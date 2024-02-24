トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 649 1...642643644645646647648649650651652653654655656...3399 新しいコメント 削除済み 2018.02.07 18:20 #6481 サンサニッチ・フォメンコポケットの中のイチジクのような、すばらしいディスカッション。 そして、このような残滓のために、この2組をどのように組み合わせたのでしょうか？まあ、ニューラルネットワークを介して、私はここで何度も書いている。 VARなどを提示されましたが、NSがあるのになぜ線形回帰が 必要なのでしょうか？ 予想されることだが、問題はトレーダーが市場に何の影響も与えないこと、つまり、私は彼らをどうしたらいいかわからないし、彼らもどうしたらいいかわからないということだ。原則として、彼らはそのような経験をしていません :) 私はペアで取引しているだけで、一方を買って、もう一方を売っています。 Mykola Demko 2018.02.07 18:39 #6482 マキシム・ドミトリエフスキーノイズは予測する必要はない ）平均から外れる - すぐに戻る ... しかし、アーチ効果がある場合、すぐに戻るとは限らない ... そして分散は可変だが気にしない、我々はそれを調べよう ）。自分の質問に自分で答えてしまった。単純なマスクを取り、それを半周期後ろにずらし（単純なマスクの位相遅れは半周期）、新しいマスクの値を少なくとも1本分（現在のものでもよい、我々は将来のマスクを持つ）予測するためのNSにノイズの多い相場を使用します。キャタピラー方式で足りない半期を埋めていくと、平均が下がろうが何しようが、平均に収束していく。市場は必ず未来のトラックに戻ってくる。 СанСаныч Фоменко 2018.02.07 18:43 #6483 マキシム・ドミトリエフスキーさて、ニューラルネットワークを介して、私はここで何度も書いてきました。 VARとか出してきたくせに・・・NSがあるのになぜ線形回帰が 必要なんだ？ 予想されることだが、問題はトレーダーが市場に何の影響も与えないこと、つまり、私は彼らをどうしたらいいかわからないし、彼らもどうしたらいいかわからないということだ。私はそう思います。 誰か経験があるかもしれませんが、ないようです。NSについては何とも言えません。 共結合はモデルとしてはかなり大きな領域で、非常によく開発されています。なぜなら、これらのモデルでは、すべてテストによって証明されなければならず、あなたの場合は、それがうまくいっただけだからです。 それはあなたのアイデアを使用することが可能であるかどうか - 私は知らない、私は唯一のTSに興味を持っている、と私は訓練の段階で彼らの将来のプロパティを証明するものです。 PS. ずいぶん前のことですが、記憶ではあなたのグラフはとても奇妙です。トレンドの場合、下のグラフは軸の上か下にあり、行ったり来たりしている、というようなものでなければなりません。 削除済み 2018.02.07 18:43 #6484 ニコライ・デムコ自分の質問に自分で答えていますね。単純な）波形を半周期分後ろにずらし（単純な波形の半周期分の位相遅れ）、新しい波形の値を少なくとも1小節分予測するためのNSに、ノイズの多い四分値を用いる。キャタピラ法を用いると、欠落していた半周期が得られ、平均が漂っていてもいなくても、平均に収束しているのです。市場は必ずや新しい波形に戻る。質問して答えてくれた）））））たまにはおしゃべりもいいもんだ MAshkaを使うだけでも、ちょっとしたアーチ効果をフィルタリングすることは可能です。 あ、毛虫の件ですが...私に考えさせたり何かさせたりしないで下さいね ) 削除済み 2018.02.07 18:47 #6485 サンサニッチ・フォメンコNSについては何も言えません。 共統合はモデルにおいてかなり大きなトレンドであり、非常によく発展している。なぜなら、このようなモデルでは、すべてテストによって証明されなければならず、そのようなものでしかないからです。 それはあなたのアイデアを使用することが可能であるかどうか - 私は知らない、私は唯一のTSに興味を持っている、と私は訓練の段階で彼らの将来のプロパティを証明するものです。 