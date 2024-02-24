トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2934

Renat Fatkhullin #:

マイクロソフト社内のONNXランタイムの場合、最小バージョンはWindows 10ビルド1809とされている。

そして、C:WindowsSystem32の中に非常に古いバージョン1.10がある。

ONNX関数の使い方については、順を追って記事を書いていく予定だ。

DirectMLがサポートするONNXの最新バージョンはこちら。

DirectMLは、Windows上の機械学習のための高性能なDirectX 12ハードウェアアクセラレーションライブラリです。DirectMLは、一般的な機械学習タスクのGPUアクセラレーションを、幅広くサポートされたハードウェアとドライバ上で提供します。

スタンドアロンで使用する場合、DirectML APIは低レベルのDirectX 12ライブラリであり、プラットフォーム、ゲーム、その他のリアルタイムアプリケーションなどの高性能、低レイテンシのアプリケーションに適しています。DirectMLは、Direct3D 12とのシームレスな互換性を持ち、オーバーヘッドが少なく、ハードウェアに準拠しているため、高性能が求められ、ハードウェア間での結果の信頼性と予測可能性が重要な機械学習の高速化に最適です。

DirectMLランタイム・プロバイダーは現在、DirectMLバージョン1.9.0を 使用 し、 ONNXオペセット15（ONNX v1.10）までサポートしています。それ以上のオペセット・バージョンを必要とするモデルの推定はサポートされておらず、パフォーマンスが低下します。

とても、とても複雑です...

Renat Fatkhullin #:

ONNXを サポートした3584のベータ版が利用可能。

Windows 10のビルド1809以降、できればWindows 11のすべてのアップデートが必要です。

ONNXに適したWindowsServerの バージョンは

 
Aleksey Nikolayev #:

また、 どの バージョンの Windows ServerがONNXに適しているのでしょうか？

こちらと こちらを ご覧ください。

まず

  • なぜ必要なのか
  • 誰が必要としているのか。

トレーニングされたDNNモデル "のセクションがない限り、市場に出回ることはないでしょう。テスターでも使えそうにない。トレーダーは、この難しいツールを使いこなすことに真剣に取り組む必要がある。主に実装段階を想定している。そして、多くの人がこの段階のMOを解決している（良いか悪いかは別問題）。

したがって、開発者からの詳細な説明を待ちたい。

Vladimir Perervenko #:

ここと ここ

まずは決心しなければならない：

  • なぜ必要なのか
  • 誰に必要か

サーバーのバージョンについては、リンク先では見つけられませんでした。ここでは 2019年のサーバーが必要だと書かれている。

私は、VPS上でMOモデルを使ったEAを実行するための、普遍的で、コストがかからず、高速な（あらゆる意味での）可能性に興味があります。マーケットプレイスで起こりうる問題は（個人的には）重要ではありません。

Vladimir Perervenko#:

開発者からの詳細な説明を待っています。

はい、とても待っています。

 
Aleksey Vyazmikin #:

1.13.1はウィンドウズ7用の最新バージョンだと理解しています。では、動作しないのでしょうか？貧乏MT5ユーザーの喜びと悲しみ...。

動作には追加ライブラリが必要なのでしょうか？

記事は良いですね～待ちましょう。

オフィスと11プロで237ギガバイトに拡張セレロン5095 8ギガバイトozuと128ハードウェアとgeekomから10K 3 PCを買った。どうやら1つは自分のためにそれを取る必要があります、または11プロを埋めるために)))ドライバと私は__に対処することを願っています

 
Valeriy Yastremskiy #:

オフィスで237ギガバイトに拡張されたセレロン5095 8ギガバイトozuと128ハードウェアと11プロとgeekomから10k 3 PCを買った。どうやら1つは自分自身のために1つを取る必要があります、または11プロを埋めるために)))ドライバと私は__に対処することを願っています。

これはとても電信的に何についてですか？

 
Vladimir Perervenko #:

ONNX Runtumeは、クラウド・ネットワークを含むテスターでも入手できるようになる予定だ。

ONNX Runtumeは、時代遅れのシステム・ライブラリに依存しないように書き直され、再設計されます。

ONNXファイルは簡単にプロジェクトに含まれ、暗号化され、EX5ファイル内に圧縮されます。一つのファイルからクリーンなロボットが得られます。



ワークフロー：

  1. Pythonなどでモデルを学習します。
  2. onnxに変換
  3. ロボットに組み込んで使用（トレイニングは使用できず、推論のみ）。

 
Vladimir Perervenko #:

何が電信的なんだ？

11proのことだよ。ディスクからコピーが取れる。最高のシンクライアント・ハードウェアだ。ただラッキーなことに、私は7から10にアレルギーがある)

 
Renat Fatkhullin #:

It will be available in the mart, in the tester too, including Cloud Network.

ONNX Runtumeは書き直され、時代遅れのシステム・ライブラリに依存しないように再設計されます。

ONNX files are easily included in projects, encrypted and compressed inside EX5 files.ー一つのー一つのーーー



操作のスキーマ

  1. Pythonなどでモデルを学習させる。
  2. それをonnxに変換
  3. ロボットに組み込んで使用（トレイニングはできず、推論のみ）

くだらない質問で申し訳ないのですが、Pythonでのトレーニングは可能ですか？

 
Valeriy Yastremskiy #:

くだらない質問で申し訳ないのですが、Pythonでティックのトレーニングは受けられますか？

https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5/mt5copyticksfrom_py

Python のトレーニングはテスターの外で行われます。Python に関するドキュメントのセクションを お読みください。

