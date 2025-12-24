CodeBaseSections
FreinParb - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
21
(18)
Véritable auteur :

Ivan Kornilov

Indicateur de tendance simple, réalisé sous forme de NRTR. Son utilisation est similaire à celle de l'indicateur technique Parabolic Sar.

Fig.1 Indicateur BrakeParb

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 10.05.2012.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/985