PS. ずいぶん前のことですが、記憶ではあなたのグラフはとても奇妙です。このように、トレンドがあれば下のチャートは軸の上か下、一方では前後に振れるチャートがあるはずです。というわけで、頑張ってFXで結果を出します（明日、今日は暇です）。 そこにNSが全くないのは、****係数が線形回帰による ものであり、非線形モデルを通じてはブレーンが存在しないためである なぜなら、すべての変動に対して線形モデルを正確に当てはめることはできませんが、非線形のモデルであれば当てはめることができるからです。それ以外の場合は、古典的なペア取引と同じ原理です。 Alexander_K2 2018.02.07 19:43 #6486 マキシム・ドミトリエフスキーマキシム、騒ぐな!困ったときはソーサラーに助けを求めるしかない! なぜかわかるか？この謎のキャラクターは、流通とNSについてよく知っている。なぜか、この2つを1つのものとして扱っている。 そして、数値の刻みではなく、動作は インクリメントの合計値です。 を一定時間以上継続する。 最後の手段として、私のTSの無料配布を始めようとしています。NSなしでも最高の利益を出してくれます（今のところデモで:)))。 皆さんもポケットを用意して、ホコリを空にしておくことをお勧めしますShow must go on! 削除済み 2018.02.07 19:45 #6487 Alexander_K2 です。マキシム、騒ぐな!困ったときはソーサラーに助けを求めるしかない! なぜかわかるか？この謎のキャラクターは、流通とNSについてよく知っている。なぜか、この2つを1つのものとして扱っている。 そして、インクリメントではなく、シリーズで動作します。 インクリメントの合計値です。 を一定時間以上継続する。 最後の手段として、私のTSの無料配布を始めようとしています。NSなしでも最高の利益を出してくれます（今のところデモで:)))。 皆さんもポケットを用意して、ホコリを空にしておくことをお勧めしますShow must go on!つまり、増分の合計が初期シリーズになる :))) 引き算で求めると ポケットの準備をしよう、私は明日完成させます ))) でも、分配金とNSは便利なものであることは確かです。私自身、今、分散分析の勉強を少ししているんです。 Alexander_K2 2018.02.07 19:49 #6488 マキシム・ドミトリエフスキーということで，減算で得られるなら，増分の和が初期系列になる :))) ポケットの準備をしよう、私は明日完成させます ))) でも、分配金やNSは便利なものであることは確かです。私自身、今、分散分析の勉強を細々とやっています。なんということでしょう。旧マキシムに見覚えがある! 遅かれ早かれ、コルドゥンは自分の言葉を発する。そのヒントを理解できればいいのだ。 Ivan Negreshniy 2018.02.07 22:59 #6489 久しぶりに誰かがレポートを投稿してくれたので、私のフォワードを紹介します。 EURUSD H1で22.01.2018を訓練し、コード生成テストのために、MetaQuotesからほぼすべての利用可能な履歴 - 巨大なオーバーフィッティングとEAのサイズは、（誰がリンクからダウンロード興味を持っている）添付することもできず、ここでそれが実行されて、働くようだ...。http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4 削除済み 2018.02.08 06:06 #6490 イワン・ネグレシュニー久しぶりに誰かがレポートを投稿してくれたので、私のフォワードを紹介します。 EURUSD H1、コード生成テストのために、MetaQuotesからほぼすべての利用可能な履歴で22.01.2018を訓練 - 巨大なオーバーフィットとEAのサイズ、それを添付することもできません（誰もがリンクからダウンロード興味を持って）、ここでそれが実行され、動作するように思われる...。http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4mt4は時代錯誤で、インストールすらしていない :D switch to mt5 1...642643644645646647648649650651652653654655656...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ポケットの中のイチジクのような、すばらしいディスカッション。
