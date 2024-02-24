トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 651 1...644645646647648649650651652653654655656657658...3399 新しいコメント 削除済み 2018.02.08 19:42 #6501 pantural。私は外国為替の達人の時代は過去にあると思う、現代の吸盤は、より洗練されて、彼は小さな預金が分散しないことを知っていて、大規模なものは、あなたがスキルを開発するために多くの年を費やす必要がある、教祖に今吸盤が行っていない、おそらく良い別の資産運用方式、PAMMなどでの投資家を探すために。なぜそこに行ってグルグル探さないといけないのかがわからない) 削除済み 2018.02.08 19:46 #6502 Dr.トレーダー取引会社から電話がかかってきて、口座を開けばパーソナルトレーナーをつけてくれるのが今の流行りです。彼の指導のもと、あなたは取引の開始と終了を行い、彼はあなたに100万ドルを稼ぐ方法を教えてくれるでしょう。「そして今、ユーロは上昇トレンドに あり、今すぐ口座を開設して100ドルを入金すれば、週末までに1000ドルを稼ぐことができる。しかし、今日やらなければならない、急がなければ、多くのお金を逃すことになる」。つまり、教祖は残るが、教祖自身が宣伝しているのではなく、ディーリングセンターが宣伝しているのである。彼らはプツニキのコンサルタントだ、お粗末なものだ、くたばれと言えばいい、楽しいものだ。 口座を作ると、個人的にパセリをくれる。 Alexander_K2 2018.02.08 19:49 #6503 皆さん！学生も無職も！？老いも若きも！？ 何がパニックなのか？例えば、私はこの日、入金額に対して+100%になったばかりです。デモではそうですが、実際のNDD口座のティッククォートを使用しています。 心配しないで、Alexander_KとSchrodingerの猫が全部やってくれて、約束通りTSを右から左へと配り始めるよ。 削除済み 2018.02.08 19:50 #6504 Alexander_K2 です。皆さん！学生や無職の方!老いも若きも！？ 何がパニックなのか？例えば、私はこの日、入金額に対して+100%になったばかりです。デモではそうですが、実際のNDD口座のティッククォートを使用しています。 良い結果が出たので、実際にお金をかけてみようとしたら、マイナスの結果になってしまった。アレクサンダー、証券取引所でのみそのような収益性を持つ ）彼らはあなたがDTで働くことはできません。 Dmitriy Skub 2018.02.08 19:51 #6505 Alexander_K2 です。皆さん！学生や無職の方!老いも若きも！？ 何がパニックなのか？例えば、私はこの日、入金額に対して+100%になったばかりです。デモではそうですが、実際のNDD口座のティッククォートを使用しています。 心配しないで、Alexander_KとSchrodinger`s catが全部やってくれて、約束通りTSを右から左へと配り始めてくれるよ。 最初の「白鳥」まで)) Alexander_K2 2018.02.08 20:15 #6506 現時点でのエビデンスとして。 Evgeny Belyaev 2018.02.08 20:56 #6507 Alexander_K2 です。現時点での証明として。 美しい。 revers45 2018.02.08 23:56 #6508 いや、それは動作しません - それは歌詞だし、物理学者としてPRし、画面上のあなたの位置は、0時の時点で、損失では、もちろん、閉じている可能性がありますが、その後、スタジオに報告してください！それは、あなたのためのものではありません。 Alexander_K2 2018.02.09 03:48 #6509 いいことづくめです! まさか、かっこ悪いよ～、歌詞だし、物理学者と自己PRして、スクリーンショットの0時の時点でポジションが負けている、もちろん閉じる時間はあるけど、それならスタジオに報告お願いしますお願いします。 すべてフルオートで、ごまかしも、不正行為も、バカげたストップロスやテイクプロフィットもない。 どうか信念を持って、引き渡しのスピードアップにご協力ください。 どのブローカーからのティックアーカイブを変換するプログラムを書く - 行うには全く何も持っていない人。相場の時系列を同じにする必要があります。つまり、1秒に1回来るかのように。csvファイルの時間軸の列を分析する必要があります。もし、ある秒に新しい引用がなければ、前の値で補間する必要があります。 このことは、すべてのトレーダーにとって必要なことなのだろう。いい仕事をしよう! Mykola Demko 2018.02.09 07:06 #6510 Alexander_K2 です。