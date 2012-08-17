Реальный автор:

Ivan Kornilov

Простой, трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде. Использование в торговле аналогично техническому индикатору Parabolic Sar.

Рис.1 Индикатор BrakeParb

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 10.05.2012.