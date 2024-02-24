トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 957

そうですね、まあ、ここにいっぱいありますね。水っぽいんです。なんだ、「呪縛」でもあるのか？

ここにいることで0.0001％の効率化。だから雑談、そして時間は事件ではなく、雑談のためにあるのが情けない。

では、皆さん、さようなら、Arrivederci、Arrivuar、ciao、さようなら、一般的には、バイバイ......）。

 
FXMAN77 です。

お待たせしました。train=>validationの時に多くの例を示している。そして、train=>validation=>test(テストデータ、アルゴリズムは全く見ず、train, validationで、学習したモデルによってのみ予測する)が必要です。

だから、列車の結果が示されているそれらの例では、検証は何も言わない。検証の結果、95％のターゲットを当てることができたという例はたくさんあります。

私が言いたいことは同じです。トレーニングの外部ファイルでの実行が必要です。厳密には日付。引用したグラフはまさにそれを示しています。もしモデルが再トレーニングされなければ、チャートも含めてすべてがどこでもほぼ同じに見えることになります。

 

因みに、以前掲載したテストは、トレーニングサンプル外のこの結果を持つツリーに対して行っています。

どうやら、戦略自体に正しい種があれば、必ずしも99％のパフォーマンスを達成する必要はないようです。

 
FXMAN77 です。

頑張れ

デモやテスターはあるのでしょうか？

 
レナト・アフティアモフ

続け

デモやテスターはあるのでしょうか？

彼が持っているもの、持っていないものなんて誰が気にする？誰も対象者を読むことを強制しているわけではありません。水だと思ってる、水なんだ。チャオ、チャオ

 

Aleshaに質問-BPとの連携は？彼の返信を読んでみてください（もちろん、すでに削除済み）。まあ、なんというか...。

アリョーシェンカは天才のようです!コルドゥンだけでなく、彼の言うことも聞くべきだろう。ただ - シーッ...、このことは誰にも言わないでください。

削除済み  

アレセンカはチックとの付き合い 方の本がたくさんあると言っていましたが、直接送ってはくれませんね。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

アレセンカはチックとの付き合い方の本がたくさんあると言っていましたが、直接送ってはくれませんね。

チックとうまく付き合うための本が丸ごと一冊あるなんて、愉快ですね。

ええ、それが私の読んだ答えです。いや、何かあるはずだ。何を読んでいるのか分からないが、何をやっているのか分かっているような顔をしている。私が間違っているかもしれません。

削除済み  
Alexander_K2 です。

そう、まさに私が読んだ答えそのものです。いや、何かあるはずだ。何を読んでいるのかわからないが、頭が良さそうな人だ。間違っているかもしれません。

全てにfxsaberを搭載していない :D

 

いずれにせよ、このスレッドは、ユビキタスなアサウレンコとサンサニッチ（私のような、しかし独自のキャラクターを持つ）の努力によって、またしても行き止まりとなったのです。

アリョーシャ、コルドゥン、よくぞ哀れんでくれた！」とファルセットで泣くときが来たのだ。私たちに聖杯から 飲み物を与えてください私の魂は燃えている"

