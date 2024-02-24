トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1926 1...191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.07.28 08:58 #19251 マキシム・ドミトリエフスキー： とフェッチし、作成し、作成したものからフェッチする )) と、フェッチしたものから作成する )) と、マグアとかで。 を選択し、選択と並べ替えによって最適なものを選択する、などなど。 でも、これはまだ原始的な 機能 検索で、完全なランダム検索はできないんだ。 のように、オシレーターではできないことです。 6時のロウソクが白色で、 12時までに価格が6時のロウソクの価格より低くなっていた場合 ある関数と別の関数を掛け合わせるのではなく、完全にランダムな羅列を作るという意味だ、ナンセンスではない 時間、価格、レベル、パターン、その配列、すべて、すべて、そして検索、検索、検索。 削除済み 2020.07.28 09:08 #19252 mytarmailS: でも、これは原始的な 機能 検索であって、完全なランダム検索はできないんだ......。それは、あなたのジェネレーターが作らないようなものです。6時のキャンドルが白で、 12時までに価格が6時のキャンドルの価格よりも低かった場合 、 それは12時の価格から座っていたある関数と別の関数を掛け合わせるのではなく、完全にランダムな羅列を作るという意味だ、ナンセンスではない時間、価格、レベル、パターン、それらの配列、すべて、すべて、すべて、そして検索、検索、検索を考慮する必要があります。 そういうわけにはいかないと思うんです。 mytarmailS 2020.07.28 09:10 #19253 マキシム・ドミトリエフスキー： そんなことはないと思うんですけどね。 何が問題だと考えているのか？ 削除済み 2020.07.28 09:14 #19254 mytarmailS: 組み合わせ論的な爆発か？ 無限にあるルール mytarmailS 2020.07.28 09:17 #19255 マキシム・ドミトリエフスキー： というように、無限に広がるルール。 2つの言葉 -次元縮小 そのためにあるんです。 私が夢中になっただけだと思う？) 原始的なテストにすでに可能性を感じています。 削除済み 2020.07.28 09:19 #19256 mytarmailS: 2つの言葉 -次元縮小私が夢中になってるだけだと思う？)原始的なテストにすでに可能性を感じている 私のアプローチの欠陥がわかりました。トレードを開始する基準は、トレーニングされたクラスタの平均と標準によって決定されました。そして、新しいデータはシフトを示しました。 基準を見直す必要があります。 やってみる今は手持ち無沙汰なので ) mytarmailS 2020.07.28 09:31 #19257 マキシム・ドミトリエフスキー： トレードを開始する基準は、学習されたクラスタの平均と標準によって決定され、新しいデータではバイアスがかかっています。基準を見直す必要があります。 このままでは何も変わりませんが、続けてみてください) マキシム・ドミトリエフスキーやってみるこの時点でちょっと怠けてるんだけどね) は、まだわからない。 ================================== yumapのクラスで学習し、クラスを可視化したところ、時間の経過とともにクラスが入れ替わり、特に強い集中（「パターン」）があるところでは、そのシステムは時間の経過とともに死ぬだけでなく、逆行することさえあることがわかりました。 mytarmailS 2020.07.28 09:57 #19258 Aliaksandr Hryshyn: どうすればいいのか、心当たりはありますか？ いったいなんなんだ Aliaksandr Hryshyn 2020.07.28 09:58 #19259 mytarmailS: いったいなんなんだ 一般的には、フィッシュを生成する原理です。 mytarmailS 2020.07.28 10:09 #19260 Aliaksandr Hryshyn: 一般に、フィッシュの生成原理。 ランダム... フィーチは対数則で表すことができる... ルールサイズ - ランダム ルールコンテンツ - ランダム 1000のルールを生成 - 1000の機能としてIMOに送信 1～5の良い機能があればそれを選び、なければ全部捨ててください。 選ばれた機能は、「良い機能データベース」に放り込まれます。 そしてまた、1000の機能を生成する、というように。 が1000個を超えたら、それを使って新しいモデルを学習させ、何が起こるか見ることができる。 1...191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
とフェッチし、作成し、作成したものからフェッチする )) と、フェッチしたものから作成する )) と、マグアとかで。を選択し、選択と並べ替えによって最適なものを選択する、などなど。
でも、これはまだ原始的な 機能 検索で、完全なランダム検索はできないんだ。
のように、オシレーターではできないことです。
6時のロウソクが白色で、 12時までに価格が6時のロウソクの価格より低くなっていた場合
ある関数と別の関数を掛け合わせるのではなく、完全にランダムな羅列を作るという意味だ、ナンセンスではない
時間、価格、レベル、パターン、その配列、すべて、すべて、そして検索、検索、検索。
でも、これは原始的な 機能 検索であって、完全なランダム検索はできないんだ......。
それは、あなたのジェネレーターが作らないようなものです。
6時のキャンドルが白で、 12時までに価格が6時のキャンドルの価格よりも低かった場合 、 それは12時の価格から座っていた
ある関数と別の関数を掛け合わせるのではなく、完全にランダムな羅列を作るという意味だ、ナンセンスではない
時間、価格、レベル、パターン、それらの配列、すべて、すべて、すべて、そして検索、検索、検索を考慮する必要があります。
そういうわけにはいかないと思うんです。
そんなことはないと思うんですけどね。
何が問題だと考えているのか？
組み合わせ論的な爆発か？
無限にあるルール
というように、無限に広がるルール。
2つの言葉 -次元縮小
そのためにあるんです。
私が夢中になっただけだと思う？)
原始的なテストにすでに可能性を感じています。
2つの言葉 -次元縮小
私が夢中になってるだけだと思う？)
原始的なテストにすでに可能性を感じている
私のアプローチの欠陥がわかりました。トレードを開始する基準は、トレーニングされたクラスタの平均と標準によって決定されました。そして、新しいデータはシフトを示しました。
基準を見直す必要があります。
やってみる今は手持ち無沙汰なので )
トレードを開始する基準は、学習されたクラスタの平均と標準によって決定され、新しいデータではバイアスがかかっています。
基準を見直す必要があります。
このままでは何も変わりませんが、続けてみてください)
やってみるこの時点でちょっと怠けてるんだけどね)
は、まだわからない。
==================================
yumapのクラスで学習し、クラスを可視化したところ、時間の経過とともにクラスが入れ替わり、特に強い集中（「パターン」）があるところでは、そのシステムは時間の経過とともに死ぬだけでなく、逆行することさえあることがわかりました。
どうすればいいのか、心当たりはありますか？
いったいなんなんだ
いったいなんなんだ
一般に、フィッシュの生成原理。
ランダム...
フィーチは対数則で表すことができる...
ルールサイズ - ランダム
ルールコンテンツ - ランダム
1000のルールを生成 - 1000の機能としてIMOに送信
1～5の良い機能があればそれを選び、なければ全部捨ててください。
選ばれた機能は、「良い機能データベース」に放り込まれます。
そしてまた、1000の機能を生成する、というように。
が1000個を超えたら、それを使って新しいモデルを学習させ、何が起こるか見ることができる。