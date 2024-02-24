トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1922 1...191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929...3399 新しいコメント Aliaksandr Hryshyn 2020.07.27 06:55 #19211 マキシム・ドミトリエフスキー： アルタイ...でも、最後の最後で行かなかった、行きたくなかった)ところで、プロはご存知でしょうか？ 連続変数のみのCatbustモデルを解析するコードを共有することができます。C++のコードを読み込み、MQLの配列に変換して実行します。特定のフォーマット用に作ったので、すべての可能なパラメータで動作するとは言えません。 削除済み 2020.07.27 07:18 #19212 Aliaksandr Hryshyn: 連続変数のみですが、Catbustモデルの解析のためのコードを共有できます。C++のコードを読み、MQLの配列に変換して実行します。特定のフォーマット用に作ったので、すべての可能なパラメータで動作するとは言えません。 解析は何でやってるんだ？ 俺は全部pythonでやってるんだ。 このような形式で吐き出されます。二値分類器 #include <string> #include <vector> /* Model data */ static const struct CatboostModel { unsigned int FloatFeatureCount = 24; unsigned int BinaryFeatureCount = 149; unsigned int TreeCount = 38; unsigned int TreeDepth[38] = {4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4}; unsigned int TreeSplits[152] = {111, 141, 18, 122, 100, 119, 14, 81, 123, 46, 70, 33, 137, 63, 95, 12, 136, 61, 56, 27, 135, 98, 78, 44, 138, 80, 147, 36, 142, 125, 65, 92, 94, 55, 77, 112, 113, 120, 58, 17, 133, 35, 16, 71, 130, 117, 76, 68, 103, 99, 54, 29, 110, 64, 41, 3, 116, 140, 106, 88, 127, 87, 118, 69, 128, 105, 8, 45, 148, 79, 121, 109, 102, 124, 62, 131, 146, 66, 5, 104, 86, 139, 93, 11, 20, 67, 4, 89, 59, 143, 51, 32, 30, 144, 42, 53, 2, 40, 19, 25, 90, 115, 50, 75, 7, 129, 82, 73, 79, 24, 49, 0, 114, 38, 97, 31, 37, 72, 126, 107, 47, 96, 43, 23, 22, 34, 26, 15, 86, 10, 28, 84, 39, 74, 9, 57, 145, 83, 132, 134, 52, 101, 108, 21, 126, 91, 1, 48, 13, 60, 85, 6}; unsigned int BorderCounts[24] = {0, 2, 7, 5, 5, 2, 5, 6, 3, 4, 6, 2, 9, 8, 6, 9, 7, 5, 7, 6, 5, 8, 8, 24}; float Borders[149] = {-0.000455000001 f, -0.000224999996 f, -0.00365500012 f, 0.000404999999 f, 0.000615000026 f, 0.000675000018 f, 0.00104500004 f, 0.00156 f, 0.00159500004 f, -0.00115499995 f, -0.000969999994 f, -0.000215000007 f, -1.49999996 e-05 f, 0.000854999991 f, -0.00139999995 f, -6.50000002 e-05 f, 0.000375000003 f, 0.000615000026 f, 0.000905000023 f, 0.000555000035 f, 0.000864999951 f, -0.000505000004 f, -0.000364999985 f, 0.000264999981 f, 0.000385000021 f, 0.001085 f, -0.00156500004 f, -0.000914999982 f, -0.000415000017 f, -7.50000036 e-05 f, 0.000705000013 f, 0.000864999951 f, -4.99999987 e-06 f, 0.000224999996 f, 0.000274999999 f, -0.00166499999 f, -0.00149499997 f, -0.000364999985 f, 0.0014500001 f, -0.00346500007 f, -0.00191999995 f, -0.00103499996 f, 0.000224999996 f, 0.00164999999 f, 0.00318 f, -0.00142500002 f, -0.00111499999 f, -0.00681000017 f, -0.00107500004 f, 0.000104999999 f, 0.000185000012 f, 0.000505000004 f, 0.000564999995 f, 0.00059499999 f, 0.00116500002 f, 0.00246499991 f, -0.00215499988 f, -0.0020349999 f, 0.000155000002 f, 0.00059499999 f, 0.000725000049 f, 0.00143499998 f, 0.00159500004 f, 0.00461499998 f, -0.00113500003 f, -5.49999968 e-05 f, 6.50000002 e-05 f, 7.50000036 e-05 f, 0.000735000009 f, 0.00431500003 f, -0.000439999974 f, -0.000224999996 f, -0.000155000002 f, -0.000135000009 f, 0.000325000001 f, 0.000534999999 f, 0.000714999973 f, 0.001605 f, 0.0020349999 f, -0.00679500028 f, -0.00156500004 