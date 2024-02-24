トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2934 1...292729282929293029312932293329342935293629372938293929402941...3399 新しいコメント Vladimir Perervenko 2023.02.26 15:42 #29331 Renat Fatkhullin #:マイクロソフト社内のONNXランタイムの場合、最小バージョンはWindows 10ビルド1809とされている。そして、C:WindowsSystem32の中に非常に古いバージョン1.10がある。 ONNX関数の使い方については、順を追って記事を書いていく予定だ。 DirectMLがサポートするONNXの最新バージョンはこちら。 " DirectMLは、Windows上の機械学習のための高性能なDirectX 12ハードウェアアクセラレーションライブラリです。DirectMLは、一般的な機械学習タスクのGPUアクセラレーションを、幅広くサポートされたハードウェアとドライバ上で提供します。 スタンドアロンで使用する場合、DirectML APIは低レベルのDirectX 12ライブラリであり、プラットフォーム、ゲーム、その他のリアルタイムアプリケーションなどの高性能、低レイテンシのアプリケーションに適しています。DirectMLは、Direct3D 12とのシームレスな互換性を持ち、オーバーヘッドが少なく、ハードウェアに準拠しているため、高性能が求められ、ハードウェア間での結果の信頼性と予測可能性が重要な機械学習の高速化に最適です。 DirectMLランタイム・プロバイダーは現在、DirectMLバージョン1.9.0を 使用 し、 ONNXオペセット15（ONNX v1.10）までサポートしています。それ以上のオペセット・バージョンを必要とするモデルの推定はサポートされておらず、パフォーマンスが低下します。 " とても、とても複雑です... Microsoft.AI.DirectML 1.9.0 www.nuget.org DirectML Redistributable Package. Aleksey Nikolayev 2023.02.26 16:03 #29332 Renat Fatkhullin #:ONNXを サポートした3584のベータ版が利用可能。Windows 10のビルド1809以降、できればWindows 11のすべてのアップデートが必要です。 ONNXに適したWindowsServerの バージョンは ？ Vladimir Perervenko 2023.02.26 16:16 #29333 Aleksey Nikolayev #:また、 どの バージョンの Windows ServerがONNXに適しているのでしょうか？ こちらと こちらを ご覧ください。 まず なぜ必要なのか 誰が必要としているのか。 トレーニングされたDNNモデル "のセクションがない限り、市場に出回ることはないでしょう。テスターでも使えそうにない。トレーダーは、この難しいツールを使いこなすことに真剣に取り組む必要がある。主に実装段階を想定している。そして、多くの人がこの段階のMOを解決している（良いか悪いかは別問題）。 したがって、開発者からの詳細な説明を待ちたい。 ONNX versions and Windows builds 2022.06.01QuinnRadichlearn.microsoft.com Check which versions of ONNX are supported by each Windows 10 build. See a table summarizing the current Windows versions and the ONNX versions supported. Aleksey Nikolayev 2023.02.26 16:57 #29334 Vladimir Perervenko #: ここと ここまずは決心しなければならない： なぜ必要なのか 誰に必要か 市場には、"訓練されたDNNモデル "という項目がない限り、許可されないでしょう。テスターでも使えそうにない。トレーダーは、この難しいツールを使いこなすことに真剣に取り組む必要がある。このツールは主に実装段階を想定している。そして、多くの人がこの段階のMOを解決している（良いか悪いかは別の問題だが）。 サーバーのバージョンについては、リンク先では見つけられませんでした。ここでは 2019年のサーバーが必要だと書かれている。 私は、VPS上でMOモデルを使ったEAを実行するための、普遍的で、コストがかからず、高速な（あらゆる意味での）可能性に興味があります。マーケットプレイスで起こりうる問題は（個人的には）重要ではありません。 Vladimir Perervenko#: 開発者からの詳細な説明を待っています。 はい、とても待っています。 Valeriy Yastremskiy 2023.02.26 17:39 #29335 Aleksey Vyazmikin #:1.13.1はウィンドウズ7用の最新バージョンだと理解しています。では、動作しないのでしょうか？貧乏MT5ユーザーの喜びと悲しみ...。動作には追加ライブラリが必要なのでしょうか？記事は良いですね～待ちましょう。 オフィスと11プロで237ギガバイトに拡張セレロン5095 8ギガバイトozuと128ハードウェアとgeekomから10K 3 PCを買った。