そして、このような残滓のために、この2組をどのように組み合わせたのでしょうか？
まあ、ニューラルネットワークを介して、私はここで何度も書いている。
VARなどを提示されましたが、NSがあるのになぜ線形回帰が 必要なのでしょうか？
予想されることだが、問題はトレーダーが市場に何の影響も与えないこと、つまり、私は彼らをどうしたらいいかわからないし、彼らもどうしたらいいかわからないということだ。原則として、彼らはそのような経験をしていません :) 私はペアで取引しているだけで、一方を買って、もう一方を売っています。
ノイズは予測する必要はない ）平均から外れる - すぐに戻る ... しかし、アーチ効果がある場合、すぐに戻るとは限らない ... そして分散は可変だが気にしない、我々はそれを調べよう ）。
自分の質問に自分で答えてしまった。単純なマスクを取り、それを半周期後ろにずらし（単純なマスクの位相遅れは半周期）、新しいマスクの値を少なくとも1本分（現在のものでもよい、我々は将来のマスクを持つ）予測するためのNSにノイズの多い相場を使用します。キャタピラー方式で足りない半期を埋めていくと、平均が下がろうが何しようが、平均に収束していく。市場は必ず未来のトラックに戻ってくる。
NSについては何とも言えません。
共結合はモデルとしてはかなり大きな領域で、非常によく開発されています。なぜなら、これらのモデルでは、すべてテストによって証明されなければならず、あなたの場合は、それがうまくいっただけだからです。
それはあなたのアイデアを使用することが可能であるかどうか - 私は知らない、私は唯一のTSに興味を持っている、と私は訓練の段階で彼らの将来のプロパティを証明するものです。
ずいぶん前のことですが、記憶ではあなたのグラフはとても奇妙です。トレンドの場合、下のグラフは軸の上か下にあり、行ったり来たりしている、というようなものでなければなりません。
自分の質問に自分で答えていますね。単純な）波形を半周期分後ろにずらし（単純な波形の半周期分の位相遅れ）、新しい波形の値を少なくとも1小節分予測するためのNSに、ノイズの多い四分値を用いる。キャタピラ法を用いると、欠落していた半周期が得られ、平均が漂っていてもいなくても、平均に収束しているのです。市場は必ずや新しい波形に戻る。
質問して答えてくれた）））））たまにはおしゃべりもいいもんだ
MAshkaを使うだけでも、ちょっとしたアーチ効果をフィルタリングすることは可能です。
あ、毛虫の件ですが...私に考えさせたり何かさせたりしないで下さいね )
というわけで、頑張ってFXで結果を出します（明日、今日は暇です）。
そこにNSが全くないのは、****係数が線形回帰による ものであり、非線形モデルを通じてはブレーンが存在しないためである
なぜなら、すべての変動に対して線形モデルを正確に当てはめることはできませんが、非線形のモデルであれば当てはめることができるからです。それ以外の場合は、古典的なペア取引と同じ原理です。
そして、数値の刻みではなく、動作は インクリメントの合計値です。 を一定時間以上継続する。
最後の手段として、私のTSの無料配布を始めようとしています。NSなしでも最高の利益を出してくれます（今のところデモで:)))。
皆さんもポケットを用意して、ホコリを空にしておくことをお勧めしますShow must go on!
つまり、増分の合計が初期シリーズになる :))) 引き算で求めると
ポケットの準備をしよう、私は明日完成させます ))) でも、分配金とNSは便利なものであることは確かです。私自身、今、分散分析の勉強を少ししているんです。
ポケットの準備をしよう、私は明日完成させます ))) でも、分配金やNSは便利なものであることは確かです。私自身、今、分散分析の勉強を細々とやっています。
久しぶりに誰かがレポートを投稿してくれたので、私のフォワードを紹介します。
EURUSD H1で22.01.2018を訓練し、コード生成テストのために、MetaQuotesからほぼすべての利用可能な履歴 - 巨大なオーバーフィッティングとEAのサイズは、（誰がリンクからダウンロード興味を持っている）添付することもできず、ここでそれが実行されて、働くようだ...。http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4
