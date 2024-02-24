トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2663 1...265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670...3399 新しいコメント Aleksei Stepanenko 2022.07.16 14:17 #26621 じゃあ、3次元って何？ Uladzimir Izerski 2022.07.16 16:00 #26622 Aleksei Stepanenko #: では、3次元とは何なのか？ Zの3次元だ。 のようなグラフを見るには!"象") 言い忘れた。このグラフは基礎データに基づいている。データは古いが、今日でも十分通用する。 Aleksei Stepanenko 2022.07.16 16:25 #26623 3次元は今、別の名前を持っている。 時代遅れだが、適切な言葉だ。 mytarmailS 2022.07.16 17:26 #26624 Aleksei Stepanenko #:時代遅れだが、適切な言葉だ。 ええ、私も好きでした))) mytarmailS 2022.07.16 17:33 #26625 Uladzimir Izerski #:Zの3番目の次元。のようなグラフを見るには!象") 象は静的なデータであり、曲線は動的なデータであることにお気づきだろうか。 曲線上に3Dをプロットすると、どこが始まりでどこが終わりなのか理解できず、時間との関連もなく、したがって分析もできない、不可解な点の雲を得ることになる。 Uladzimir Izerski 2022.07.16 17:40 #26626 mytarmailS #: 象は静的なデータであり、曲線は動的なデータである。 曲線上に3Dを構築すると、どこが始まりでどこが終わりなのか理解できないまま、つまり時間に対する参照もなく、したがって分析もできないまま、理解不能な点の雲を得ることになる。 ;) あなたは、すべてが保存されていることにまだ気づいていない。時間、価格、出来高。 良い一日を。 lynxntech 2022.07.16 17:54 #26627 Uladzimir Izerski #:;)あなたはまだ、すべてが保存されていることに気づいていないだけだ。時間、価格、量。良い一日を。 価格のバランス、すなわちトレンドの平均化。通常、地政学的な要因＋輸入通貨の買いと輸出通貨のダンピング。 すべてのものは、あなたの腰の周りのフープのようにクルクル回っている。 mytarmailS 2022.07.16 18:26 #26628 Uladzimir Izerski #:;)あなたはまだ、すべてが保存されていることに気づいていないだけだ。時間、価格、量。良い一日を。 最後にもう一度言う-出来上がった3D象には時間がない。時間がなければ、分析もない。良い一日を Uladzimir Izerski 2022.07.16 19:00 #26629 mytarmailS #: 最後にもう一度繰り返すが、出来上がった3Dゾウには時間がない。時間がないのだから、分析もない。 良い一日を 象は歩ける。 それではまた。） Uladzimir Izerski 2022.07.16 19:15 #26630 lynxntech #:トレンド平均のような価格のバランスをとる......。通常、地政学的 + 輸入通貨購入と輸出通貨ダンピングすべてのものは、腰に巻いた輪っかのようにくるくる回る。 完璧な質問をすれば、あなた自身の中に答えがあるはずだ。 そう、フープは1つではなく、いくつもあり、踊るためではなく、時代とともにあるのだ。 オーケー。ここまではわかった。 1...265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
では、3次元とは何なのか？
Zの3次元だ。
のようなグラフを見るには!"象")
言い忘れた。このグラフは基礎データに基づいている。データは古いが、今日でも十分通用する。
3次元は今、別の名前を持っている。
時代遅れだが、適切な言葉だ。
Zの3番目の次元。
のようなグラフを見るには!象")
象は静的なデータであり、曲線は動的なデータである。 曲線上に3Dを構築すると、どこが始まりでどこが終わりなのか理解できないまま、つまり時間に対する参照もなく、したがって分析もできないまま、理解不能な点の雲を得ることになる。
あなたは、すべてが保存されていることにまだ気づいていない。時間、価格、出来高。
良い一日を。
あなたはまだ、すべてが保存されていることに気づいていないだけだ。時間、価格、量。
良い一日を。
価格のバランス、すなわちトレンドの平均化。通常、地政学的な要因＋輸入通貨の買いと輸出通貨のダンピング。
すべてのものは、あなたの腰の周りのフープのようにクルクル回っている。
あなたはまだ、すべてが保存されていることに気づいていないだけだ。時間、価格、量。
良い一日を。
最後にもう一度繰り返すが、出来上がった3Dゾウには時間がない。時間がないのだから、分析もない。
象は歩ける。
それではまた。）
トレンド平均のような価格のバランスをとる......。通常、地政学的 + 輸入通貨購入と輸出通貨ダンピング
すべてのものは、腰に巻いた輪っかのようにくるくる回る。
完璧な質問をすれば、あなた自身の中に答えがあるはずだ。
そう、フープは1つではなく、いくつもあり、踊るためではなく、時代とともにあるのだ。
オーケー。ここまではわかった。