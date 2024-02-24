トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2663

じゃあ、3次元って何？
 
Aleksei Stepanenko #:
では、3次元とは何なのか？

Zの3次元だ。

のようなグラフを見るには!"象")

1112

言い忘れた。このグラフは基礎データに基づいている。データは古いが、今日でも十分通用する。

 

3次元は今、別の名前を持っている。

時代遅れだが、適切な言葉だ。

 
ええ、私も好きでした)))
 
象は静的なデータであり、曲線は動的なデータであることにお気づきだろうか。 曲線上に3Dをプロットすると、どこが始まりでどこが終わりなのか理解できず、時間との関連もなく、したがって分析もできない、不可解な点の雲を得ることになる。
 
;)

あなたは、すべてが保存されていることにまだ気づいていない。時間、価格、出来高。

良い一日を。

 
価格のバランス、すなわちトレンドの平均化。通常、地政学的な要因＋輸入通貨の買いと輸出通貨のダンピング。

すべてのものは、あなたの腰の周りのフープのようにクルクル回っている。

 
最後にもう一度言う-出来上がった3D象には時間がない。時間がなければ、分析もない。
良い一日を
 
象は歩ける。

それではまた。）

 
lynxntech #:

トレンド平均のような価格のバランスをとる......。通常、地政学的 + 輸入通貨購入と輸出通貨ダンピング

すべてのものは、腰に巻いた輪っかのようにくるくる回る。

完璧な質問をすれば、あなた自身の中に答えがあるはずだ。

そう、フープは1つではなく、いくつもあり、踊るためではなく、時代とともにあるのだ。

オーケー。ここまではわかった。

