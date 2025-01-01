Y_Offset (Get Method)

CCartObjectBmpLabel 그래픽 객체의 "Y_Offset"(왼쪽 상단 모서리)을 가져옵니다.

int Y_Offset() const

반환 값

클래스 인스턴스에 할당된 개체의 "Y_Offset" 속성 값입니다. 할당된 객체가 없으면 0을 반환합니다.

Y_Offset (Set Method)

CCartObjectBmpLabel 그래픽 객체의 "Y_Offset" 속성(왼쪽 상단 모서리)에 대한 새 값을 설정합니다. 값은 원본 영상의 왼쪽 상단 모서리에 상대적인 픽셀 단위로 설정됩니다.

bool Y_Offset(

int Y

)

Parameters

Y

[in] "Y_Offset" 속성 새 값.

반환 값

true - 성공, false - 속성 변경 불가.