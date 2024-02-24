トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1921 1...191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 21:14 #19201 mytarmailS: よくわからないのですが、ルールで結果的にプロフォーマをmculeに転送させたいのでしょうか？ もちろん、そうでなければ、その後にどうやってモデルを適用すればいいのでしょうか？:) mytarmailS 2020.07.26 21:18 #19202 Aleksey Vyazmikin： もちろん、そうでなければ、このモデルを後でどのように応用すればいいのでしょうか？:) ))) µlのRですべてのアルゴリズムをよく書き直し、µlのルールですべての変換を得る ))) Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 22:01 #19203 mytarmailS: ))) µlのRですべてのアルゴリズムをよく書き直し、µlのルールですべての変換を得る ))) このタイプのクラスタリングでは、クラスタリングを繰り返さないと結果を再現できるルールが作れないことに気づく。そして、クラスタリングが遅すぎる。そこで、クラスタリング結果を属性に応じた適切なクラスに分割するためのルールを木構造で作成する必要がある。 そこで疑問が残るのですが、各クラスに属する文字列をcsvで保存するにはどうしたらよいのでしょうか？ 変な話ですが、既存のデータでクラスタリングを続け、新しい文字列を いずれかのクラスに定義すればいいのではないでしょうか、可能でしょうか。 Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 22:50 #19204 クラスタリングマップを保存して作業を進めればいいことは分かっているのですが、方法が分かりません。でも、Rの 本を見つけました。 Классификация, регрессия и другие алгоритмы Data Mining с использованием R Шитиков В. К., Мастицкий С. Э.ranalytics.github.io Описана широкая совокупность методов построения статистических моделей классификации и регрессии для откликов, измеренных в альтернативной, категориальной и метрической шкалах. Подробно рассматриваются деревья решений, машины опорных векторов с различными разделяющими поверхностями, нелинейные формы дискриминантного анализа, искусственные... Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 23:04 #19205 ここで 紹介するのは 1.kmeansオブジェクトをどう扱うかは、すぐにはわからない。一番簡単なのは、データフレームに添付することです。 k = kmeans(data, centers = 7) data = k$cluster これで、data.frameのカラムとしてクラスタ番号が取得できました。保存は、data.frameを保存する方法と同じです。 2.Study Value help(kmeans)、Centresで真ん中の位置がわかる。受信データについて、どのセンターに最も近いかを計算する。例 data(mtcars) mt.k <- kmeans(mtcars, centers = 4) mt.k$centers また、結果を特定の列にロールする方法がわからないのですが？ k означает сохранение результатов кластеризации для последующего использования 2015.03.13Soumajit 13 мар '15 в 14:55 2015-03-13 14:55stackru.com Я изучаю r среду программирования для выполнения кластерного анализа моих тестовых данных. Для тестирования я использую набор данных из одного столбца со следующей диаграммой рассеяния и гистограммой, построенной по отношению к индексу значений. Из данных я чувствую, что значения могут быть разделены на 7 кластеров. И когда я использую Функция... Aleksey Vyazmikin 2020.07.27 01:41 #19206 この絵は、前と同じ予測変数ですが、サンプルサイズが異なり、さらに重要なことに、新しい予測変数が追加されています。 そして、こう解釈するのです。「オーバートレーニングの傾向」？ 削除済み 2020.07.27 01:44 #19207 クラスタリングを使って、どんなカーブもエレガントに調整します。お問い合わせ先 なぜこのような粗雑なアルゴリズムが、ほとんど即座に新しいデータを流し始めるのか、私には理解できない。 再教育の木のせいだ。boostaを使いたいのですが、mqlにすぐ転送できないのです。 