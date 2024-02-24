トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2929

新しいコメント
 
Aleksey Nikolayev #:

確かに、フォーマット自体にも、具体的な実装にも、いくつかの制限がある。しかし、それでも私は、特にVPSを使用する場合、実際の取引におけるMOの使用を簡素化することを願っています。

また、MT5テスターでMO上のTSをテストする可能性もあります。一般的に、動作するONNXは、自転車の組み立てや松葉杖の生産を大幅に削減するでしょう。

削除済み  

生まれ変わってもったな。

ー今夜カトブスタにー充電してー。

、ー いくつかのー。
 
Rashid Umarov #:

最初のページには具体的な提案はなかった。機械学習をトレーディングに活用する達人であれば、秘密を話す必要はありません。しかし、リンクを貼ったり、資料を添付することはできます。

添付のアウトラインはこの課題に適していると思います。アーカイブにPDFファイルがあります。

私は、英語のルール（右にステップ、左にステップ-実行）に従ってスレッドをモデレートすることを提案します。

そして質問：統計学、数値的手法（同じ誤差重みの計算）、データ処理（DSP、ウェーブレット） - これはまだ機械学習ですか、それともこのトピックの範囲外ですか？

 
Rorschach #:

私は、このスレッドを英語のルール（右へ一歩、左へ一歩-実行）に従ってモデレートすることを提案する。

そして質問：統計学、数値的手法（重みの誤差の同じ計算）、データ処理（DSP、ウェーブレット） - これはまだ機械学習ですか、このトピックの範囲ではありません？

今日、統計学のベンチマークはRであり、MOは非常に頻繁に統計学と呼ばれ、当然のことながら、用語のレベルでの理解の均一性を提供することができるルーブリックを持っています。

MOのためのツールとは？

https://cran.r-project.org/web/views/MachineLearning.html

時系列のための ツールとは？

https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html

計量経済学の ツールとは？

https://cran.r-project.org/web/views/Econometrics.html


ツールは重複しているかもしれません。

それでも、このセクションに関連するパッケージのアプリケーションのレベルであなたの考えを表現することは、様々な種類の集団農場の職人からの葉、花、キンポウゲのレベルでの推論を除外することができます。

CRAN Task View: Machine Learning & Statistical Learning
CRAN Task View: Machine Learning & Statistical Learning
  • cran.r-project.org
Several add-on packages implement ideas and methods developed at the borderline between computer science and statistics - this field of research is usually referred to as machine learning. The packages can be roughly structured into the following topics:
 
Python(3.11)でもR(4.5)でもCatBoostが 使えない。悲しいことだ。
 
Aleksey Vyazmikin CatBoost できなかった。7が好きじゃないのかな？
わからない...。
私はまだR 3.5を使っていました。
他の人はpythonを使っていた。
誰も問題はなかった。

 
Aleksey Nikolayev #:

確かに、フォーマット自体にも、具体的な実装にも、いくつかの制限がある。それでも、実際の取引、特にVPSを使用する場合に、MOの使用が簡素化されることを期待しています。

どこかにNPSと書いてある。
特定のライブラリをサポートしたMOを移植するためのコンテナであるとも書いてある。

分からない。
 

私の投稿はADMINによって削除される。）すべての人に幸運を

あなたの頭で、初歩的な、大金を稼ぐのはとても簡単です：


主なものは、自分自身に "私はスマートで、価格がどこに行くか知っている "と言わないことです。

それは価格を動かすロボットではありません、それはたわごとを気にしない人間です...計算式で。

買いを建てたら負け、売りを建てたら同じこと。

それが原則で、出来高に左右される。つまり、その瞬間に一番強い出来高が負け、次に別の出来高が負ける。

このような状況で勝てるでしょうか？

だから、IOは論外なのだ。

 
mytarmailS #:
どこかにAPIだと書いてある
MOを移植するためのコンテナで、特定のライブラリをサポートしている...とどこかに書いてあった。

分からない。

計算のグラフを記述する言語の ようなもの。演算子の リスト。

ONNX Concepts#
  • onnx.ai
ONNX can be compared to a programming language specialized in mathematical functions. It defines all the necessary operations a machine learning model needs to implement its inference function with this language. A linear regression could be represented in the following way: This example is very similar to an expression a developer could write...
 
Renat Akhtyamov #:

私の投稿はADMINによって削除される。）幸運を祈る

あなたの頭で、初歩的な、たくさんのお金を稼ぐのはとても簡単です：


主なものは、自分自身に "私はスマートで、価格がどこに行くか知っている "と言わないことです。

価格を動かすのはロボットではなく、人間なのだ。

買いを建てれば負けるし、売りを建てれば同じことだ。

これが大原則で、出来高次第、つまり出来高が多い方が負ける。

この条件で勝てるのか？

だからI.O.D.は廃業したんだ。

あなたの削除されたスレッドを見てみたが、何の役にも立たない、ただのフワフワしたものだった。モデレーターや他のユーザーに対する意見は自分の中だけに留めておきましょう。

度削除

1...292229232924292529262927292829292930293129322933293429352936...3399
新しいコメント