f, -0.00130999996 f, -0.000815000036 f, -0.000484999997 f, 0.000274999999 f, 0.00126500009 f, -0.00630000001 f, -0.000965000014 f, -0.000914999982 f, 0.000944999978 f, 0.001085 f, -0.00104500004 f, -0.000570000033 f, -0.000135000009 f, 0.000415000017 f, 0.000774999964 f, 0.00129000004 f, 0.00136499992 f, -0.00214500003 f, -0.00078500004 f, 0.000564999995 f, 0.000969999994 f, 0.00129500008 f, 0.00171500002 f, -0.00109499996 f, -0.000665 f, -0.000505000004 f, -0.000455000001 f, 0.00092000002 f, -0.00078500004 f, -0.00033000001 f, 0.000375000003 f, 0.000754999986 f, 0.000944999978 f, 0.000974999974 f, 0.00135000004 f, 0.00179500005 f, -0.000735000009 f, -0.000195000001 f, -0.000140000004 f, -4.50000007 e-05 f, 2.49999994 e-05 f, 0.000549999997 f, 0.000729999971 f, 0.00175000005 f, -0.000645000022 f, -0.000404999999 f, -0.000390000001 f, -0.00033000001 f, -0.000315000012 f, -0.000204999989 f, -0.000195000001 f, 4.99999987 e-05 f, 6.50000002 e-05 f, 0.000109999994 f, 0.000230000005 f, 0.000245000003 f, 0.000354999996 f, 0.00046499999 f, 0.000484999997 f, 0.000495000044 f, 0.00059499999 f, 0.000684999977 f, 0.000705000013 f, 0.000725000049 f, 0.00109999999 f, 0.00122500001 f, 0.00124499993 f, 0.00194999995 f, }; /* Aggregated array of leaf values for trees. Each tree is represented by a separate line: */ double LeafValues[608] = { 0.2730029119914884, 0.03364653273046463, -0.2371262400839919, 0.1081843550866285, 0.1343627920272425, -0.1126874256586927, -0.1126874256586927, -0.1126874256586927, -0.06059264820464742, 0.06930028482667829, 0, -0.249182516740322, 0, -0.04043442721784622, 0.1126874256586928, -0.246778769760217, 0.3055616697384914, 0, 0, 0, 0.3295134099067072, 0, -0.001400906528597944, 0.1109887188810945, 0.3268369286843394, 0.09915101998784448, 0.1058842186334935, -0.2170923208654514, 0.2805477815282972, 0.1585452078030638, 0.04581636331023499, -0.1482988821054673, 0.2661001303798985, 0, 0.2465781759237509, -0.1025474154359036, 0.1236081969018748, -0.1513185903680103, 0.09970504556623555, -0.1329324554655258, 0.1311330854183022, 0, 0.1102178581205619, -0.09318782033023576, 0, 0, 0.0984009666714989, -0.2078721521946149, 0.2318376125278687, -0.1062335532728426, 0, 0, 0.08412564157842428, -0.1469343266107289, 0, -0.08357104102221358, 0.1653044215102119, -0.03314292702875558, 0, 0, 0.003358906412990077, -0.1912230767439488, 0, -0.2522267340231065, 0.1973025375909275, 0, 0, 0, 0.4228820616711522, -0.07638314839084562, 0, 0, 0.2694211287720111, 0, 0, 0, 0.1652145942168661, -0.08206648374492893, -0.1450852254716266, -0.1363614260665522, 0.2270555010525044, 0, 0.1627207525378816, -0.06377453863892701, 0, 0, -0.1357966649842286, -0.2427437659214983, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.1803912820573122, 0.1804444671623995, -0.1017902080898772, 0.2133898509109472, 0.2517605145878034, 0, 0, 0, 0.0667661734515297, 0.2610915548565391, 0, 0.1052820435018607, -0.04560350655907942, 0, 0, 0, -0.3270645727235584, 0.3575664582748267, 0, -0.0134804607394401, -0.04992725827315483, 0.2020647226798946, 0, -0.03385866654059267, 0, 0.2644495544004545, 0, 0.05182748809759461, -0.1768682974102572, 0.2407016500831285, 0, 