Vladimir Perervenko #:

ONNX version = 1.2.1; opset version = 7.何が何だかわからないが、明らかにあなたの設定はこれらの条件を満たしていない。

私のシステム：Windows 10 ビルド19045。表に よると、動作する はずです （1.2.2 > 1.2.1、19045 > 19041）

表の2行目: Windows 10, version 2004 (build 19041) ONNX version = 1.2.2, 1.3, and 1.4 opset version = 7, 8, and 9.

ー追記ーおそらく問題は、私がWindowsのHomeバージョンを使っていることだろう。
 
Renat Fatkhullin プロジェクト ONNX.Price.Predictionを見てみてください。

私はそのようなものを見つけられませんでした。Oのつく公開プロジェクトのリストには、あなたのOpenCL.Seascapeプロジェクトしかありません。

 
現在利用可能です：



model.onnx生成、Pythonインバージョン、MQL5でのインバージョンによるPythonでのシンプルなモデル・トレーニングの内部。

昨日のMT5ベータ版では、OnnxRun関数に小さなミスがありました。

 
おっしゃる通り、エラー: failed, OnnxSetInputShape error 4024 が表示されます。

モデル配列がどこで宣言され、定義されているのかわかりません。pythonファイルの中ですか？

long handle=OnnxCreateFromBuffer(model);
 
ログを見てください - どのバージョンのONNX APIが定義されているか：

2023.02.27 15:16:56.060 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 15:16:56.107 ONNX    initialized [API version 1.14.0]

アーカイブから最新版のONNX Runtime 1.14ライブラリ(Microsoftによって署名されています)をターミナルのルートでexeファイルの隣に置き、再試行してください。

今度はパラメータチェックでエラーが発生します：

ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1)       failed, OnnxRun error 5807


プロジェクトにリソースを追加すると、短いファイル名としての配列モデルが自動的に表示されます：


'ONNX.Price.Prediction.mqproj'
'model.onnx' as 'const uchar model[89590]'
'ONNX.Price.Prediction.mq5'
code generated
0 errors, 0 warnings, 151 msec elapsed
ファイル:
onnx-runtime-microsoft-signed.zip  3425 kb
 
アーカイブからライブラリをコピーする前に、ログにありました：

2023.02.27 17:11:13.394 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 17:11:13.500 ONNX    entry point 'OrtGetApiBase' not found

ログにライブラリをコピーした後：

2023.02.27 17:18:26.805 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 17:18:27.124 ONNX    initialized [API version 1.14.0]

とエキスパート・タブに表示されます：

2023.02.27 17:18:27.151 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1)       failed, OnnxRun error 5807
 
mytarmailS #:

手口はユダヤ人のショートをクローズし、買いを探すというものだが...。

2-3日は上昇する可能性が高い。

まあ、私が注文したように...

 
クラウド・ネットワークを含め、マートやテスターでも利用できるようになる。

ONNX Runtumeは書き直され、時代遅れのシステム・ライブラリに依存しないように再設計されます。

ONNXファイルは、EX5ファイル内で暗号化・圧縮され、簡単にプロジェクトに含まれます。一つのファイルからクリーンなロボットが得られます。



操作のスキーマ

  1. Pythonなどでモデルを学習させる。
  2. それをonnxに変換
  3. ロボットに組み込んで使用（トレイニングはできず、推論のみ）


どのようにモデルをポーリングしているのですか？今はPython TensorFlowでポーリングしているが、ここではどのように？
 
これらのプロジェクトはどこにありますか？プロジェクトに入るには？
 
エディタに行き、一番下のペイン "Public Projects "を見てください。その中に "ONNX.Price.Prediction "があります。

プロジェクトのコンテキストメニューから、Joinをクリックします。


このプロジェクトには、トレーニング用のPythonスクリプトと、model.onnxに用意されたモデルがあります。

トレーニングを実行するには、Python（例えば3.10）をインストールし、パッケージを配信し、PricePredictionTraining.pyファイルをMetaEditorで直接Compileをクリックします。

python.exe -m pip install --upgrade pip
pip install --upgrade tensorflow
pip install --upgrade pandas
pip install --upgrade scikit-learn
pip install --upgrade matplotlib
pip install --upgrade tqdm
pip install --upgrade metatrader5
pip install --upgrade onnx==1.12
pip install --upgrade tf2onnx



コンパイル時にPricePrediction.pyファイルを実行することで予測を実行することができます：



参考までに、MetaEditorは以下のことができます：

  • Visual StudioがインストールされたC++プロジェクトをコンパイルする
  • Pythonプログラムの実行

コンパイルはTools -> Options -> Compilersで設定します：


