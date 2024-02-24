トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 659 1...652653654655656657658659660661662663664665666...3399 新しいコメント 削除済み 2018.02.10 16:04 #6581 エリブラリウス 時間を削除するのはあなたです)))まあ、そこに写っているようなものですが......。） 前略 Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 16:09 #6582 マキシム・ドミトリエフスキーまあ、そこに写っているようなものですが......。） 前略 写真では縦線が対数、つまり価格です。アレクサンダーは時間の対数であなたを混乱させたに違いない。 削除済み 2018.02.10 16:11 #6583 エリブラリウス 写真では、縦が対数、つまり価格です。どうやって作るんだ？） そう、アレキサンダーのせいだ :) Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 16:12 #6584 マキシム・ドミトリエフスキーどうやって作るんだ？） log(price)があるだけで、from price deltaではありません。 削除済み 2018.02.10 16:19 #6585 エリブラリウス 価格差からではなく、log(price)だけです。Log10は価格と見た目が変わらないだけ（インクリメントと同様） Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 16:20 #6586 マキシム・ドミトリエフスキーこのようなチャートでボットを動かすのは理にかなっているのかもしれませんね :) 長い時間をかけて大きく成長した価格です。そして、対数は強い価格変動を小さくしている、つまり、より直線的なチャート表示にしているのです。 私はイントラデイ・トレーディングが好きです。利益を出すために何年も待つのは、つまらないことです。価格は1日ではあまり変わりません。 対数は、あなたのケースのようにデトレンディングにのみ使用できます。あるいは、異常値を除去することができます。しかし、外れ値はルートで除去できるので、レベルを切り詰めるだけでいいのです。 Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 16:21 #6587 マキシム・ドミトリエフスキー単にLog10が価格と視覚的に異なるわけではない（インクリメントの場合と同様） 価格変動が倍ではなく、10％未満であるため Yuriy Asaulenko 2018.02.10 16:27 #6588 エリブラリウス 価格変動が何倍にもならず、10％以下だからです。インクリメントのログは少なくとも意味がある（何がなんだかわからないが））。価格ログは全く意味がありません。同じですが、グラフが少し平らになっています。 なぜテイルズで戦うのか、本当の時代の流れなら))。 Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 16:31 #6589 ユーリイ・アサウレンコLog on incrementsは少なくとも意味がある(何がなんだかわからないが)))。プライスログは全く意味がありません。同じものなのに、ちょっと平たくなってしまって...。 私は単純にレベル単位で切り捨てたのですが、ここでどなたかが増分の対数を使うようにとアドバイスしてくださいました。 Yuriy Asaulenko 2018.02.10 16:37 #6590 エリブラリウス 私はレベルごとに増分値を切り詰めるだけですが、ここでどなたかが増分値の対数をアドバイスしてくださいました。ある人がアドバイスしてくれました。全く違う目的を持っているかもしれない。 個人的には尻尾が好きです：多ければ多いほど良い))))。そして、全世界を巻き込んで戦うのです)))面白いですね。 デトレンド、そして座って、テールを打つ、そして何も予測する必要はありません。 1...652653654655656657658659660661662663664665666...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
写真では、縦が対数、つまり価格です。
価格差からではなく、log(price)だけです。
Log10は価格と見た目が変わらないだけ（インクリメントと同様）
私はイントラデイ・トレーディングが好きです。利益を出すために何年も待つのは、つまらないことです。価格は1日ではあまり変わりません。
対数は、あなたのケースのようにデトレンディングにのみ使用できます。あるいは、異常値を除去することができます。しかし、外れ値はルートで除去できるので、レベルを切り詰めるだけでいいのです。
単にLog10が価格と視覚的に異なるわけではない（インクリメントの場合と同様）
価格変動が何倍にもならず、10％以下だからです。
インクリメントのログは少なくとも意味がある（何がなんだかわからないが））。価格ログは全く意味がありません。同じですが、グラフが少し平らになっています。
なぜテイルズで戦うのか、本当の時代の流れなら))。
Log on incrementsは少なくとも意味がある(何がなんだかわからないが)))。プライスログは全く意味がありません。同じものなのに、ちょっと平たくなってしまって...。
私はレベルごとに増分値を切り詰めるだけですが、ここでどなたかが増分値の対数をアドバイスしてくださいました。
ある人がアドバイスしてくれました。全く違う目的を持っているかもしれない。
個人的には尻尾が好きです：多ければ多いほど良い))))。そして、全世界を巻き込んで戦うのです)))面白いですね。
デトレンド、そして座って、テールを打つ、そして何も予測する必要はありません。