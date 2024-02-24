トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2931

Macのターミナルで.onnx（.dmgパッケージ）を開くことができません。

[in]モデル作成フラグ。現在、FILE_COMMONフラグしかありません。プラットフォーム共通フォルダからモデルファイルを読み込む場合に使用します。

と表示され、端末の 共通フォルダがない（もしくは探し方が悪い）ので、ファイルが見つかりませんでしたと表示される。

と表示される。

明日仮想化をダウンロードして、遊んでみよう。）

 
Maxim Dmitrievsky 端末の 共通フォルダがない（もしくは私の探し方が悪い）ので、ファイルが見つかりませんと表示される。

明日仮想化をダウンロードして、遊んでみよう。）

このトピックに関する新しい記事を発表するつもりですか？

Evgeni Gavrilovi #:

このテーマについて新しい記事を発表する予定はありますか？

少し複雑（マック）ではなくても、簡単なことのようです。

後でここに例を載せます。

 
mytarmailS #:
どうだろう...。
私はR 3.5を使っている。
他の人はpythonを使っていた。
誰も問題はなかった。

pythonでは、今のところインストールできない唯一のパッケージだ。しかし、Rについては、以前インストールできなかったことがあります。

エラーログを送ったら、手伝ってくれますか？

 
Aleksey Vyazmikin #:

pythonでは、今のところインストールできない唯一のパッケージだ。しかし、Rでは今までインストールできなかった。

エラーログを送れば、手伝ってくれますか？

私はcatbustaを持っていませんし、かなり前にインストールしたので、何かお役に立てるとは思えません。
 
mytarmailS #:
私はキャットバスタを持っていないし、かなり前に入れたものだから、何かお役に立てるかどうかわからない。

何が問題なのかわかったら教えてください。

ファイル:
R_Error.txt  34 kb
 

そして、パイソンのインストーラーはすでにこう言っている。


 
Aleksey Vyazmikin #:

そして、これはpythonのインストーラが言っていることです。

エラーについてググってみましたか？
 
mytarmailS #:
エラーについてググってみましたか？

私たちが見つけた解決策はうまくいきませんでした。

 
ちなみに、私のテンにもパイソンを入れたが、同じエラーだった。
