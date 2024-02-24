トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1464 1...145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2019.05.03 21:27 #14631 マキシム・ドミトリエフスキー人々のコミュニケーションを邪魔せず、キュウリの栽培に戻る。 邪魔なんだよ、話題をバケモノにしやがって。 Yuriy Asaulenko 2019.05.03 21:29 #14632 マキシム・ドミトリエフスキー アサウレンカ、戦争したいのか？ 内容を理解したら土下座して許しを請うんだろ（来世かもしれんが）。 お前は幼稚園に入れ大人はこんなことしませんよ。 削除済み 2019.05.03 21:29 #14633 ユーリイ・アサウレンコ お前は幼稚園に入れ適切な大人はそのような振る舞いをしない。ああ、いい人だ。 Yuriy Asaulenko 2019.05.03 21:33 #14634 マキシム・ドミトリエフスキー痛そう......いい男だ。 あなたのような状態や症状の大人は、精神科医に診てもらうべきでしょう。 削除済み 2019.05.03 21:35 #14635 ユーリイ・アサウレンコ そのような状態の大人は、精神科医に診てもらうべきでしょう。あなたは医者ですか、それとも教育者ですか？ Konstantin Nikitin 2019.05.03 21:57 #14636 Ivan Butko 2019.05.04 11:39 #14637 マキシム・ドミトリエフスキーマキシム、ニューロマシンを手に入れた、最適化は1ヶ月だけ、最初のヒットは1月、2月の結果を確認した。 まさか！？ 私はそれを実装し、今私は3台のマシンを所有しています：私はあなたの、私の、そしてアンドレイの（彼は月曜日にそれを起動することを約束します）使用します。 Aleksey Vyazmikin 2019.05.04 11:43 #14638 イワン・ブトコマキシム、あなたの神経マシンを手に入れた、最適化は1ヶ月だけ、最初に1月をキャッチし、2月の結果を確認した まさか！？ 私の手元には3台のマシンがあります。あなたのマシン、私のマシン、そしてアンドレイのマシン（彼は月曜日に立ち上げると約束しています）を使います。これであなたも機械工です :) Ivan Butko 2019.05.04 11:47 #14639 アレクセイ・ヴャジミキンこれであなたも機械工です :) Andrey Dik 2019.05.06 13:09 #14640 das ist fantastisch, ja ja... 1...145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
人々のコミュニケーションを邪魔せず、キュウリの栽培に戻る。
アサウレンカ、戦争したいのか？ 内容を理解したら土下座して許しを請うんだろ（来世かもしれんが）。
お前は幼稚園に入れ適切な大人はそのような振る舞いをしない。
ああ、いい人だ。
痛そう......いい男だ。
そのような状態の大人は、精神科医に診てもらうべきでしょう。
あなたは医者ですか、それとも教育者ですか？
マキシム、ニューロマシンを手に入れた、最適化は1ヶ月だけ、最初のヒットは1月、2月の結果を確認した。
まさか！？
私はそれを実装し、今私は3台のマシンを所有しています：私はあなたの、私の、そしてアンドレイの（彼は月曜日にそれを起動することを約束します）使用します。
マキシム、あなたの神経マシンを手に入れた、最適化は1ヶ月だけ、最初に1月をキャッチし、2月の結果を確認した
まさか！？
私の手元には3台のマシンがあります。あなたのマシン、私のマシン、そしてアンドレイのマシン（彼は月曜日に立ち上げると約束しています）を使います。
これであなたも機械工です :)
これであなたも機械工です :)
das ist fantastisch, ja ja...