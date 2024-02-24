トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1918

アレクセイ・ヴャジミキン

引っ懸かり

way <- "C:\\Users\\TARAS\\Desktop\\Test_Pred_2019.csv"  # ваш путь
dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";") #  читаем файл
target <- dt$Target_100 #  целевую в отдельную переменную

dt <- dt[, ! colnames(dt)  %in% 
           c("Target_100_Buy","Target_100_Sell",
             "Time","Target_100")  ] #  удаляем не нужные колонки


#  роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
#  install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))


#  про umap
#https://cran.r-project.org/web/packages/umap/vignettes/umap.html
#https://github.com/ropenscilabs/umapr

library(umap)
um <- umap(dt,n_components=3)   
#  n_components=3  во сколько измерений уменьшаем данные, можно 100 можно 1
#  можно 333, но нам для 3 д надо трех мерное пространство поетому у нас n_comp=3
um.res <- um$layout #  наши три вектора выход 



#тут  все настройки по пакету  car
#  http://www.sthda.com/english/wiki/amazing-interactive-3d-scatter-plots-r-software-and-data-visualization
library(car)  # 3 d

target <- as.factor(target)  #   target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой

scatter3d(x = um.res[,1], 
          y = um.res[,2], 
          z = um.res[,3],
          groups = target,
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
            bg.col = "black")






#===============================
#  ирисы фишера как пример

data(iris)
head(iris)
sep.l <- iris$Sepal.Length
sep.w <- iris$Sepal.Width
pet.l <- iris$Petal.Length

scatter3d(x = sep.l, 
          y = sep.w, 
          z = pet.l,
          groups = iris$Species,
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
          bg.col = "black")



また、umap のパラメータで遊ぶこともできます。メトリック、近接、k-neighbours があります。

um <- umap(dt,n_components=3,
           n_neighbors=30,
           min_dist= 0.5)

ヴィネットを見てください、そこにはいろいろなものがあります。

 
mytarmailS:

面白い！ありがとうございます。写真で判断すると......ゴミ？:)

うまく動作させることができない

Warning in install.packages :
  packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available (for R version 3.5.0)

Rが古くなったということですが、どのようにアップデートすればいいのですか？:)

 
そうですね、アップデートしないといけませんね。

そうなんですね、屑ですね :))



1000の意味ある属性が出たら、何かした方がいい。

削除済み  
NeuralNetwork:
皆さん、こんにちは。これは私のアカウントのモニタリングです。 永遠にみんなを黙らせるために全てを示しています。 もしあなたが人生の敗者なら、ただ黙って他の人に仕事をさせましょう。 ニューラルネットワークは機能します。あなたがそうではないと主張するのは、機能しないあなたの脳です!

githabにあるソースコードへのリンクを教えていただけますか？ そこに理論があるかもしれません。

 
2次元空間には、いくつかのパターンの塊があります。

しかし、それは偶然かもしれない、我々はより多くのデータが必要である

 
さまざまな年代のサンプルを試すことができます。

頼まれたのでRのバージョン4をダウンロードしたら、四元数論でヒーヒー言ってます。

> #  роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
> install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))
Error in install.packages : 3 arguments passed to .Internal(unlink) which requires 4
 

再インストールして、インストールしようとすると、このバージョンのパッケージはないと表示されます。

> # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
> install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Warning in install.packages :
  packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available (for R version 4.0.2)
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES'
インストールはRStudioではなく、Rを経由するようです。
 
動作しているようですが、これらの機種は再度カウントされないように保存できるのでしょうか？
 
確かに、でも、具体的に何を貯める必要があるのでしょうか？

私はR-3.6.3を持っています ))) 4がすでにあることさえ知りませんでした))


my.file <- модель или что угодно


save(  my.file ,  file = "C:\\Users.........\\myfile.RDat"

load( file =  "C:\\Users.........\\myfile.RDat)
 
まあここで3Dモデルは、別のウィンドウで開き、さらにそのスクリーンショットは、ここでそれが保存することができる方法はありません、と言う、ちょうどダウンロードする白紙から、モデルが表示されますか？

それは、このような積み重ねをどう解釈すればいいのでしょうか。

ところで、強制的に色をクラスに設定する方法ですが、何が何だかよくわかりません。

