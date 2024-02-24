トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1923 1...191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930...3399 新しいコメント Vladimir Perervenko 2020.07.27 16:25 #19221 mytarmailS: 先生がいないと次元が下がるのは私だけでしょうか？ ウヲト」（umap）の話です。 mytarmailS 2020.07.27 18:02 #19222 Vladimir Perervenko: 先生がいないと次元が下がるのは私だけでしょうか？ ウヲト」（umap）の話です。 はい、私だけが「umap」パッケージを使用しています。 Vladimir Perervenko 2020.07.27 18:52 #19223 mytarmailS: ええ、私だけが "umap "パッケージを使用しています。 それじゃ意味がない。ターゲットとなる空間にマッチするように次元を減らすことが、変換の目的である。また、tSNEのように学習だけでなく、新しいデータ(valid/test)を扱う機能を持つパッケージはこの2つだけです。 変換後、dbscanでクラスター化する。得られたクラスターは、導入する変数の追加予測因子となる。多少の誤差が生じる場合があります。 グッドラック 削除済み 2020.07.27 19:01 #19224 mytarmailS: はい、「umap」パッケージのみ使用しています。 メソッド自体の名称は？とにかく何なんだ？ pythonで見てみたい。 アメーバや細胞の生命体のようなものが写っている。 ちなみに、マジシャンは同じような変身を見せた。ドットが楕円に伸びたり縮んだりしていた、そんな記憶があります。 Vladimir Perervenko 2020.07.27 19:03 #19225 マキシム・ドミトリエフスキー： メソッド自体の名称は何ですか？そもそも何なんだ？ Pythonで言えば 写真で見るアメーバと細胞の一生 Pythonでは、umapパッケージが同じ名前を持っています。 削除済み 2020.07.27 19:10 #19226 Vladimir Perervenko: Pythonでは、同名のumapパッケージ。 ありがとう、見てみるよ mytarmailS 2020.07.27 19:14 #19227 Vladimir Perervenko: 次元を減らしてターゲットに合った空間にする、それが変換の目的です。 さて、どうやるのか、このターゲットマッチはどこから持ってくるのか、どういうことなのか。 Vladimir Perervenko: また、tSNEのように訓練だけでなく、新しいデータ（valid/test）を処理することができる唯一のパッケージです。 そうなんです、だから選んだんです。 ウラジミール・ペレヴェンコdbscanによる変換クラスタリング後。導入する変数に追加する予測因子として、クラスターを取得。ここでは、バリエーションが考えられます。 前ページでdbscanについて 書きました。） しかし、これも面倒です。第一に、クラスタがすべて同じように遊び回る必要があること、第二に、新しいデータを認識するのが遅すぎることです。 私はどこかで読んだ - パッケージが計画されているかどうか、またはp-スタジオのトリックが表示されるはず - クラスターは、マウスで直接、手動で選択可能になることを、それについて聞いていないのですか？ mytarmailS 2020.07.27 19:15 #19228 マキシム・ドミトリエフスキー： ありがとうございます、見てみます。 私はそれを使っているというか、Rのラッパーを使っているだけです。 Vladimir Perervenko 2020.07.27 19:57 #19229 mytarmailS: では、どうやっているかというと、このターゲットマッチをどこから得て、どういう意味なのか。そうなんです、だからこのパッケージを選んだんです。前のページでdbscanについて 書きましたね ))でも、これも面倒なんですよ。第一に、クラスタが全部同じだと、弄らないといけないし、第二に、新しいデータを認識するのが遅すぎるんです。 私はどこかで読んだ - またはパッケージが行うことを計画されているか、p-スタジオのチップに表示されていた - クラスタは、マウスで直接手動で選択可能になることを、それについて聞いていないのですか？ 順番に 定数を設定するのです。 #---const------------------------------- evalq({ n_n <- 15 L min_d <- 0.1 n_c <- 3 L metr <- "euclidean" #"euclidean" (the default) "cosine" "manhattan" lr <- 0.75 scale <- "none" # "none" # "scale" or TRUE , # "maxabs" Center each column to mean 0, then divide each element by the maximum # absolute value over the entire matrix. # "range" init <- "spectral" # "spectral" # "normlaplacian". # "random". # "lvrandom". # "laplacian". # "pca". # "spca". }, env) 教師を使って教えるには、数式にターゲットとなるyを追加し、モデルを返す必要があることを指定するだけです（ret_model = TRUE）。 #-----superveised------------------ evalq({ y <- factor(denoiseX1pretrain$origin$y) origin.sumap <- umap(X = x, y = y, approx_pow = TRUE, n_neighbors = n_n, learning_rate = lr, min_dist = min_d, n_components = n_c, ret_model = TRUE, metric = metr, init = init, n_threads = 4 L, scale = scale) }, env) このモデルがあれば、残りのtrain/test/test1の原点データ群のサブセットも3次元に変換することができます。以下はそのコード です。 #---train-------------------------------- evalq({ set.seed(1337) umap_transform(X = X1$train$x, model = origin.sumap, n_threads = 4 L, verbose = TRUE) -> train.sumap }, env) #---test-------------------------------- evalq({ set.seed(1337) umap_transform(X = X1$test$x, model = origin.sumap, n_threads = 4 L, verbose = TRUE) -> test.sumap }, env) #---test1------------------------------- evalq({ set.seed(1337) umap_transform(X = X1$test1$x, model = origin.sumap, n_threads = 4 L, verbose = TRUE) -> test1.sumap }, env) x/yを代入すると、2つのグループに分かれた3次元データが得られます。未完成の記事から引用しています。どこかに写真があるのですが、今は見つかりません。必要なら、明日にでも探してみるよ。でも、自分のものは自分で手に入れられると思います。 グッドラック Vladimir Perervenko 2020.07.27 20:03 #19230 発見 1...191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
それじゃ意味がない。ターゲットとなる空間にマッチするように次元を減らすことが、変換の目的である。また、tSNEのように学習だけでなく、新しいデータ(valid/test)を扱う機能を持つパッケージはこの2つだけです。
変換後、dbscanでクラスター化する。得られたクラスターは、導入する変数の追加予測因子となる。多少の誤差が生じる場合があります。
アメーバや細胞の生命体のようなものが写っている。
ちなみに、マジシャンは同じような変身を見せた。ドットが楕円に伸びたり縮んだりしていた、そんな記憶があります。
Pythonでは、umapパッケージが同じ名前を持っています。
dbscanによる変換クラスタリング後。導入する変数に追加する予測因子として、クラスターを取得。ここでは、バリエーションが考えられます。
前ページでdbscanについて 書きました。）
しかし、これも面倒です。第一に、クラスタがすべて同じように遊び回る必要があること、第二に、新しいデータを認識するのが遅すぎることです。
私はどこかで読んだ - パッケージが計画されているかどうか、またはp-スタジオのトリックが表示されるはず - クラスターは、マウスで直接、手動で選択可能になることを、それについて聞いていないのですか？
私はそれを使っているというか、Rのラッパーを使っているだけです。
順番に
定数を設定するのです。
教師を使って教えるには、数式にターゲットとなるyを追加し、モデルを返す必要があることを指定するだけです（ret_model = TRUE）。
このモデルがあれば、残りのtrain/test/test1の原点データ群のサブセットも3次元に変換することができます。以下はそのコード です。
x/yを代入すると、2つのグループに分かれた3次元データが得られます。未完成の記事から引用しています。どこかに写真があるのですが、今は見つかりません。必要なら、明日にでも探してみるよ。でも、自分のものは自分で手に入れられると思います。
