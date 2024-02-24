トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 650

イワン・ネグレシュニー

久しぶりに誰かがレポートを投稿してくれたので、私のフォワードを紹介します。

素晴らしい本当に22日に作成されたEAで、それ以降アップデートなしで取引されているのであれば、素晴らしいことです。

2018年1月1日から本日までのdukascopy ticksでテスト（スプレッド10pips）。矢印で顕著な膝をマークし、これはちょうど22日目、あなたは利益が急速に上昇を停止していることがわかりますが、あります。次はどうなるのか--時間が解決してくれるでしょう。


写真に最低限システムの説明を添付してください :) もちろん、すべてが秘密であることは理解していますが、写真を見るだけではあまり面白くありません

 
マキシム・ドミトリエフスキー

mt4は時代錯誤で、インストールすらしていません :D go for mt5

他のプラットフォームとの併用も含めて、両方を、時には複数を同時に、インタープログラミングで使うことで、メリットを組み合わせ、デメリットを補う方が良いと思います。
イワン・ネグレシュニー
IMHOでは、1つの端末を交互に使うのではなく、他のプラットフォームも含めて、両方、時には複数を同時に使うことでメリットを組み合わせ、デメリットを補う方が、相互プログラマビリティを通じて良いのではないかと考えています。

はい...しかし、私は他の端末、特にテスターを見たことがない）最も近い競合他社はあまりにも遅れている。

 
Dr.トレーダー

すごいですねぇ。本当に22日に作成されたEAで、それ以降アップデートなしで取引されているのであれば、素晴らしいことです。

2018年1月1日から本日までのDukascopyのティックでのテスト（スプレッド10pips）。顕著な膝を矢印でマーク、これはちょうど22日、利益の急激な上昇が止まっているのがわかりますが、そこにあるのは事実です。この先どうなるのか、それは時間が解決してくれるでしょう。


しきい値（BuyLevel、SellLevel）を変える必要があるようです。デフォルト（100%）は、トレーニング期間（22日まで）、記憶力を評価するためで、OOSでは減らすことができるかもしれません。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

そうですね...でも、他の端末、特にテスターを見たことがないので...）一番近い競合他社は、大きく出遅れています。

交互にアプローチしなければ、抜く必要はなく、補完すれば十分)

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ここの平均は0なので、中立的な戦略です。

純粋に統計を取るだけでは、ブラックボックスの中で何がどう変化しているのかがわからないのです。

要するに、ほぼ3計画の2nd戦略を終えた（最初の結果は、すでにノックアウトされていない、書かれている）。

これがうまくいかなければ、最後の1つが残されます )

そして、これがMOの終焉となる

それが嫌ならアルゴトレーディングでの取引は諦めた方がいい、自分には合わない、インデックスには何もない。

私は、アルゴトレードを教えに行きます。

MOで嫌ならアルゴトレーディングを完全に諦めることをお勧めします、あなたには向いていません、七面鳥には全く何もありませんよ。

私はアルゴトレードのやり方を教えに行きます。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

アルゴトレーディングを教えに行く

私は、FXの達人の時代は終わり、現代のカモはより洗練され、小さな預金は増やせないし、大きな預金はスキルを身につけるのに何年もかかることを知っていると思います。

 

今、ディーリング会社が電話をかけてきて、口座を開けばパーソナルトレーナーをつけてくれるのが流行っている。彼の指導のもと、あなたは取引の開始と終了を行い、彼はあなたに100万ドルを稼ぐ方法を教えてくれるでしょう。「そして今、ユーロは上昇トレンドに あり、今すぐ口座を開設して100ドルを入金すれば、週末までに1000ドルを稼ぐことができる。しかし、今日やらなければならない、急がなければ、多くのお金を逃すことになる」。つまり、教祖は残るが、教祖自身が宣伝しているのではなく、ディーリングセンターが宣伝しているのである。

