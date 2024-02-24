トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2936 1...292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943...3399 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2023.02.27 06:04 #29351 Vladimir Perervenko #:ONNX version = 1.2.1; opset version = 7.何が何だかわからないが、明らかにあなたの設定はこれらの条件を満たしていない。私のシステム：Windows 10 ビルド19045。表に よると、動作する はずです （1.2.2 > 1.2.1、19045 > 19041）。表の2行目: Windows 10, version 2004 (build 19041) ONNX version = 1.2.2, 1.3, and 1.4 opset version = 7, 8, and 9. ー追記ーおそらく問題は、私がWindowsのHomeバージョンを使っていることだろう。 Machine learning in trading: How I assemble my What type of computer Aleksey Nikolayev 2023.02.27 09:10 #29352 Renat Fatkhullin プロジェクト ONNX.Price.Predictionを見てみてください。 私はそのようなものを見つけられませんでした。Oのつく公開プロジェクトのリストには、あなたのOpenCL.Seascapeプロジェクトしかありません。 Renat Fatkhullin 2023.02.27 12:00 #29353 Aleksey Nikolayev #:1つも見つからなかった。Oのつく公開プロジェクトのリストには、あなたのOpenCL.Seascapeプロジェクトしかありません。 現在利用可能です： model.onnx生成、Pythonインバージョン、MQL5でのインバージョンによるPythonでのシンプルなモデル・トレーニングの内部。 昨日のMT5ベータ版では、OnnxRun関数に小さなミスがありました。 Aleksey Nikolayev 2023.02.27 13:28 #29354 Renat Fatkhullin #:現在発売中：model.onnx生成、Python反転、MQL5での反転を使ったPythonでのシンプルなモデルトレーニングの内部。 昨日のMT5ベータ版では、OnnxRun関数に小さなミスがありました。 おっしゃる通り、エラー: failed, OnnxSetInputShape error 4024 が表示されます。 モデル配列がどこで宣言され、定義されているのかわかりません。pythonファイルの中ですか？ long handle=OnnxCreateFromBuffer(model); Renat Fatkhullin 2023.02.27 14:22 #29355 Aleksey Nikolayev #:おっしゃるとおり、エラーは次のようになります： failed, OnnxSetInputShape error 4024モデル配列がどこで宣言され、定義されているのか理解できません。pythonファイルで？ ログを見てください - どのバージョンのONNX APIが定義されているか： 2023.02.27 15:16:56.060 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully 2023.02.27 15:16:56.107 ONNX initialized [API version 1.14.0] アーカイブから最新版のONNX Runtime 1.14ライブラリ(Microsoftによって署名されています)をターミナルのルートでexeファイルの隣に置き、再試行してください。 今度はパラメータチェックでエラーが発生します： ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) failed, OnnxRun error 5807 プロジェクトにリソースを追加すると、短いファイル名としての配列モデルが自動的に表示されます： 'ONNX.Price.Prediction.mqproj' 'model.onnx' as 'const uchar model[89590]' 'ONNX.Price.Prediction.mq5' code generated 0 errors, 0 warnings, 151 msec elapsed ファイル: onnx-runtime-microsoft-signed.zip 3425 kb Aleksey Nikolayev 2023.02.27 15:26 #29356 Renat Fatkhullin #:どのバージョンのONNX APIが定義されているか、ログを見てください：アーカイブから最新バージョンのONNX Runtime 1.14ライブラリ(Microsoftによって署名されています)をターミナルのルートでexeファイルの隣に置き、再試行してください。パラメータのチェックでエラーが発生しました： アーカイブからライブラリをコピーする前に、ログにありました： 2023.02.27 17:11:13.394 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully 2023.02.27 17:11:13.500 ONNX entry point 'OrtGetApiBase' not found ログにライブラリをコピーした後： 2023.02.27 17:18:26.805 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully 2023.02.27 17:18:27.124 ONNX initialized [API version 1.14.0] とエキスパート・タブに表示されます： 2023.02.27 17:18:27.151 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) failed, OnnxRun error 5807 mytarmailS 2023.02.27 16:26 #29357 mytarmailS #:手口はユダヤ人のショートをクローズし、買いを探すというものだが...。2-3日は上昇する可能性が高い。 まあ、私が注文したように... Evgeny Dyuka 2023.02.27 18:37 #29358 Renat Fatkhullin #:クラウド・ネットワークを含め、マートやテスターでも利用できるようになる。ONNX Runtumeは書き直され、時代遅れのシステム・ライブラリに依存しないように再設計されます。ONNXファイルは、EX5ファイル内で暗号化・圧縮され、簡単にプロジェクトに含まれます。一つのファイルからクリーンなロボットが得られます。 