トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 658 1...651652653654655656657658659660661662663664665...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 15:48 #6571 マキシム・ドミトリエフスキーなぜ2つ目なのか？ ReturnsBuffer[i]=log(pr2); 削除済み 2018.02.10 15:48 #6572 間違っている、対数を2回とった、最後の行で、それを取り除くと、このようになる。 削除済み 2018.02.10 15:49 #6573 エリブラリウスなぜ2つ目なのか？ええ、見つけましたよ（笑)。 ああいうゲームでどうやって教えるんだ？ Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 15:50 #6574 マキシム・ドミトリエフスキーええ、見つけましたよ（笑)。 では、そのようなゲーム上で何かを教えるにはどうしたらいいのでしょうか？ どうだろう。しかし、最初のケースでは、ログを使用した場合と使用しない場合の両方で、グラフは同じになります。 削除済み 2018.02.10 15:52 #6575 エリブラリウス はわからない。しかし、最初のケースでは、ログありでもログなしでも、グラフは同じになりますはい、最初のケースでは、NSで-1〜1の入力が必要な場合のみ、デトレンドを作成します。 減算の場合、デトレンドとは異なります。 Dr. Trader 2018.02.10 15:58 #6576 マキシム・ドミトリエフスキー for(int i=start;i<rates_total;i++) { bool invert = false; double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod]; if(pr<0) { pr = pr*-1; invert = true; } double pr2 = log(pr); if(invert) pr2 = pr2*-1; ReturnsBuffer[i]=log(pr2); } 対数がおかしい。log()の代わりにsqrt()を使用することで、あなたの望むものを実現することができます。 Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 15:58 #6577 マキシム・ドミトリエフスキーはい、最初のケースでは、NSで-1〜1の入力が必要な場合のみ、デトレンドを作成します。 減算の場合、デトレンドとは異なります。 まあ、ログがデトレンディングにしか使われないのであれば、そうなんですけどね。スパイクも外したいのでは...？対数で遊べるのか、10進数の方が面白いかも？あるいは別のベースで計算するとか...。例：1000 削除済み 2018.02.10 16:00 #6578 Dr.トレーダー対数がおかしい。log()の代わりにsqrt()を使用することで、あなたの望むものを実現することができます。私はそこから何かを望んでいるわけではありません））ただ、中心がゼロであってほしいのです。 削除済み 2018.02.10 16:01 #6579 エリブラリウス まあ、ログがデトレンディングにしか使われないのであれば、そうなんですけどね。スパイクも外したいのでは...？対数で遊べるかな、10進数の方が面白いかも？あるいは別のベースと...例：1000異常値を取り除くには、価格スケールではなく、対数時間スケールが必要です http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/ Логарифмическая шкала цен для трендовых линий — Берг IAMWWberg.com.ua Трендовые линии имеют интересное свойство: проявлять себя на графиках с логарифмической ценовой шкалой (а не арифметической). Если в абсолютном отношении на графике можно наблюдать ускорение роста цены (или замедление падения), то на этом же графике но с относительной (т.е. логарифмической) шкалой цен, вероятно, проявится отчетливая линия... Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 16:03 #6580 マキシム・ドミトリエフスキー異常値を取り除くには、価格スケールではなく、対数時間スケールが必要です。 外れ値を削除すべきです)))) 1...651652653654655656657658659660661662663664665...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜ2つ目なのか？
ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
間違っている、対数を2回とった、最後の行で、それを取り除くと、このようになる。
なぜ2つ目なのか？
ええ、見つけましたよ（笑)。
ああいうゲームでどうやって教えるんだ？
ええ、見つけましたよ（笑)。
では、そのようなゲーム上で何かを教えるにはどうしたらいいのでしょうか？
はわからない。しかし、最初のケースでは、ログありでもログなしでも、グラフは同じになります
はい、最初のケースでは、NSで-1〜1の入力が必要な場合のみ、デトレンドを作成します。
減算の場合、デトレンドとは異なります。
マキシム・ドミトリエフスキー
対数がおかしい。log()の代わりにsqrt()を使用することで、あなたの望むものを実現することができます。
はい、最初のケースでは、NSで-1〜1の入力が必要な場合のみ、デトレンドを作成します。
減算の場合、デトレンドとは異なります。
対数で遊べるのか、10進数の方が面白いかも？あるいは別のベースで計算するとか...。例：1000
対数がおかしい。log()の代わりにsqrt()を使用することで、あなたの望むものを実現することができます。
私はそこから何かを望んでいるわけではありません））ただ、中心がゼロであってほしいのです。
まあ、ログがデトレンディングにしか使われないのであれば、そうなんですけどね。スパイクも外したいのでは...？
対数で遊べるかな、10進数の方が面白いかも？あるいは別のベースと...例：1000
異常値を取り除くには、価格スケールではなく、対数時間スケールが必要ですhttp://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/
異常値を取り除くには、価格スケールではなく、対数時間スケールが必要です。