0.04550057548317996, -0.119019763974849, 0.08658245310355768, -0.02639731363946828, 0, 0, -0.07937732361985407, 0.2547371055272361, 0, 0, 0.02587599274452583, -0.05393875649408716, 0, 0, 0, -0.1657068825017175, 0, -0.2049254584747038, 0.1440498437609123, 0.1101736004819604, 0.005464554800258488, -0.03812379875242829, 0.1819257725985174, 0, 0.02309394186822163, -0.08799582858720537, 0.08924300136100559, 0, -0.1587820248277704, 0, 0.07685524153284377, 0, 0.03664203213434057, -0.1531993322169632, 0.09806057100343098, -0.09888524364037948, 0.2135150121698442, -0.09009400810853242, 0.07220208574561482, 0, 0.06638832682433267, -0.08176789304081045, 0.0580997781754348, 0.2757911650361233, 0.2520388352390843, -0.03558969703545899, 0, 0, 0.05616828900715019, -0.05996334853624528, 0.3034312237500126, -0.3295604473826144, 0.1887070939415764, -0.01674053821735176, 0.04203126063490011, 0, 0.06936231294655706, -0.04128791044025015, 0, 0, 0.1230751670630003, -0.02722926856756647, 0.03326065080614352, 0, 0.06968005579997801, -0.05689069395020619, 0.1144715475069234, 0, 0.01532939962304299, -0.09842006335636103, 0, 0, 0.3532831730583329, -0.1424529047285753, 0.1130693244873004, 0, -0.001413815681729, -0.1730902495689088, 0, 0, -0.003744815582707896, -0.2340067817777089, 0.0582716295838749, 0.05887691806098397, 0.1830039055150205, 0.1275695040047543, 0.2265370556123239, 0.05865002066522316, 0.1412030624760486, -0.04465374880604451, 0.1016168407643287, -0.1696982846816441, 0.0168802138361802, -0.09464076746916356, 0.118358865381315, 0.07766416051208853, -0.004086300252646373, 0.01145464025038506, 0.09893204118662431, 0, 0, 0, -0.1771744077440305, 0, -0.08956662944160931, 0, 0.06459969382272165, 0, -0.09920331948638744, 0, 0.06208790080353844, -0.06391545778445595, -0.03815083591344838, -0.193220691727352, 0.2084212418556134, -0.2711170554066691, 0.3287662064308552, 0.04618819791309881, 0.02295062367871115, 0.06903818051790414, 0.06785880462261525, -0.01900550327916934, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.1379757023193675, 0.1277198477469503, -0.1045845285066445, 0.06646719763990752, -0.006328728989568992, 0, 0, 0, 0, 0.2991650315125301, -0.1609657699217688, 0.1807990380964121, -0.02247201152624968, 0.06039630602452812, 0, 0.07323877669092338, 0.1041619957787472, -0.1701607137827854, 0, 0.08119342965694411, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.02263621203523299, 0, 0, 0, 0.001461819609651068, -0.3310861822552173, 0.1708582471998724, 0, 0, 0, 0, -0.08085455495800464, 0, 0, -0.02242709602120458, -0.01626809043535743, -0.08378843901194441, -0.1314392215326333, 0.1670789581203374, -0.03477863896354667, -0.02057073074698931, -0.132977812589716, 0.01576995464742881, 0, 0.05788166290521737, 0, 0.1155558453551253, 0, 0, 0, 0.009175549226526487, -0.09285703148627725, 0.0170554478209398, -0.1704207949809702, -0.1872038714907393, 0, 0.1259508080010625, -0.1193817874448983, -0.1624959866223847, 0.03397677382231543, 0, -0.01337295631517065, 0, 0.1165918182388884, 0, -0.04635935471889165, 0, 0.012563032729967, 0, -0.1185940873147897, 0, 0.02522877097419614, 0, -0.02570582073728468, 0.002633980002093404, 0.0725570801392979, 0.03442625637449047, 