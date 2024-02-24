トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1913 1...190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.07.25 11:32 #19121 Viktar DayTrader: しかし、ニューラルネットワークは、それが必要ではないものの、価格（価格ドライバ）を変更する参加者の入力の瞬間を正確に示すことはありません。あなたが価格ドライバとその方向を識別する方法を知っていれば時間の99％は、あなたの取引は常に実現の前にあり、あなたは安定した利益を持つことに なります。 レベルの作品ということでしょうか？形式的なものでなければ、それはギャンブルです。 削除済み 2020.07.25 12:02 #19122 mytarmailS: 水準器からの作業ということでしょうか？形式的なものでなければ、それはギャンブルです。 ポジションを持ちたいが、ロングを決済する必要がある。すぐに決済して、ロングを決済すると価格が急落する（ショートで決済することを理解してほしい）。そして、私が知らないことをニューロネットはどのように公式化しているのか) 削除済み 2020.07.25 12:05 #19123 mytarmailS: 大きな買い物は一瞬で行われるわけではなく、時間がかかる。この間、価格はこれらの買い物をパターンで表示し、このパターンは機械学習アルゴリズムの助けを借りて見つけようとすることができる。 パターンも何もないんです。 削除済み 2020.07.25 12:12 #19124 mytarmailS: 水準器からの作業ということでしょうか？形式的なものならNSの方がうまくやるだろうし、形式的でないものならギャンブルになる。 形式化できるのは慣性の尾を引くだけで、それ以上はない。私はあなた自身がそれを実現すると思いますが、私はそれを認めることを恐れている）私は1年以上、彼のネットワークは、市場の状態に関係なく、収益性があることを証明することができる才能を探している、彼は10万ドル/と適用された人々の（ちょうど1400人以上である）誰も彼らのネットワークの収益性を証明することができませんでしたされています。(ネットワークはポーズのセットを見て、正確に方向を示すために、任意の市場になります - このアクションは、物理的に変更することはできませんが、市場が（変更されているが）、その後、設定が混乱している、その後、市場は横ばい、その後トレンド））))) mytarmailS 2020.07.25 12:21 #19125 Viktar DayTrader: ネットワークは市場の状態に関係なく利益を生む-10万ドル/応募者（1400人強）のうち )))) あのね、ストキャスティクスが最適化されるフォーラムでそういう人を探すのはやめた方がいいんじゃない？ そういう人は専門部署で探したほうがいいかもしれませんね、少なくとも一部の部署では。 かつて、空を飛ぶことが可能だと信じられなかった人々が、初飛行の後、86年の歳月を経て、すでに宇宙へ......。 賢いアルゴリズムに人生を捧げた知識人とロボットのトレードを紹介します。 彼の連絡先を教えることもできますが、彼はあなたを必要としていません。 部落の島に住んでいて、そこに英語を話せる人がいなかったら、英語を話すことは不可能ですよね( ))))) 削除済み 2020.07.25 12:27 #19126 mytarmailS: )))) また新たなグレイルを 発明した人がいると思うと、こちらも微笑ましいです)))だから、また頑張ってください) 削除済み 2020.07.25 13:02 #19127 mytarmailS: ))))あのね、ストキャスティクスが最適化されるフォーラムでそういう人を探すのはやめた方がいいかも？そういう人を専門部署で、しかも複数で探した方がいいのかもしれません。かつて、空を飛ぶことが可能だと信じられなかった人々が、初飛行の後、86年の歳月を経て、すでに宇宙へ......。賢いアルゴリズムに人生を捧げた知識人とロボットのトレードを紹介します。彼の連絡先を教えることもできるが、彼はあなたを必要としない、彼の100でも100万でも。 えー、そういう写真が多いんです。しかし、彼は正しい方向に進んでいることをあなたの友人に伝える - 彼の三角形がtbhであれば、彼のチャートをざっと見て、彼らは時々投機的なドライバの価格で下落していることがわかります。