

良い結果が出たので、実際にお金をかけてみようとしたら、マイナスの結果になってしまった。

アレクサンダー、証券取引所でのみそのような収益性を持つ ）彼らはあなたがDTで働くことはできません。

 
心配しないで、Alexander_KとSchrodinger`s catが全部やってくれて、約束通りTSを右から左へと配り始めてくれるよ。

最初の「白鳥」まで))
 

現時点でのエビデンスとして。


 
美しい。

 
いや、それは動作しません - それは歌詞だし、物理学者としてPRし、画面上のあなたの位置は、0時の時点で、損失では、もちろん、閉じている可能性がありますが、その後、スタジオに報告してください！それは、あなたのためのものではありません。
 
いいことづくめです!
まさか、かっこ悪いよ～、歌詞だし、物理学者と自己PRして、スクリーンショットの0時の時点でポジションが負けている、もちろん閉じる時間はあるけど、それならスタジオに報告お願いします

お願いします。

すべてフルオートで、ごまかしも、不正行為も、バカげたストップロスやテイクプロフィットもない。

どうか信念を持って、引き渡しのスピードアップにご協力ください。

どのブローカーからのティックアーカイブを変換するプログラムを書く - 行うには全く何も持っていない人。相場の時系列を同じにする必要があります。つまり、1秒に1回来るかのように。csvファイルの時間軸の列を分析する必要があります。もし、ある秒に新しい引用がなければ、前の値で補間する必要があります。

このことは、すべてのトレーダーにとって必要なことなのだろう。いい仕事をしよう!

 
自分が何を求めているのかがわかっていない。現在、ブローカーはティックを保存する統一規格を持っておらず、誰もが好きなものを使っています。

だから、パーサーは常に個別である。普遍的なものはないのです。

唯一できることは、欠損データを埋め、頻度の高すぎるデータを破棄する一般的なアルゴリズムを作成することです。

しかし、アルゴリズムは、2つの配列、1つはタイミング、もう1つは価格のような、すでに準備されたデータを受け入れる必要があります。

しかし、やはり、マイクロ秒単位のタイミングもあれば、ミリ秒単位のタイミングもある。1秒未満のタイミングを保存する標準的なタイプはありません。

だから、また他のあらゆるタイプを使わなければならない。