0.001037481484499863, -0.04931529849937184, -0.2105671840353762, 0.1489911821071239, 0.2202194677045035, 0.1810528663002426, 0, -0.08188791865647969, -0.124584203103273, 0, 0.03156045615123341, 0.05563213612263092, -0.04578705044003427, 0.01165640797726642, -0.1810863968750629, -0.1089920493861719, 0.05654669419619869, 0.05301303138076533, 0.1259240607012236, -0.1400660470693698, 0.06632028296608294, 0.02792682995145789, -0.1631488652519533, -0.1472788242094764, 0.02141183442530574, 0.284237301261878, -0.001197458738763785, 0.05972702215452129, -0.0586075718789894, 0.02490937469062505, 0.01810224834922746, -0.1092925911367815, -0.1197570696964759, 0.008067995573721135, -0.1023547665228953, -0.09294834637942173, 0.231300348695698, 0.2206397515352709, 0, -0.03762173512827768, 0, 0.102636146583814, -0.04563726647379882, -0.0298583349638738, -0.03244852061992397, -0.1794615195377556, 0.01921769229013687, 0, 0.01044638539736725, 0, 0.02781136690266, 0, 0.001867775508010755, 0, 0.1067785434424472, 0, -0.2932442639776253, 0, 0, 0, -0.03241018659571911, -0.006510415667175931, 0.07059931629954573, -0.05002576775584883, 0, 0.02889911804947202, 0.1366522086842556, 0.1459606096328157, -0.07315994927835844, -0.1602705507235337, 0.1878187897030766, -0.04626610184165392, -0.09837710067806367, 0.05397003977271773, -0.04858868406475466, 0.0649201842045576, -0.06524393947925287, 0.1459267556026626, 0.01372089516811126, -0.1001303921089584, 0, 0.2092093674681419, 0.01930448166419142, -0.04972139914274094, 0, 0.03545870984455322, 0, -0.07554900451460518, 0, 0.2137989937258072, 0.0008411572827327659, -0.00117214692641536, 0.09422976943966678, -0.1641700048226127, 0.07641634809302257, 0.01054185317373139, 0.1341178828759175, 0, -0.04019050552180111, 0, 0.1596324334341981, 0, 0.006806725110812047, 0, -0.1081606151666887, 0, 0.01822843651581126, 0, -0.01720619226968497, 0.009025394520361704, -0.00389494343189025, 0.2311406287627894, -0.083367208305538, 0.1730715229027212, -0.1114791940489316, 0, -0.1028046654549743, -0.07334162028427468, 0.04581415665697729, 0.09898474179992452, 0.1365328178250054, -0.04325183693301483, -0.002210798573244916, -0.1387629807152628, -0.08980091117790198, 0.1201356461649662, 0.1758279743860605, 0.04350349009977216, 0.1134402521456353, -0.06435518652676646, -0.2395731049930946, 0.08878547365332778, -0.03259992777530323, 0.04016967881155449, 0.05586731905591313, 0.02231616278420573, 0.06715298880059364, -0.02931637068858008, -0.02727342673220743, 0.07981966823218006, -0.00736687454594985, -0.1523999096887992, 0.01066390065885025, 0, -0.007937651487390564, 0, 0.05838570541522675, 0, -0.01764599778668323, 0.00926922900423862, -0.01462296480325223, 0, -0.1231100245909153, 0, 0.2071885095206176, 0, -0.07553876970469377, -0.007509531863847287, -0.03821554347886918, 0, 0, 0.04539951031452136, -0.03237816844587264, 0.1489237277306394, -0.06858743023508017, 0, 0, 0, 0, -0.02197724937765806, -0.009927643925657297, 0.1075288047240592, 0.007583049665065472, -0.1438530341047301, 0.08211619188336085, 0.009520674504357616, -0.035052444268162, 0, -0.2209655809626173, 0, 0.02928893608785839, 0, 0.2307562221331639, 0, 0.004914926553117083, 0, -0.04531825623377965, 