どうやら1つは自分のためにそれを取る必要があります、または11プロを埋めるために)))ドライバと私は__に対処することを願っています Vladimir Perervenko 2023.02.26 17:58 #29336 Valeriy Yastremskiy #:オフィスで237ギガバイトに拡張されたセレロン5095 8ギガバイトozuと128ハードウェアと11プロとgeekomから10k 3 PCを買った。どうやら1つは自分自身のために1つを取る必要があります、または11プロを埋めるために)))ドライバと私は__に対処することを願っています。 これはとても電信的に何についてですか？ Renat Fatkhullin 2023.02.26 18:04 #29337 Vladimir Perervenko #:トレーニングされたDNNモデル」という項目がない限り、市場には出回らないだろう。テスターで動作する可能性は低い。トレーダーはこの難しいツールを使いこなすことに真剣に取り組むべきである。このツールは主に実装段階を想定している。そして、多くの人がこの段階のMOを解決している（良いか悪いかは別の問題だが）。したがって、開発者からの詳細な説明を待ちたい。 ONNX Runtumeは、クラウド・ネットワークを含むテスターでも入手できるようになる予定だ。 ONNX Runtumeは、時代遅れのシステム・ライブラリに依存しないように書き直され、再設計されます。 ONNXファイルは簡単にプロジェクトに含まれ、暗号化され、EX5ファイル内に圧縮されます。一つのファイルからクリーンなロボットが得られます。 ワークフロー： Pythonなどでモデルを学習します。 onnxに変換 ロボットに組み込んで使用（トレイニングは使用できず、推論のみ）。 Valeriy Yastremskiy 2023.02.26 18:04 #29338 Vladimir Perervenko #:何が電信的なんだ？ 11proのことだよ。ディスクからコピーが取れる。最高のシンクライアント・ハードウェアだ。ただラッキーなことに、私は7から10にアレルギーがある) Valeriy Yastremskiy 2023.02.26 18:17 #29339 Renat Fatkhullin #:It will be available in the mart, in the tester too, including Cloud Network.ONNX Runtumeは書き直され、時代遅れのシステム・ライブラリに依存しないように再設計されます。ONNX files are easily included in projects, encrypted and compressed inside EX5 files.ー一つのー一つのーーー 操作のスキーマ Pythonなどでモデルを学習させる。 それをonnxに変換 ロボットに組み込んで使用（トレイニングはできず、推論のみ） くだらない質問で申し訳ないのですが、Pythonでのトレーニングは可能ですか？ Renat Fatkhullin 2023.02.26 18:26 #29340 Valeriy Yastremskiy #:くだらない質問で申し訳ないのですが、Pythonでティックのトレーニングは受けられますか？ https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5/mt5copyticksfrom_py Python のトレーニングはテスターの外で行われます。Python に関するドキュメントのセクションを お読みください。 Документация по MQL5: Python интеграция / copy_ticks_from www.mql5.com copy_ticks_from - Python интеграция - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5 1...292729282929293029312932293329342935293629372938293929402941...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
マイクロソフト社内のONNXランタイムの場合、最小バージョンはWindows 10ビルド1809とされている。
そして、C:WindowsSystem32の中に非常に古いバージョン1.10がある。
ONNX関数の使い方については、順を追って記事を書いていく予定だ。
DirectMLがサポートするONNXの最新バージョンはこちら。
DirectMLは、Windows上の機械学習のための高性能なDirectX 12ハードウェアアクセラレーションライブラリです。DirectMLは、一般的な機械学習タスクのGPUアクセラレーションを、幅広くサポートされたハードウェアとドライバ上で提供します。
スタンドアロンで使用する場合、DirectML APIは低レベルのDirectX 12ライブラリであり、プラットフォーム、ゲーム、その他のリアルタイムアプリケーションなどの高性能、低レイテンシのアプリケーションに適しています。DirectMLは、Direct3D 12とのシームレスな互換性を持ち、オーバーヘッドが少なく、ハードウェアに準拠しているため、高性能が求められ、ハードウェア間での結果の信頼性と予測可能性が重要な機械学習の高速化に最適です。
DirectMLランタイム・プロバイダーは現在、DirectMLバージョン1.9.0を 使用 し、 ONNXオペセット15（ONNX v1.10）までサポートしています。それ以上のオペセット・バージョンを必要とするモデルの推定はサポートされておらず、パフォーマンスが低下します。
とても、とても複雑です...
