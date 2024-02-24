トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2937 1...293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944...3399 新しいコメント Evgeny Dyuka 2023.02.27 20:07 #29361 Renat Fatkhullin #:エディターで一番下のペインの "Public Projects "を探し、その中に "ONNX.Price.Prediction "がある。 しかし、SharedProjectsが空になっているのですが、どのように入力すればいいのでしょうか？ Aleksey Nikolayev 2023.02.27 20:37 #29362 Evgeny Dyuka #: でも、SharedProjectsが空っぽなんだけど、どうやって埋めればいいの？ RTFM Evgeny Dyuka 2023.02.27 20:45 #29363 Aleksey Nikolayev #:RTFM 👍 Evgeny Dyuka 2023.02.27 20:53 #29364 Aleksey Nikolayev #:RTFM ONNXフォルダが表示されますが、空です。 Aleksey Nikolayev 2023.02.27 21:09 #29365 Evgeny Dyuka #:ONNXフォルダが表示されるが、空である。 プロジェクトに参加するには、「参加」をクリックします。すると "Shared Projects "の下に表示されます。次に、 プロジェクトのコンテキストメニューにある 「 リポジトリからアップデートを取得」をクリックして、コンピューターにダウンロード します。 Mikhail Mishanin 2023.02.28 03:33 #29366 Renat Fatkhullin #:現在発売中：model.onnx生成、Python反転、MQL5での反転を使ったPythonでのシンプルなモデルトレーニングの内部。 昨日のMT5ベータ版では、OnnxRun関数に小さなエラーがありました。 2023.02.28 05:27:35.269 ストレージ プロジェクト「ONNX.Price.Prediction」への参加に成功しました。 2023.02.28 05:27:56.191 Storage MQL5 Storage が起動しました。 2023.02.28 05:27:56.191 ストレージ MQL5 のチェックアウトが開始されました。 2023.02.28 05:27:56.635 Storage 要求された SVN ファイルシステムが見つかりません (720003) 2023.02.28 05:28:32.432 Storage 所有者のMQL5 Storageが'dinpae@gmail.com'であるため、MQL5アカウントを変更してください。 どういう意味ですか？接続できません。 On - ConnectMQL5 Storage. gives 2023.02.28 05:36:25.147 Storage Owner MQL5 Storage is 'dinpae@gmail.com', change the MQL5 account. Проекты и MQL5 Storage - Справка по MetaEditor www.metatrader5.com MQL5 Storage — это персональное онлайн-хранилище исходных кодов на MQL4/MQL5. Оно интегрировано в MetaEditor: вы можете сохранять и получать данных... Machine learning in trading: Experts: Moving Average Trade Trades not copied - Evgeny Dyuka 2023.02.28 08:57 #29367 Aleksey Nikolayev #: プロジェクトに参加するには、「参加」をクリックしてください。その後、プロジェクトは "Shared Projects "セクションに表示されます。その後、 プロジェクトのコンテキストメニューにある 「 リポジトリからアップデートを取得」をクリックして、コンピューターにダウンロードして ください。 ありがとうございます。 プロジェクトの コンテキスト メニューに" リポジトリからアップデートを取得 "がありません。 他にも10か所右クリックしましたが、何も ありません。 Roman Kutemov 2023.02.28 09:48 #29368 AIの専門家、もしかしたら、価格予測ではなく、マニーやリスク管理にネットワークを適用しようとした人がいるかもしれません。どのような種類のネットワークを使えばいいのでしょうか？ mytarmailS 2023.02.28 10:03 #29369 Roman Kutemov #: AIの専門家、もしかしたら、価格予測ではなく、マニーやリスク管理にネットワークを適用しようとした人がいるかもしれません。どのような種類のネットワークを使えばいいのでしょうか？ 通常のネットワークは使えます。遺伝的アルゴリズムのような最適化アルゴリズムで学習させるだけです。ネットワークについてではなく、最適化アルゴリズムとフィットネス関数の書き方について読むべきです。 Aleksey Nikolayev 2023.02.28 10:45 #29370 Evgeny Dyuka #:ありがとうございます。 プロジェクトの コンテキストメニューに" Get updates from storage"はありません。 他の10箇所を右クリックしましたが、何も ありませんでした。 プロジェクト名を右クリックしてください。このようになるはずです： 1...293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
エディターで一番下のペインの "Public Projects "を探し、その中に "ONNX.Price.Prediction "がある。
しかし、SharedProjectsが空になっているのですが、どのように入力すればいいのでしょうか？
でも、SharedProjectsが空っぽなんだけど、どうやって埋めればいいの？
RTFM
ONNXフォルダが表示されますが、空です。
現在発売中：
model.onnx生成、Python反転、MQL5での反転を使ったPythonでのシンプルなモデルトレーニングの内部。
昨日のMT5ベータ版では、OnnxRun関数に小さなエラーがありました。
2023.02.28 05:27:35.269 ストレージ プロジェクト「ONNX.Price.Prediction」への参加に成功しました。
2023.02.28 05:27:56.191 Storage MQL5 Storage が起動しました。
2023.02.28 05:27:56.191 ストレージ MQL5 のチェックアウトが開始されました。
2023.02.28 05:27:56.635 Storage 要求された SVN ファイルシステムが見つかりません (720003)
2023.02.28 05:28:32.432 Storage 所有者のMQL5 Storageが'dinpae@gmail.com'であるため、MQL5アカウントを変更してください。
どういう意味ですか？接続できません。
On - ConnectMQL5 Storage. gives 2023.02.28 05:36:25.147 Storage Owner MQL5 Storage is 'dinpae@gmail.com', change the MQL5 account.
プロジェクトに参加するには、「参加」をクリックしてください。その後、プロジェクトは "Shared Projects "セクションに表示されます。その後、 プロジェクトのコンテキストメニューにある 「 リポジトリからアップデートを取得」をクリックして、コンピューターにダウンロードして ください。
プロジェクトの コンテキスト メニューに" リポジトリからアップデートを取得 "がありません。
他にも10か所右クリックしましたが、何も ありません。
プロジェクトの コンテキストメニューに" Get updates from storage"はありません。
プロジェクト名を右クリックしてください。このようになるはずです：