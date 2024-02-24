トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1924

mytarmailS:


前のページでdbscanについて 書きましたよね))。

しかし、これも面倒なことに、まず、クラスタと同じように遊びまわる必要があり、次に、新しいデータを認識するのが乱暴に遅い。

私はどこかに読んだり、パッケージが行うことを計画しているか、p-スタジオのチップに表示されるようになった - クラスターは、マウスで直接、手動で選択可能になることを、それについて聞いていないのですか？

作り込む必要はないのです。Rで最も高速なhdbscanの実装です。しかも、弄る必要はなく、パラメータを把握して使うだけです。どこかで読んだのですが、ある男性が、「MOには向かない」と言ったそうです。

グッドラック

 

同じデータだが、対象が3クラス

resdimX1_relabeled

 
Vladimir Perervenko:

順番に

を最初のコードに追加しました。

Error in evalq({ : object 'env' not found

どうすればいい？)

Vladimir Perervenko:

作る必要はない。Rで最も高速なhdbscanの実装です。

大規模なデータネットワークで学習させた後、例えば5k個の新しいデータだけを認識するようにしてみて、


VladimirPerervenko:

しかも、弄る必要はなく、パラメータを把握して使うだけでいい。どこかで読んだのですが、ある男性が、「MOには向かない」と言ったそうです。

パラメータをいじることを私は遊びと呼んでいます。確かに一度ではこれらのクラスタを正しくヒットさせることはできませんが、それはそれとして...。


こんなのが出てきました。

なるほど、それは面白いですね。ご指摘ありがとうございます。



そして、これらのコンバージョンは

 umap_transform(X = X1$test1$x, model = origin.sumap, n_threads = 4 L, 
                 verbose = TRUE) -> test1.sumap
これは標準的な述語の代わりなのでしょうか？ ここに新しいデータを提出しなければならないのですよね？
 

みなさん、こんにちは。

多分、誰かが助言することができます - 私は、RFからのブローカーのどれもが、パイソンを使用してMT5上で取引を開くことができないという問題に直面しています（アルファ-フォレックス、BKS、FINAM、just2trade）。すべてのブローカーで、「comment=Unsupported filling mode」というエラーが発生します。同時に、私の取引はmt5 developerのMetaQuotes demoで開いています。

どのように対処したらよいかアドバイスをお願いします。pythonで取引できる信頼できるブローカーを見つけた方はいらっしゃいますか？

 
Elvin Nasirov：

みなさん、こんにちは。

多分、誰かが助言することができます - 私は、RFからのブローカーのどれもが、パイソンを使用してMT5上で取引を開くことができないという問題に直面しています（アルファ-フォレックス、BKS、FINAM、just2trade）。

すべてのブローカーで、「comment=Unsupported filling mode」というエラーが発生します。同時に、私の取引はmt5 developerの MetaQuotes demoで開いています。

対処方法をご教示ください。

order_send の例で、'ORDER_FILLING' の代わりに

    "type_filling": mt5.ORDER_FILLING_RETURN,

代わりに 'ORDER_FILLING_FOK' または 'ORDER_FILLING_IOC' を使用します。

ウラジミール・カルプトフ

order_send の例を試してみてください。

ORDER_FILLING_FOK' または 'ORDER_FILLING_IOC' を使用してください。

ウラジミール

が役立ちました、ありがとうございます!!!

 
mytarmailS:



そして、これらの変容。

これは標準的な予測の代わりなのでしょうか？ ここに新しいデータを投入しなければならないのですよね？

そう、接頭辞の一種なんです。そして、それがこのパッケージの最大のメリットです。

 
Vladimir Perervenko:

そうですね、なんとなく府に落ちますね。そして、それがこのパッケージの最大のメリットです。

まあ、「umap」パッケージではpredictionで予測すればいいだけなんですが、ターゲットを追加するというのは聞いたことがないですね。いずれにせよ、新しいアクスピリアンをありがとうございました。

この結果はいかがでしょうか？ このパッケージで分類される方が良いのでしょうか？

 
入力を正規化する最適な方法について、インクリメンタル、サブトラクションマ、スライディングウィンドウなどの研究はどこにも出てきていない。
Rorschach:
入力を正規化する最適な方法についての研究はどこにも出ていない：インクリメンタル、サブトラクションマ、スライディングウィンドウ？

https://github.com/philipperemy/fractional-differentiation-time-series

ADF検定が成立し始める、つまり増分が定常化するまで微分する必要があります。しかし、もう少し踏み込むことは可能です。

ポイントは、一方ではデータを既知のニューラルネットワークの範囲に収めつつ、他方ではできるだけ情報を失わないようにすることです