ONNXを サポートした3584のベータ版が利用可能。
Windows 10のビルド1809以降、できればWindows 11のすべてのアップデートが必要です。
ONNXに適したWindowsServerの バージョンは ？
また、 どの バージョンの Windows ServerがONNXに適しているのでしょうか？
こちらと こちらを ご覧ください。
トレーニングされたDNNモデル "のセクションがない限り、市場に出回ることはないでしょう。テスターでも使えそうにない。トレーダーは、この難しいツールを使いこなすことに真剣に取り組む必要がある。主に実装段階を想定している。そして、多くの人がこの段階のMOを解決している（良いか悪いかは別問題）。
したがって、開発者からの詳細な説明を待ちたい。
ここと ここ
まずは決心しなければならない：
サーバーのバージョンについては、リンク先では見つけられませんでした。ここでは 2019年のサーバーが必要だと書かれている。
私は、VPS上でMOモデルを使ったEAを実行するための、普遍的で、コストがかからず、高速な（あらゆる意味での）可能性に興味があります。マーケットプレイスで起こりうる問題は（個人的には）重要ではありません。
開発者からの詳細な説明を待っています。
はい、とても待っています。
1.13.1はウィンドウズ7用の最新バージョンだと理解しています。では、動作しないのでしょうか？貧乏MT5ユーザーの喜びと悲しみ...。
動作には追加ライブラリが必要なのでしょうか？
記事は良いですね～待ちましょう。
オフィスと11プロで237ギガバイトに拡張セレロン5095 8ギガバイトozuと128ハードウェアとgeekomから10K 3 PCを買った。どうやら1つは自分のためにそれを取る必要があります、または11プロを埋めるために)))ドライバと私は__に対処することを願っています
これはとても電信的に何についてですか？
ONNX Runtumeは、クラウド・ネットワークを含むテスターでも入手できるようになる予定だ。
ONNX Runtumeは、時代遅れのシステム・ライブラリに依存しないように書き直され、再設計されます。
ONNXファイルは簡単にプロジェクトに含まれ、暗号化され、EX5ファイル内に圧縮されます。一つのファイルからクリーンなロボットが得られます。
ワークフロー：
何が電信的なんだ？
11proのことだよ。ディスクからコピーが取れる。最高のシンクライアント・ハードウェアだ。ただラッキーなことに、私は7から10にアレルギーがある)
ONNX files are easily included in projects, encrypted and compressed inside EX5 files.ー一つのー一つのーーー
操作のスキーマ
くだらない質問で申し訳ないのですが、Pythonでのトレーニングは可能ですか？
くだらない質問で申し訳ないのですが、Pythonでティックのトレーニングは受けられますか？
https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5/mt5copyticksfrom_py
Python のトレーニングはテスターの外で行われます。Python に関するドキュメントのセクションを お読みください。