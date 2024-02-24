トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1914

Viktar DayTrader:

また新たなグレイルを発明した人がいると思うと、こちらも微笑ましいです)))だから、また頑張ってください)

ニューラルネットワークを使って値動きを予測するという、非常に興味深い課題があります。この問題は解決可能であり、すでに実用化されているソリューションがあります。なぜ、誰もが利益を得ることにこだわるのか？例えば、飛行機の操縦を習っていても、月に到達するまでは、どの飛行も成功したとは言えないようなものです。
何もないところから一度に利益の出るトレーディング・ニューロネットを作ることはできないのです。まず何かを予測し、その経験をもとに調査対象の本質を理解し、それに働きかける術を身につけなければならないのです。ネットワークを充実させ、質を高め、その質があってこそ、必然的にトレードが成功する。

誰もが案件に縛られ、研究し、徐々に成長していく過程がないのです。どの段階でも、結果は出なければならない。低品質ではあるが、本当の予測である。結果を出して、固めて、次に進むのです。

損得勘定で考えていては、この問題は絶対に解決しない。むしろ、良識のある研究、良識のある理解しやすい結果に10万円を寄付したいと思います。

 

人間、圧縮された特徴空間ではこんな面白い構造が得られるのか、どう応用すればいいのか分からないが、魅力的だ)。


3次元umap空間における2つのPCA特徴量


==========

3次元空間における2つの指標


 
mytarmailS:

))))


あのね、ストキャスティクスが最適化されるフォーラムでそういう人を探すのはやめた方がいいんじゃない？

そういう人を専門部署で、しかも複数で探した方がいいのかもしれません。


かつて、空を飛ぶことが可能だと信じられていなかった時代。 初飛行の後、86年の時を経て、私たちは宇宙へ...。


賢いアルゴリズムに人生を捧げた知識人とロボットのトレードを紹介します。


彼の連絡先を教えることもできますが、彼はあなたを必要としていません。


部落の島に住んでいて、そこに英語を話せる人がいなかったら、英語を話すことは不可能ですよね( )))))

は、画面に表示される数字が何を表しているのか？
 
Renat Akhtyamov:
スクリーンショットの数値は、何の指標なのでしょうか。

エントリー/イグジットタイム、ファイナンシャル、その他、白はプラス、オレンジはマイナスのトレード。

 
mytarmailS:

出入国時間、財務、その他、白は貿易黒字、オレンジは赤字

見る

ニューロニクス？

mytarmailS:

そんなことより...。

ママの運転手さん、あんたにはうんざりよ...

アハハハ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(((((；ﾟДﾟ))))))ガクブル ここに描く絵 )))ピエロ 私の友人トレード アハハハッッ))ストキャスティックスを予想し続けている ディレタントの人

100万円くらいなら、問題なく投入できる。ただ、超能力者の実験みたいなもので、1966年から自分の超能力を証明できる人に100万ドルというのがありました。 でも、今のところ誰も証明できていません。試みはあったのですが、残念なことに。そして、残りの大勢の霊能者は、この100万ドルは簡単に受け取れるが、必要ないと言う））ちょうど、上記の友人の写真を掲載した人のように、彼は何億ドルも何百万ドルも必要ないのである。何億円も何百万円も必要ない、まだ途中の段階だ。

 
4ヶ月前からニューロネットを動かしていますが、4組の動きを予測しています。その品質は、どんな指標よりも優れており、私はそれを公的に証明しています。リンクを貼るとまた管理人がヒステリックになる可能性があるので、貼れませんが、そこにはいくつかの有料サービスがあります。しかし、いずれにせよ本物のニューラルネットワークであり、本当に何かを見て予測しているのです。
 
Renat Akhtyamov：

よっしゃー

ニューロニクス？

ニューロニクス、適応フィルタリング、スペクトル解析、Q-learning、クラスタリング、教師とのトレーニングなどがあり、教師自身がグラフ上の入力するポイントを突き、間違えたらロボット自身にペナルティを与えます。 ロボットは適応性があり、新しい知識を学び、必要なら古い知識を忘れるので、まさに獣と言えますね。

Evgeny Dyuka:
4ヶ月前から4組のペアの動きを予測するニューラルネットワークを動かしています。私はすでにどんな指標よりも高い品質を手に入れ、それを公的に実証しているのです。リンクを示さないと、管理人がまたヒステリックになるので、そこにはいくつかの有料サービスがあるからです。しかし、いずれにせよ、本物のニューラルネットワークであり、本当に何かを見て、予測しているのです。
あなたは本当に優秀です。 ほとんどのネットワーク開発者の問題は、価格変動を予測するようにネットワークを教えていることです。彼らは市場の仕組みを稚拙に理解しているので、市場が混沌としているとは程遠いことを知っています。 誰がどのように価格を変えるのかを知り、ネットワークを教えなければなりません。ネットワークにゴミを入れればゴミが出る。 インジケーターなどというものは必要ない。価格を変更するために本当にポジションを取得する方法、価格の振る舞い、すべての仕組みを教えてくれる人を見つける - これらの変更を見るためにネットワークを教え、全世界があなたの足元にあります。