お願いします。 すべてフルオートで、ごまかしも、不正行為も、バカげたストップロスやテイクプロフィットもない。 どうか信念を持って、引き渡しのスピードアップにご協力ください。 どのブローカーからのティックアーカイブを変換するプログラムを書く - 行うには全く何も持っていない人。相場の時系列を同じにする必要があります。つまり、1秒に1回来るかのように。csvファイルの時間軸の列を分析する必要があります。もし、ある秒に新しい引用がなければ、前の値で補間する必要があります。 このことは、すべてのトレーダーにとって必要なことなのだろう。ぜひ、いい仕事をしてください。自分が何を求めているのかがわかっていない。現在、ブローカーはティックを保存する統一規格を持っておらず、誰もが好きなものを使っています。 だから、パーサーは常に個別である。普遍的なものはないのです。 唯一できることは、欠損データを埋め、頻度の高すぎるデータを破棄する一般的なアルゴリズムを作成することです。 しかし、アルゴリズムは、2つの配列、1つはタイミング、もう1つは価格のような、すでに準備されたデータを受け入れる必要があります。 しかし、やはり、マイクロ秒単位のタイミングもあれば、ミリ秒単位のタイミングもある。1秒未満のタイミングを保存する標準的なタイプはありません。 だから、また他のあらゆるタイプを使わなければならない。 1...644645646647648649650651652653654655656657658...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私は外国為替の達人の時代は過去にあると思う、現代の吸盤は、より洗練されて、彼は小さな預金が分散しないことを知っていて、大規模なものは、あなたがスキルを開発するために多くの年を費やす必要がある、教祖に今吸盤が行っていない、おそらく良い別の資産運用方式、PAMMなどでの投資家を探すために。
なぜそこに行ってグルグル探さないといけないのかがわからない)
取引会社から電話がかかってきて、口座を開けばパーソナルトレーナーをつけてくれるのが今の流行りです。彼の指導のもと、あなたは取引の開始と終了を行い、彼はあなたに100万ドルを稼ぐ方法を教えてくれるでしょう。「そして今、ユーロは上昇トレンドに あり、今すぐ口座を開設して100ドルを入金すれば、週末までに1000ドルを稼ぐことができる。しかし、今日やらなければならない、急がなければ、多くのお金を逃すことになる」。つまり、教祖は残るが、教祖自身が宣伝しているのではなく、ディーリングセンターが宣伝しているのである。
彼らはプツニキのコンサルタントだ、お粗末なものだ、くたばれと言えばいい、楽しいものだ。口座を作ると、個人的にパセリをくれる。
皆さん！学生も無職も！？老いも若きも！？
何がパニックなのか？例えば、私はこの日、入金額に対して+100%になったばかりです。デモではそうですが、実際のNDD口座のティッククォートを使用しています。
心配しないで、Alexander_KとSchrodingerの猫が全部やってくれて、約束通りTSを右から左へと配り始めるよ。
良い結果が出たので、実際にお金をかけてみようとしたら、マイナスの結果になってしまった。
アレクサンダー、証券取引所でのみそのような収益性を持つ ）彼らはあなたがDTで働くことはできません。
現時点での証明として。
美しい。
まさか、かっこ悪いよ～、歌詞だし、物理学者と自己PRして、スクリーンショットの0時の時点でポジションが負けている、もちろん閉じる時間はあるけど、それならスタジオに報告お願いします
お願いします。
すべてフルオートで、ごまかしも、不正行為も、バカげたストップロスやテイクプロフィットもない。
どうか信念を持って、引き渡しのスピードアップにご協力ください。
どのブローカーからのティックアーカイブを変換するプログラムを書く - 行うには全く何も持っていない人。相場の時系列を同じにする必要があります。つまり、1秒に1回来るかのように。csvファイルの時間軸の列を分析する必要があります。もし、ある秒に新しい引用がなければ、前の値で補間する必要があります。
このことは、すべてのトレーダーにとって必要なことなのだろう。いい仕事をしよう!
自分が何を求めているのかがわかっていない。現在、ブローカーはティックを保存する統一規格を持っておらず、誰もが好きなものを使っています。
だから、パーサーは常に個別である。普遍的なものはないのです。
唯一できることは、欠損データを埋め、頻度の高すぎるデータを破棄する一般的なアルゴリズムを作成することです。
しかし、アルゴリズムは、2つの配列、1つはタイミング、もう1つは価格のような、すでに準備されたデータを受け入れる必要があります。
しかし、やはり、マイクロ秒単位のタイミングもあれば、ミリ秒単位のタイミングもある。1秒未満のタイミングを保存する標準的なタイプはありません。
だから、また他のあらゆるタイプを使わなければならない。