削除済み 2020.07.27 05:51 #19208 ふぅ...これが答えだ ある期間についてモデルを訓練し、別の期間（新たにクラスタリングされた）のデータでアキュラを調べると、ツリーについてはそうなります。 TRAIN DATA: 1.0 0.8541666666666666 NEW DATA: 0.1 8323586744639375 Fuuuuuuu traneはトレーニングデータセット＋バリデーションデータセット 新しいデータセットとは、一般に新しいクラスタに関する新しいデータのことである。検証では問題なく動作していたツリーですが、新しいものでは大失敗しています。 同じデータでcatbustを参照。 TRAIN DATA: 0.9304589707927677 0.8916666666666667 NEW DATA: 0.8528265107212476 何が違うの？ 一歩一歩確認しないとわからない。 木のせいにしたのは正解だった。こんな簡単なことでいいのかと思ったが、そうではない。 キャットバストを解析して みると... Ilnur Khasanov 2020.07.27 05:56 #19209 マキシム・ドミトリエフスキー： ふぅ...これが答えだある期間についてモデルを訓練し、別の期間（新たにクラスタリングされた）のデータでアキュラを調べると、ツリーについてはそうなります。traneはトレーニングデータセット＋バリデーションデータセット新しいデータセットとは、一般に新しいクラスタに関する新しいデータのことである。検証では問題なく動作していたツリーですが、新しいものでは大失敗しています。同じデータでcatbustを参照。何が違うの？ キャットバストをパースする...順を追って確認するため、内容を理解するのに時間がかかります。 木のせいにしたのは正解だった。 今度は山の写真をください。ところで、山の方はどうだったのでしょうか？どこにいたんですか？ 削除済み 2020.07.27 06:00 #19210 Ilnur Khasanov: では、山の写真をいくつかあげてください。ところで、山の方はどうだったのでしょうか？どこに行っていたんですか？ アルタイ...ギリギリで行かなかった、行きたくなかった）。 ところで、プラスについて何かご存じですか？ 1...191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
よくわからないのですが、ルールで結果的にプロフォーマをmculeに転送させたいのでしょうか？
もちろん、そうでなければ、その後にどうやってモデルを適用すればいいのでしょうか？:)
もちろん、そうでなければ、このモデルを後でどのように応用すればいいのでしょうか？:)
))) µlのRですべてのアルゴリズムをよく書き直し、µlのルールですべての変換を得る )))
))) µlのRですべてのアルゴリズムをよく書き直し、µlのルールですべての変換を得る )))
このタイプのクラスタリングでは、クラスタリングを繰り返さないと結果を再現できるルールが作れないことに気づく。そして、クラスタリングが遅すぎる。そこで、クラスタリング結果を属性に応じた適切なクラスに分割するためのルールを木構造で作成する必要がある。
そこで疑問が残るのですが、各クラスに属する文字列をcsvで保存するにはどうしたらよいのでしょうか？
変な話ですが、既存のデータでクラスタリングを続け、新しい文字列を いずれかのクラスに定義すればいいのではないでしょうか、可能でしょうか。
k = kmeans(data, centers = 7) data = k$cluster
data(mtcars) mt.k <- kmeans(mtcars, centers = 4) mt.k$centers
また、結果を特定の列にロールする方法がわからないのですが？
この絵は、前と同じ予測変数ですが、サンプルサイズが異なり、さらに重要なことに、新しい予測変数が追加されています。
そして、こう解釈するのです。「オーバートレーニングの傾向」？
クラスタリングを使って、どんなカーブもエレガントに調整します。お問い合わせ先
なぜこのような粗雑なアルゴリズムが、ほとんど即座に新しいデータを流し始めるのか、私には理解できない。
再教育の木のせいだ。boostaを使いたいのですが、mqlにすぐ転送できないのです。
ふぅ...これが答えだ
ある期間についてモデルを訓練し、別の期間（新たにクラスタリングされた）のデータでアキュラを調べると、ツリーについてはそうなります。
traneはトレーニングデータセット＋バリデーションデータセット
新しいデータセットとは、一般に新しいクラスタに関する新しいデータのことである。検証では問題なく動作していたツリーですが、新しいものでは大失敗しています。
同じデータでcatbustを参照。
TRAIN DATA: 0.9304589707927677 0.8916666666666667 NEW DATA: 0.8528265107212476
何が違うの？
一歩一歩確認しないとわからない。
木のせいにしたのは正解だった。こんな簡単なことでいいのかと思ったが、そうではない。
キャットバストを解析して みると...
ふぅ...これが答えだ
ある期間についてモデルを訓練し、別の期間（新たにクラスタリングされた）のデータでアキュラを調べると、ツリーについてはそうなります。
traneはトレーニングデータセット＋バリデーションデータセット
新しいデータセットとは、一般に新しいクラスタに関する新しいデータのことである。検証では問題なく動作していたツリーですが、新しいものでは大失敗しています。
同じデータでcatbustを参照。
何が違うの？ キャットバストをパースする...
順を追って確認するため、内容を理解するのに時間がかかります。木のせいにしたのは正解だった。
では、山の写真をいくつかあげてください。ところで、山の方はどうだったのでしょうか？どこに行っていたんですか？
アルタイ...ギリギリで行かなかった、行きたくなかった）。
ところで、プラスについて何かご存じですか？