0, -0.01478427605905595, -0.07585048830556372, 0.06213280806503956, 0, 0, -0.2460691271464409, 0.1587981422466466, 0, 0, 0, -0.01873021929806146, 0, 0.1355384701582952, -0.06505176113152071, 0.006237844209643408, 0, -0.01139845636090814, 0.03344525515709466, 0, 0.05456132700219524, 0, -0.3220774353233821, 0, 0.09756717225728033, 0, 0, 0, 0, 0, -0.05013487401906989, -0.1004156738161951, 0.01006705311047576, -0.06297947180380781, 0.03125880796992506, 0.1620757216856216, 0.02218793960373364, 0, -0.05510500531128774, 0, -0.1305668615108228, 0.09175301826776584, -0.02241534935432258, 0.06091737602659867, 0.1959961615001555, -0.08945488952436154, -0.1297656911182584, -0.0327910998454452, 0.04823531757180094, -0.0451880914096086, -0.03549878434185903, -0.05751707772342768, 0.03023724321196803, -0.03668922584353116, 0.1446378062221211, -0.1558238670878492, 0.0440168187902071, -0.07335968350547692, 0.05992982442842611, 0, 0.1297678384005503, 0.001564747370113251, 0.1215230794033289, -0.237198658134785, 0.1200964187472702, -0.003075362232407817, 0.009596007555535021, -0.02731003882847802, -0.03313751244478664, 0.2002494267502239, -0.00142054347110939, 0, -0.07476518666658544, 0.06964401248797676, -0.1775794863889658, -0.02635446781295587, -0.04719524974954924, 0.1681250432344917, 0, 0, 0.08871226782186471, -0.01856541295695367 }; double Scale = 1; double Bias = 0; } CatboostModelStatic; /* Model applicator */ double ApplyCatboostModel( const std::vector<float>& features ) { const struct CatboostModel& model = CatboostModelStatic; /* Binarise features */ std::vector<unsigned char> binaryFeatures(model.BinaryFeatureCount); unsigned int binFeatureIndex = 0; for (unsigned int i = 0; i < model.FloatFeatureCount; ++i) { for(unsigned int j = 0; j < model.BorderCounts[i]; ++j) { binaryFeatures[binFeatureIndex] = (unsigned char)(features[i] > model.Borders[binFeatureIndex]); ++binFeatureIndex; } } /* Extract and sum values from trees */ double result = 0.0; const unsigned int* treeSplitsPtr = model.TreeSplits; const double* leafValuesForCurrentTreePtr = model.LeafValues; for (unsigned int treeId = 0; treeId < model.TreeCount; ++treeId) { const unsigned int currentTreeDepth = model.TreeDepth[treeId]; unsigned int index = 0; for (unsigned int depth = 0; depth < currentTreeDepth; ++depth) { index |= (binaryFeatures[treeSplitsPtr[depth]] << depth); } result += leafValuesForCurrentTreePtr[index]; treeSplitsPtr += currentTreeDepth; leafValuesForCurrentTreePtr += (1 << currentTreeDepth); } return model.Scale * result + model.Bias; } double ApplyCatboostModel( const std::vector<float>& floatFeatures, const std::vector<std::string>& ) { return ApplyCatboostModel(floatFeatures); } でも、Rの 本があったんです。
読んでみてください、素晴らしい本です。
それと、よくわからないのですが、結果を特定の列にロールアップするにはどうしたらいいのでしょうか？
何がしたいのか理解できない))
この絵は、前と同じ予測変数を持っていますが、サンプル・サイズが異なり、さらに重要なことに、新しい予測変数が追加されています。
そして、こう解釈するのです。「オーバートレーニングの傾向」？
道具の直接的な目的に応じて解釈せよということですが、花で釘を打とうとしているのか
https://ru.wikipedia。org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#:~:text=%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC.-,%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%202D%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%203D.
