トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1464

マキシム・ドミトリエフスキー

人々のコミュニケーションを邪魔せず、キュウリの栽培に戻る。

邪魔なんだよ、話題をバケモノにしやがって。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

アサウレンカ、戦争したいのか？ 内容を理解したら土下座して許しを請うんだろ（来世かもしれんが）。

お前は幼稚園に入れ大人はこんなことしませんよ。
削除済み  
ユーリイ・アサウレンコ
お前は幼稚園に入れ適切な大人はそのような振る舞いをしない。

ああ、いい人だ。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

痛そう......いい男だ。

あなたのような状態や症状の大人は、精神科医に診てもらうべきでしょう。
削除済み  
ユーリイ・アサウレンコ
そのような状態の大人は、精神科医に診てもらうべきでしょう。

あなたは医者ですか、それとも教育者ですか？

 
 
マキシム・ドミトリエフスキー


マキシム、ニューロマシンを手に入れた、最適化は1ヶ月だけ、最初のヒットは1月、2月の結果を確認した。

まさか！？

私はそれを実装し、今私は3台のマシンを所有しています：私はあなたの、私の、そしてアンドレイの（彼は月曜日にそれを起動することを約束します）使用します。

 
イワン・ブトコ

マキシム、あなたの神経マシンを手に入れた、最適化は1ヶ月だけ、最初に1月をキャッチし、2月の結果を確認した

まさか！？

私の手元には3台のマシンがあります。あなたのマシン、私のマシン、そしてアンドレイのマシン（彼は月曜日に立ち上げると約束しています）を使います。

これであなたも機械工です :)

 
アレクセイ・ヴャジミキン

これであなたも機械工です :)


 

das ist fantastisch, ja ja...