操作のスキーマ Pythonなどでモデルを学習させる。 それをonnxに変換 ロボットに組み込んで使用（トレイニングはできず、推論のみ） どのようにモデルをポーリングしているのですか？今はPython TensorFlowでポーリングしているが、ここではどのように？ Evgeny Dyuka 2023.02.27 18:52 #29359 Renat Fatkhullin #:現在発売中：model.onnx生成、Python反転、MQL5での反転を使ったPythonでのシンプルなモデルトレーニングの内部。 昨日のMT5ベータ版では、OnnxRun関数に小さなミスがありました。 これらのプロジェクトはどこにありますか？プロジェクトに入るには？ Renat Fatkhullin 2023.02.27 19:03 #29360 Evgeny Dyuka #: どのようにモデルをポーリングするのですか？今私はPython TensorFlowでポーリングしていますが、ここではどのように？ Evgeny Dyuka#: これらのプロジェクトはどこにありますか？プロジェクトに入る方法は？ エディタに行き、一番下のペイン "Public Projects "を見てください。その中に "ONNX.Price.Prediction "があります。 プロジェクトのコンテキストメニューから、Joinをクリックします。 このプロジェクトには、トレーニング用のPythonスクリプトと、model.onnxに用意されたモデルがあります。 トレーニングを実行するには、Python（例えば3.10）をインストールし、パッケージを配信し、PricePredictionTraining.pyファイルをMetaEditorで直接Compileをクリックします。 python.exe -m pip install --upgrade pip pip install --upgrade tensorflow pip install --upgrade pandas pip install --upgrade scikit-learn pip install --upgrade matplotlib pip install --upgrade tqdm pip install --upgrade metatrader5 pip install --upgrade onnx==1.12 pip install --upgrade tf2onnx コンパイル時にPricePrediction.pyファイルを実行することで予測を実行することができます： 参考までに、MetaEditorは以下のことができます： Visual StudioがインストールされたC++プロジェクトをコンパイルする Pythonプログラムの実行 コンパイルはTools -> Options -> Compilersで設定します： 1...292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私のシステム：Windows 10 ビルド19045。表に よると、動作する はずです （1.2.2 > 1.2.1、19045 > 19041）。
表の2行目: Windows 10, version 2004 (build 19041) ONNX version = 1.2.2, 1.3, and 1.4 opset version = 7, 8, and 9.ー追記ーおそらく問題は、私がWindowsのHomeバージョンを使っていることだろう。
私はそのようなものを見つけられませんでした。Oのつく公開プロジェクトのリストには、あなたのOpenCL.Seascapeプロジェクトしかありません。
現在利用可能です：
model.onnx生成、Pythonインバージョン、MQL5でのインバージョンによるPythonでのシンプルなモデル・トレーニングの内部。
昨日のMT5ベータ版では、OnnxRun関数に小さなミスがありました。
おっしゃる通り、エラー: failed, OnnxSetInputShape error 4024 が表示されます。
モデル配列がどこで宣言され、定義されているのかわかりません。pythonファイルの中ですか？
ログを見てください - どのバージョンのONNX APIが定義されているか：
アーカイブから最新版のONNX Runtime 1.14ライブラリ(Microsoftによって署名されています)をターミナルのルートでexeファイルの隣に置き、再試行してください。
今度はパラメータチェックでエラーが発生します：
ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) failed, OnnxRun error 5807
プロジェクトにリソースを追加すると、短いファイル名としての配列モデルが自動的に表示されます：
アーカイブからライブラリをコピーする前に、ログにありました：
ログにライブラリをコピーした後：
とエキスパート・タブに表示されます：
クラウド・ネットワークを含め、マートやテスターでも利用できるようになる。
ONNX Runtumeは書き直され、時代遅れのシステム・ライブラリに依存しないように再設計されます。
ONNXファイルは、EX5ファイル内で暗号化・圧縮され、簡単にプロジェクトに含まれます。一つのファイルからクリーンなロボットが得られます。
操作のスキーマ
どのようにモデルをポーリングしているのですか？今はPython TensorFlowでポーリングしているが、ここではどのように？
どのようにモデルをポーリングするのですか？今私はPython TensorFlowでポーリングしていますが、ここではどのように？
これらのプロジェクトはどこにありますか？プロジェクトに入る方法は？
エディタに行き、一番下のペイン "Public Projects "を見てください。その中に "ONNX.Price.Prediction "があります。
プロジェクトのコンテキストメニューから、Joinをクリックします。
このプロジェクトには、トレーニング用のPythonスクリプトと、model.onnxに用意されたモデルがあります。
トレーニングを実行するには、Python（例えば3.10）をインストールし、パッケージを配信し、PricePredictionTraining.pyファイルをMetaEditorで直接Compileをクリックします。
python.exe -m pip install --upgrade pip pip install --upgrade tensorflow pip install --upgrade pandas pip install --upgrade scikit-learn pip install --upgrade matplotlib pip install --upgrade tqdm pip install --upgrade metatrader5 pip install --upgrade onnx==1.12 pip install --upgrade tf2onnx
コンパイル時にPricePrediction.pyファイルを実行することで予測を実行することができます：
参考までに、MetaEditorは以下のことができます：
コンパイルはTools -> Options -> Compilersで設定します：