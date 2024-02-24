トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1920 1...191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.07.26 20:09 #19191 Aleksey Vyazmikin： そこで、このサンプルをこの島々に分割して、その中でモデル学習を行うことができないかと考えました。 ということは、KMEANSクラスタリングか何かもっとクールなものを適用する必要があるのでしょう。 走り抜ける km <- kmeans(um$layout, centers = 4) というのは、何個のクラスターを探したいかということです。 然して as.factor(km$cluster) 的を絞る これ Renat Akhtyamov 2020.07.26 20:22 #19192 写真も美しくなりましたね。 すごいですねー。 けいこう Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 20:34 #19193 mytarmailS: だから、クミーン・クラスタリングとか、もっとクールなものを適用する必要があるんだ、ちょっと待ってよ。走り抜けるいくつのクラスターを探しますか？然して的を絞るこれ やり方が悪いんだ :( > way <- "F:\\FX\\R\\2020_04_11_Pred_New_Full\\Pred_New_Fu ..." ... [TRUNCATED] > dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";") # читаем файл > target <- dt$Target_100 # целевую в отдельную переменную > #target <- km$cluster # целевую в отдельную переменную > > dt <- dt[, ! colnames(dt) %in% + # c("Target_100_Buy","Target_100 ..." ... [TRUNCATED] > km <- kmeans(um$layout, centers = 4) > # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить > #install.packages(c("rgl", "car" , "umap")) > > > > # про um .... [TRUNCATED] > um <- umap(dt,n_components=3) > # n_components=3 во сколько измерений уменьшаем данные, можно 100 можно 1 > # можно 333, но нам для 3 д надо трех мерное пространство поетому у нас .... [TRUNCATED] > #тут все настройки по пакету car > # http://www.sthda.com/english/wiki/amazing-interactive-3d-scatter-plots-r-software-and-data-visualization > lib .... [TRUNCATED] > target <- as.factor(target) # target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой > scatter3d(x = um.res[,1], + y = um.res[,2], + z = um.res[,3], + #groups = target, + groups = km$cluster, + .... [TRUNCATED] Error in scatter3d.default(x = um.res[, 1], y = um.res[, 2], z = um.res[, : groups variable must be a factor mytarmailS 2020.07.26 20:37 #19194 Aleksey Vyazmikin： やり方が悪いんだ :( scatter3d(x = um.res[,1], + y = um.res[,2], + z = um.res[,3], + #groups = target, + groups = km$cluster, 関数の引数を コメントすることはできません。 Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 20:41 #19195 mytarmailS: これはアウトです。関数の引数 内のコードにコメントすることはできません。 うわー、取り出してスクリーンショットのようにした。 scatter3d(x = um.res[,1], y = um.res[,2], z = um.res[,3], groups = as.factor(km$cluster), grid = FALSE, surface = FALSE, ellipsoid = FALSE, bg.col = "black") を考えている間。 mytarmailS 2020.07.26 20:42 #19196 アレクセイ・ヴャジミキンを考えている間に 面白い)) Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 20:45 #19197 mytarmailS: 興味津々） ということは、4つのクラスタに分かれるということでしょうか？さて、各クラスタにラインパーティショニングを保存するにはどうしたらよいでしょうか。 mytarmailS 2020.07.26 20:49 #19198 アレクセイ・ヴャジミキンということは、4つのクラスターに分かれることができたということでしょうか？ はい アレクセイ・ヴャジミキンさて、各クラスタへのラインパーティショニングはどのように保存するのでしょうか。 umapモデルを保存する モデルを保存 する kmeans ということで、終了です。 楕円体＝TRUEと する うまくいくはず Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 21:00 #19199 mytarmailS: はい それは興味深いですね。モデルを別々に学習して、どうなるのか試してみます。 mytarmailS: umapモデルを保存するkmeansモデルを保存 するそして もう少し具体的に教えてください。 節約したい 1.クラスタに分割するためのルールを、MQLでコーディングできる読みやすい形にしたもの。 2.csvファイルの行のクラスタ内のレイアウト どうすればいいのか？ mytarmailS 2020.07.26 21:05 #19200 Aleksey Vyazmikin： 1.クラスターパーティションルールを読みやすい形にし、MQLでコーディングする。 よくわからないのですが、結果の内訳をルールで取得してmqlに転送するのでしょうか？ 1...191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そこで、このサンプルをこの島々に分割して、その中でモデル学習を行うことができないかと考えました。
ということは、KMEANSクラスタリングか何かもっとクールなものを適用する必要があるのでしょう。
km <- kmeans(um$layout, centers = 4)
というのは、何個のクラスターを探したいかということです。
写真も美しくなりましたね。
すごいですねー。
だから、クミーン・クラスタリングとか、もっとクールなものを適用する必要があるんだ、ちょっと待ってよ。
いくつのクラスターを探しますか？
やり方が悪いんだ :(
関数の引数を コメントすることはできません。
これはアウトです。関数の引数 内のコードにコメントすることはできません。
うわー、取り出してスクリーンショットのようにした。
を考えている間。
面白い))
ということは、4つのクラスタに分かれるということでしょうか？
さて、各クラスタにラインパーティショニングを保存するにはどうしたらよいでしょうか。
umapモデルを保存する
モデルを保存 する kmeans
ということで、終了です。
楕円体＝TRUEと する
うまくいくはず
それは興味深いですね。モデルを別々に学習して、どうなるのか試してみます。
もう少し具体的に教えてください。
節約したい
1.クラスタに分割するためのルールを、MQLでコーディングできる読みやすい形にしたもの。
2.csvファイルの行のクラスタ内のレイアウト
どうすればいいのか？
1.クラスターパーティションルールを読みやすい形にし、MQLでコーディングする。
よくわからないのですが、結果の内訳をルールで取得してmqlに転送するのでしょうか？