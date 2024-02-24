トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1918 1...191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.07.26 17:16 #19171 アレクセイ・ヴャジミキン 引っ懸かり way <- "C:\\Users\\TARAS\\Desktop\\Test_Pred_2019.csv" # ваш путь dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";") # читаем файл target <- dt$Target_100 # целевую в отдельную переменную dt <- dt[, ! colnames(dt) %in% c("Target_100_Buy","Target_100_Sell", "Time","Target_100") ] # удаляем не нужные колонки # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить # install.packages(c("rgl", "car" , "umap")) # про umap #https://cran.r-project.org/web/packages/umap/vignettes/umap.html #https://github.com/ropenscilabs/umapr library(umap) um <- umap(dt,n_components=3) # n_components=3 во сколько измерений уменьшаем данные, можно 100 можно 1 # можно 333, но нам для 3 д надо трех мерное пространство поетому у нас n_comp=3 um.res <- um$layout # наши три вектора выход #тут все настройки по пакету car # http://www.sthda.com/english/wiki/amazing-interactive-3d-scatter-plots-r-software-and-data-visualization library(car) # 3 d target <- as.factor(target) # target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой scatter3d(x = um.res[,1], y = um.res[,2], z = um.res[,3], groups = target, grid = FALSE, surface = FALSE, ellipsoid = FALSE, bg.col = "black") #=============================== # ирисы фишера как пример data(iris) head(iris) sep.l <- iris$Sepal.Length sep.w <- iris$Sepal.Width pet.l <- iris$Petal.Length scatter3d(x = sep.l, y = sep.w, z = pet.l, groups = iris$Species, grid = FALSE, surface = FALSE, ellipsoid = FALSE, bg.col = "black") また、umap のパラメータで遊ぶこともできます。メトリック、近接、k-neighbours があります。 um <- umap(dt,n_components=3, n_neighbors=30, min_dist= 0.5) ヴィネットを見てください、そこにはいろいろなものがあります。 Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 17:37 #19172 mytarmailS: 出向くまた、メトリックス、近接、k-neighboursのようなumapのパラメータで遊ぶことができます。ヴィネットを見てください、いろいろなものがありますよ。 面白い！ありがとうございます。写真で判断すると......ゴミ？:) うまく動作させることができない Warning in install.packages : packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available (for R version 3.5.0) Rが古くなったということですが、どのようにアップデートすればいいのですか？:) mytarmailS 2020.07.26 17:41 #19173 Aleksey Vyazmikin： 面白い！ありがとうございます。写真で判断すると......ゴミ？:)走らせることができない。私のRは古いということですが、どのように更新すればよいのですか？:) そうですね、アップデートしないといけませんね。 そうなんですね、屑ですね :)) 1000の意味ある属性が出たら、何かした方がいい。 削除済み 2020.07.26 17:43 #19174 NeuralNetwork: 皆さん、こんにちは。これは私のアカウントのモニタリングです。 永遠にみんなを黙らせるために全てを示しています。 もしあなたが人生の敗者なら、ただ黙って他の人に仕事をさせましょう。 ニューラルネットワークは機能します。あなたがそうではないと主張するのは、機能しないあなたの脳です! githabにあるソースコードへのリンクを教えていただけますか？ そこに理論があるかもしれません。 mytarmailS 2020.07.26 17:56 #19175 Aleksey Vyazmikin： 面白い！ありがとうございます。写真で判断すると......ゴミ？:) 2次元空間には、いくつかのパターンの塊があります。 しかし、それは偶然かもしれない、我々はより多くのデータが必要である Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 18:15 #19176 mytarmailS: 2次元空間では、いくつかのパターンのかたまりを見ることができます。しかし、ランダムである可能性もあるので、もっとデータが必要です。 さまざまな年代のサンプルを試すことができます。 頼まれたのでRのバージョン4をダウンロードしたら、四元数論でヒーヒー言ってます。 > # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить > install.packages(c("rgl", "car" , "umap")) Error in install.packages : 3 arguments passed to .Internal(unlink) which requires 4 Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 18:39 #19177 再インストールして、インストールしようとすると、このバージョンのパッケージはないと表示されます。> # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить > install.packages(c("rgl", "car" , "umap")) Warning in install.packages : unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib: cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES' Warning in install.packages : unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib: cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES' Warning in install.packages : packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available (for R version 4.0.2) Warning in install.packages : unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0: cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES' インストールはRStudioではなく、Rを経由するようです。 Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 19:01 #19178 動作しているようですが、これらの機種は再度カウントされないように保存できるのでしょうか？ mytarmailS 2020.07.26 19:04 #19179 Aleksey Vyazmikin: 動作しているようですが、これらのモデルは再カウントしないように保存できますか？ 確かに、でも、具体的に何を貯める必要があるのでしょうか？ 私はR-3.6.3を持っています ))) 4がすでにあることさえ知りませんでした)) my.file <- модель или что угодно save( my.file , file = "C:\\Users.........\\myfile.RDat" load( file = "C:\\Users.........\\myfile.RDat) Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 19:36 #19180 mytarmailS: もちろん、具体的に何を保存すればいいのか？ちなみに私はR-3.6.3を持っています )))) 4)が既にあることすら知りませんでした。 まあここで3Dモデルは、別のウィンドウで開き、さらにそのスクリーンショットは、ここでそれが保存することができる方法はありません、と言う、ちょうどダウンロードする白紙から、モデルが表示されますか？ それは、このような積み重ねをどう解釈すればいいのでしょうか。 ところで、強制的に色をクラスに設定する方法ですが、何が何だかよくわかりません。 1...191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
