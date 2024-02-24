トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1916

+1000% とてもとても賢明な考えだと思います。

不一致です。市場に関する秘密の知識はありません。非常にノイズの多いデータセットがあり、ニューラルネットワークはその中からパターンを見つけなければならないし、見つけることができる。しかし、その数は少ないため、まだあまり印象的な結果にはなっていません。
しかし、指標は必ず適用しなければなりません。指標は、すでにいくつかの規則性を既成のものとして示しているので、ネットワークの作業を簡素化することができます。例えば、ネットはもちろん、ダイバージェンスと呼ばれるパターンを見つけても、それを与えるだけでいいのです。簡単に言うと、猫と犬は目で見分けるのですが、尻尾や耳も見せると、より早く、より高品質に仕上がります。これがインジケーターの役割です。
 
Mihail Marchukajtes：

これが私の答え です。純粋にビジュアル面で一方的に無条件にむかつくのです。でも、気にしないでください。大切なのは物語の本質であって、見た目や音の不気味さではないのですから......。ただ、注意してほしいのは、そうなんです、私はそう思っています。そして、そうです、私は100％の結果を出していません、その理解の一般的な意味での55％以上ではありません :-)))

あなたが望むものは、属性が指標となり、新しいデータに対するモデルの妥当性が目標となる、通常の分類に還元できるのですが...。


モデルを生成し、新しいデータでモデルの性能をシミュレートし、図のようなデータセットを作成します。


そして、その属性（指標）の重要度と強度を確認すれば、何が重要で何が重要でないかがわかる。

 
皆さん、こんにちは。 これは、私のアカウントを監視しています。 これは、永久に皆を黙らせるためにあります。 もしあなたが人生の敗者なら、黙って他の人に仕事をさせましょう。ニューラルネットワークは 機能します。そうでないと主張するのは、あなたの脳が機能しないのでしょう!
ファイル:
Mtyvnel-Neural_Network.png  252 kb
 
ターゲット機能を議論するスレッドを作ろう、議論とまではいかなくても、様々なタイプのターゲット機能とそれに関する統計、何が有効で何が全く有効でないかのデータベースを作ろうというアイディアがあったんです。

これを必要とする人がいると思いますか？

 
いいアイデアですね。

 
ターゲットに対する私の考えスプレッドや手数料がないと仮定すると、高値と安値をすべて当てたときが最大の利益となります。つまり、一歩先を予測することが課題になってくるのです。取引の方向 性が分かればよいので、バイナリ分類でOKです。増分を取り、増分の符号を求め、それを目標にするのです。

ここで、（簡単のために）ある一定の広がりがあると仮定する。今は、その広がりよりも大きな動きに関心があります。そして、ここで私は行き詰ってしまった、そのようなターゲットを構築する方法、入札、質問、または平均を養うために何をすべきか？

 
ジグザグ予測やインクリメント予測と同じで、実際には、すべて1つのクラスのターゲットで、役に立たないクラスです...もっと広い意味で、さまざまな方向のターゲット全体を考え出すという意味です。


例えば

屋上屋を架す

どの水準で過剰なボラティリティが発生するかをブレイクダウン（回帰＋分類）。

日中のデータを使って、日足で反転する時間を予測することができる（分類）

最初のローソク足が黒かったら、3本目は白になるのか？(分類)

支持線と抵抗線をマークし、どのレベルから飛び降りるのか、ブレイクダウンするのかを予測する（分類）。

任意の瞬間の指標の最適な期間を予測する（回帰分析）

.........

.....

...

ITPは......。


ターゲットを限定的に見るのではなく、考え、バリエーションを提案し、検証することが必要なのです。

最後に何か面白いことが見つかるかもしれません

=========================

その結果、テストによって検証された興味深いターゲットがリストアップされます。そして、これはすべてのIOマニアのためのナレッジベースになります。

ターゲットも機能と同じように探すことができる、そう、おそらく可能なだけでなく、実践がそれを証明しているのです。

 
ビデオを見ました。一時期は、異なる推定係数のモデル選択用のモデルを構築しようとしたこともありました。効果はありましたが、MOではいつものように、精度の割合はわずかでした。全体的な考えとしては正しいのですが、モデルを記述する予測因子をもっといろいろと考えなければなりません。

エラーバランスを見て、strategy testerの標準レポートと同じ方法で分析しています。ちょうどエラーバランスをプロットする古いモデルのスクリプトをテストしていたところ、2018年半ばから2019年初頭までのトレーニング外のサンプルに素敵なバリエーションを見つけ、昨年のデータでそれを実行しました - 利益。そして、その時に選ばれたモデルを見てみると......誤差のバランスも含めて、2倍も悪い結果になっているのです。