特徴量の選択[edit｜edit code] を行う。
主な記事： 特徴量の選択
特徴選択法は、元の変数の部分集合（特徴または属性と呼ばれる）を見つけようとするものである。フィルタ戦略（特徴量の蓄積 [en]など）、ラッピング戦略（精度に応じた検索など）、エンベッディング戦略（予測誤差に基づき、モデル構築時に追加・削除する特徴を選択する）の3つである。組合せ最適化 問題も参照のこと。
場合によっては、回帰や分類などのデータ解析が、元の空間よりも縮小された空間の方がより正確に行えることもある[3]。
特徴の投影[edit｜edit code] のページです。
特徴量投影は、高次元空間から 低次元空間へのデータ変換を行うものである。データの変換は、主成分法（PCM）の ように線形であることもあるが、非線形なダウンサイジング 手法も数多く存在する [en] [4] [5]。多次元データに対しては、テンソル 表現を用いて、部分空間の多次元の学習により 次元を減らすことができる [en] [6]．
昨日もそうでしたね。
次元数削減[edit｜edit code] を行う。
高次元のデータセット（すなわち10次元 以上）の場合、次元の呪いの影響を 避けるために、通常、k-nearest neighboursアルゴリズム（k-NN）を適用する前に ダウンサイジングが行われる[16]。
次元削減のメリット[編集|編集コード]。
必要な時間やメモリを削減することができます。
多重共線性を除去することで、機械学習モデルの処理速度が向上する。
データを2Dや3Dといった 非常に低い次元に縮小することで、視覚的に表現しやすくなる。
アルタイ...でも、最後の最後で行かなかった、行きたくなかった)
ところで、プロはご存知でしょうか？
連続変数のみですが、Catbustモデルの解析のためのコードを共有できます。C++のコードを読み、MQLの配列に変換して実行します。特定のフォーマット用に作ったので、すべての可能なパラメータで動作するとは言えません。
解析は何でやってるんだ？ 俺は全部pythonでやってるんだ。
このような形式で吐き出されます。二値分類器
MQL
差し支えなければシェアしてください
何か役に立つことがあるかもしれない。
よろしければ、ご一緒に
何か役に立つことがあるかもしれない。
このようなクラスタリングではルールが作れないことを実感。
ルールを作成するクラスタリングアルゴリズムはわかりません。
そこで疑問が残るのですが、各クラスに属する文字列をどのようにcsvで保存するのでしょうか？
変な話ですが、既存のデータでクラスタリングを続け、新しい文字列を いずれかのクラスに定義すればいいのではないでしょうか?
もちろんできるけど、µlでは無理!!!!
でも、Rの 本があったんです。
読んでみてください、素晴らしい本です。
それと、よくわからないのですが、結果を特定の列にロールアップするにはどうしたらいいのでしょうか？
何がしたいのか理解できない))
この絵は、前と同じ予測変数を持っていますが、サンプル・サイズが異なり、さらに重要なことに、新しい予測変数が追加されています。
そして、こう解釈するのです。「オーバートレーニングの傾向」？
道具の直接的な目的に応じて解釈せよということですが、花で釘を打とうとしているのか
https://ru.wikipedia。org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#:~:text=%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC.-,%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%202D%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%203D.
特徴量の選択[edit｜edit code] を行う。
特徴選択法は、元の変数の部分集合（特徴または属性と呼ばれる）を見つけようとするものである。フィルタ戦略（特徴量の蓄積 [en]など）、ラッピング戦略（精度に応じた検索など）、エンベッディング戦略（予測誤差に基づき、モデル構築時に追加・削除する特徴を選択する）の3つである。組合せ最適化 問題も参照のこと。
場合によっては、回帰や分類などのデータ解析が、元の空間よりも縮小された空間の方がより正確に行えることもある[3]。
特徴の投影[edit｜edit code] のページです。
特徴量投影は、高次元空間から 低次元空間へのデータ変換を行うものである。データの変換は、主成分法（PCM）の ように線形であることもあるが、非線形なダウンサイジング 手法も数多く存在する [en] [4] [5]。多次元データに対しては、テンソル 表現を用いて、部分空間の多次元の学習により 次元を減らすことができる [en] [6]．
昨日もそうでしたね。
次元数削減[edit｜edit code] を行う。
高次元のデータセット（すなわち10次元 以上）の場合、次元の呪いの影響を 避けるために、通常、k-nearest neighboursアルゴリズム（k-NN）を適用する前に ダウンサイジングが行われる[16]。
次元削減のメリット[編集|編集コード]。
意味のある相場反転に注目することにした。ターゲットとして重要なUターン。カオスになるかと思いきや、そうでもなく...。
緑 反転上昇
赤 下ろし
グレーは 逆転の発想ではありません。
2Dにすると、もう少しビジュアルが良くなりますね。
データを追加したところ、買い4クラスタ、売り4クラスタができました。 あとは、必要なクラスタを選んで、それぞれのクラスタに含まれる修飾子で1ターンと別のターンを分けてみるべきかもしれません。
データの中にどれだけのゴミがあるか、想像してみてください。
クラスタリングではそれができないんです。
もっと本格的に、例えばDBscanとか、あるいは手動で選択するとか、そういう技術をどこかで聞いたことがあります。
注目するのは、クラスタ内の特徴量の値である。