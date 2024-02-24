トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2937

Renat Fatkhullin #:

エディターで一番下のペインの "Public Projects "を探し、その中に "ONNX.Price.Prediction "がある。



しかし、SharedProjectsが空になっているのですが、どのように入力すればいいのでしょうか？


 
Evgeny Dyuka #:


Aleksey Nikolayev #:

👍

 
Aleksey Nikolayev #:

RTFM

ONNXフォルダが表示されますが、空です。


 
Evgeny Dyuka #:

ONNXフォルダが表示されるが、空である。


プロジェクトに参加するには、「参加」をクリックします。すると "Shared Projects "の下に表示されます。次に、 プロジェクトのコンテキストメニューにある リポジトリからアップデートを取得する リポジトリからアップデートを取得」をクリックして、コンピューターにダウンロード します。
 
Renat Fatkhullin #:

現在発売中：



model.onnx生成、Python反転、MQL5での反転を使ったPythonでのシンプルなモデルトレーニングの内部。

昨日のMT5ベータ版では、OnnxRun関数に小さなエラーがありました。

2023.02.28 05:27:35.269 ストレージ プロジェクト「ONNX.Price.Prediction」への参加に成功しました。

2023.02.28 05:27:56.191 Storage MQL5 Storage が起動しました。

2023.02.28 05:27:56.191 ストレージ MQL5 のチェックアウトが開始されました。

2023.02.28 05:27:56.635 Storage 要求された SVN ファイルシステムが見つかりません (720003)

2023.02.28 05:28:32.432 Storage 所有者のMQL5 Storageが'dinpae@gmail.com'であるため、MQL5アカウントを変更してください。

どういう意味ですか？接続できません。

On - ConnectMQL5 Storage. gives 2023.02.28 05:36:25.147 Storage Owner MQL5 Storage is 'dinpae@gmail.com', change the MQL5 account.


Aleksey Nikolayev #:
ありがとうございます。
他にも10か所右クリックしましたが、何も ありません。


 
AIの専門家、
もしかしたら、価格予測ではなく、マニーやリスク管理にネットワークを適用しようとした人がいるかもしれません。
どのような種類のネットワークを使えばいいのでしょうか？
 
通常のネットワークは使えます。
遺伝的アルゴリズムのような最適化アルゴリズムで学習させるだけです。

ネットワークについてではなく、最適化アルゴリズムとフィットネス関数の書き方について読むべきです。
 
Evgeny Dyuka #:

ありがとうございます。

プロジェクトの コンテキストメニューに" Get updates from storage"はありません。
他の10箇所を右クリックしましたが、何も ありませんでした。


プロジェクト名を右クリックしてください。このようになるはずです：


