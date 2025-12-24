Unisciti alla nostra fan page
FrenoParb - indicatore per MetaTrader 5
Autore reale:
Ivan Kornilov
Semplice indicatore di tendenza, realizzato in forma NRTR. L'utilizzo nel trading è simile a quello dell'indicatore tecnico Parabolic Sar.
Fig.1 Indicatore BrakeParb
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 10.05.2012.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/985