そういう人に買ってもらおうというのではなく、市場で安定した収入を得られないものに何年もかけるのは無駄だということを証明したいだけなのです。そして、あなたの知人は、少なくとも百万長者であることを望みます。 削除済み 2020.07.25 13:04 #19128 を見ると、今のところ大衆の誰も市場で何が起こっているのかを理解しに来ていないようです。これは非常に良いことです。群衆全体が私の食べ物であるように）すべてのベストと新しい発展のために! mytarmailS 2020.07.25 13:06 #19129 Viktar DayTrader: と言って、彼のチャートを見ると、投機的なドライバーの価格を叩くこともあるようです。 正確には、ドライバーの方がポイントにヒットすることがある、と言うべきでしょう ) mytarmailS 2020.07.25 13:12 #19130 Viktar DayTrader: and I see that so far no one from the mass has come close to understand what is happening in the market.私は、これまでのところ、大衆の誰も、マーケットで起こっていることを理解していないことを見ています。これは非常に良いことです。群衆全体が私の食べ物であるように）すべてのベストと新しい発展のために! そんなことより...。 わかったよ、ママの運転手、お前のたわごとはうんざりだ。 1...190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
しかし、ニューラルネットワークは、それが必要ではないものの、価格（価格ドライバ）を変更する参加者の入力の瞬間を正確に示すことはありません。あなたが価格ドライバとその方向を識別する方法を知っていれば時間の99％は、あなたの取引は常に実現の前にあり、あなたは安定した利益を持つことに なります。
ポジションを持ちたいが、ロングを決済する必要がある。すぐに決済して、ロングを決済すると価格が急落する（ショートで決済することを理解してほしい）。そして、私が知らないことをニューロネットはどのように公式化しているのか)
大きな買い物は一瞬で行われるわけではなく、時間がかかる。この間、価格はこれらの買い物をパターンで表示し、このパターンは機械学習アルゴリズムの助けを借りて見つけようとすることができる。
パターンも何もないんです。
形式化できるのは慣性の尾を引くだけで、それ以上はない。私はあなた自身がそれを実現すると思いますが、私はそれを認めることを恐れている）私は1年以上、彼のネットワークは、市場の状態に関係なく、収益性があることを証明することができる才能を探している、彼は10万ドル/と適用された人々の（ちょうど1400人以上である）誰も彼らのネットワークの収益性を証明することができませんでしたされています。(ネットワークはポーズのセットを見て、正確に方向を示すために、任意の市場になります - このアクションは、物理的に変更することはできませんが、市場が（変更されているが）、その後、設定が混乱している、その後、市場は横ばい、その後トレンド））)))
ネットワークは市場の状態に関係なく利益を生む-10万ドル/応募者（1400人強）のうち
また新たなグレイルを 発明した人がいると思うと、こちらも微笑ましいです)))だから、また頑張ってください)
えー、そういう写真が多いんです。しかし、彼は正しい方向に進んでいることをあなたの友人に伝える - 彼の三角形がtbhであれば、彼のチャートをざっと見て、彼らは時々投機的なドライバの価格で下落していることがわかります。そういう人に買ってもらおうというのではなく、市場で安定した収入を得られないものに何年もかけるのは無駄だということを証明したいだけなのです。そして、あなたの知人は、少なくとも百万長者であることを望みます。
と言って、彼のチャートを見ると、投機的なドライバーの価格を叩くこともあるようです。
正確には、ドライバーの方がポイントにヒットすることがある、と言うべきでしょう )
and I see that so far no one from the mass has come close to understand what is happening in the market.私は、これまでのところ、大衆の誰も、マーケットで起こっていることを理解していないことを見ています。これは非常に良いことです。群衆全体が私の食べ物であるように）すべてのベストと新しい発展のために!
そんなことより...。
わかったよ、ママの運転手、お前のたわごとはうんざりだ。