FreinParb - indicateur pour MetaTrader 5
Véritable auteur :
Ivan Kornilov
Indicateur de tendance simple, réalisé sous forme de NRTR. Son utilisation est similaire à celle de l'indicateur technique Parabolic Sar.
Fig.1 Indicateur BrakeParb
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 10.05.2012.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/985
