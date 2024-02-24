トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2929 1...292229232924292529262927292829292930293129322933293429352936...3399 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2023.02.25 09:31 #29281 Aleksey Nikolayev #:確かに、フォーマット自体にも、具体的な実装にも、いくつかの制限がある。しかし、それでも私は、特にVPSを使用する場合、実際の取引におけるMOの使用を簡素化することを願っています。 また、MT5テスターでMO上のTSをテストする可能性もあります。一般的に、動作するONNXは、自転車の組み立てや松葉杖の生産を大幅に削減するでしょう。 削除済み 2023.02.25 09:41 #29282 生まれ変わってもったな。ー今夜カトブスタにー充電してー。、ー いくつかのー。 Rorschach 2023.02.25 10:29 #29283 Rashid Umarov #: 最初のページには具体的な提案はなかった。機械学習をトレーディングに活用する達人であれば、秘密を話す必要はありません。しかし、リンクを貼ったり、資料を添付することはできます。添付のアウトラインはこの課題に適していると思います。アーカイブにPDFファイルがあります。 私は、英語のルール（右にステップ、左にステップ-実行）に従ってスレッドをモデレートすることを提案します。 そして質問：統計学、数値的手法（同じ誤差重みの計算）、データ処理（DSP、ウェーブレット） - これはまだ機械学習ですか、それともこのトピックの範囲外ですか？ СанСаныч Фоменко 2023.02.25 10:46 #29284 Rorschach #:私は、このスレッドを英語のルール（右へ一歩、左へ一歩-実行）に従ってモデレートすることを提案する。そして質問：統計学、数値的手法（重みの誤差の同じ計算）、データ処理（DSP、ウェーブレット） - これはまだ機械学習ですか、このトピックの範囲ではありません？ 今日、統計学のベンチマークはRであり、MOは非常に頻繁に統計学と呼ばれ、当然のことながら、用語のレベルでの理解の均一性を提供することができるルーブリックを持っています。 MOのためのツールとは？ https://cran.r-project.org/web/views/MachineLearning.html 時系列のための ツールとは？ https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html 計量経済学の ツールとは？ https://cran.r-project.org/web/views/Econometrics.html ツールは重複しているかもしれません。 それでも、このセクションに関連するパッケージのアプリケーションのレベルであなたの考えを表現することは、様々な種類の集団農場の職人からの葉、花、キンポウゲのレベルでの推論を除外することができます。 CRAN Task View: Machine Learning & Statistical Learning cran.r-project.org Several add-on packages implement ideas and methods developed at the borderline between computer science and statistics - this field of research is usually referred to as machine learning. The packages can be roughly structured into the following topics: Aleksey Vyazmikin 2023.02.25 10:50 #29285 Python(3.11)でもR(4.5)でもCatBoostが 使えない。悲しいことだ。 mytarmailS 2023.02.25 11:03 #29286 Aleksey Vyazmikin CatBoost できなかった。7が好きじゃないのかな？ わからない...。私はまだR 3.5を使っていました。他の人はpythonを使っていた。誰も問題はなかった。 mytarmailS 2023.02.25 11:06 #29287 Aleksey Nikolayev #:確かに、フォーマット自体にも、具体的な実装にも、いくつかの制限がある。それでも、実際の取引、特にVPSを使用する場合に、MOの使用が簡素化されることを期待しています。 どこかにNPSと書いてある。特定のライブラリをサポートしたMOを移植するためのコンテナであるとも書いてある。分からない。 Renat Akhtyamov 2023.02.25 11:10 #29288 私の投稿はADMINによって削除される。）すべての人に幸運を あなたの頭で、初歩的な、大金を稼ぐのはとても簡単です： 主なものは、自分自身に "私はスマートで、価格がどこに行くか知っている "と言わないことです。 それは価格を動かすロボットではありません、それはたわごとを気にしない人間です...計算式で。 買いを建てたら負け、売りを建てたら同じこと。 それが原則で、出来高に左右される。つまり、その瞬間に一番強い出来高が負け、次に別の出来高が負ける。 このような状況で勝てるでしょうか？ だから、IOは論外なのだ。 Aleksey Nikolayev 2023.02.25 11:14 #29289 mytarmailS #: どこかにAPIだと書いてある MOを移植するためのコンテナで、特定のライブラリをサポートしている...とどこかに書いてあった。 分からない。 計算のグラフを記述する言語の ようなもの。演算子の リスト。 ONNX Concepts# onnx.ai ONNX can be compared to a programming language specialized in mathematical functions. It defines all the necessary operations a machine learning model needs to implement its inference function with this language. A linear regression could be represented in the following way: This example is very similar to an expression a developer could write... Rashid Umarov 2023.02.25 11:45 #29290 Renat Akhtyamov #:私の投稿はADMINによって削除される。）幸運を祈るあなたの頭で、初歩的な、たくさんのお金を稼ぐのはとても簡単です：主なものは、自分自身に "私はスマートで、価格がどこに行くか知っている "と言わないことです。価格を動かすのはロボットではなく、人間なのだ。買いを建てれば負けるし、売りを建てれば同じことだ。これが大原則で、出来高次第、つまり出来高が多い方が負ける。この条件で勝てるのか？だからI.O.D.は廃業したんだ。 あなたの削除されたスレッドを見てみたが、何の役にも立たない、ただのフワフワしたものだった。モデレーターや他のユーザーに対する意見は自分の中だけに留めておきましょう。 度削除 1...292229232924292529262927292829292930293129322933293429352936...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
確かに、フォーマット自体にも、具体的な実装にも、いくつかの制限がある。しかし、それでも私は、特にVPSを使用する場合、実際の取引におけるMOの使用を簡素化することを願っています。
また、MT5テスターでMO上のTSをテストする可能性もあります。一般的に、動作するONNXは、自転車の組み立てや松葉杖の生産を大幅に削減するでしょう。
最初のページには具体的な提案はなかった。機械学習をトレーディングに活用する達人であれば、秘密を話す必要はありません。しかし、リンクを貼ったり、資料を添付することはできます。
添付のアウトラインはこの課題に適していると思います。アーカイブにPDFファイルがあります。
私は、英語のルール（右にステップ、左にステップ-実行）に従ってスレッドをモデレートすることを提案します。
そして質問：統計学、数値的手法（同じ誤差重みの計算）、データ処理（DSP、ウェーブレット） - これはまだ機械学習ですか、それともこのトピックの範囲外ですか？
今日、統計学のベンチマークはRであり、MOは非常に頻繁に統計学と呼ばれ、当然のことながら、用語のレベルでの理解の均一性を提供することができるルーブリックを持っています。
MOのためのツールとは？
https://cran.r-project.org/web/views/MachineLearning.html
時系列のための ツールとは？
https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html
計量経済学の ツールとは？
https://cran.r-project.org/web/views/Econometrics.html
ツールは重複しているかもしれません。
それでも、このセクションに関連するパッケージのアプリケーションのレベルであなたの考えを表現することは、様々な種類の集団農場の職人からの葉、花、キンポウゲのレベルでの推論を除外することができます。
どこかにAPIだと書いてある
計算のグラフを記述する言語の ようなもの。演算子の リスト。
