ポケットに対して
スクリプト

sChartsSynchroScroll - MetaTrader 5のためのスクリプト

Dmitry Fedoseev
ビュー:
1195
評価:
(40)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス

内容

このスクリプトは、クライアント端末で開かれたすべてのチャートの同期スクロールを提供します。



スクリプトの実行前に、チャートシフトをウィンドウの右部分から有効にします（標準ツールバーのボタンを有効にし、ボタンが存在しない場合は、パネル上でマウスの右ボタンクリックを使用して「カスタマイズ」でツールバーに追加することができます）。



チャートの上縁に位置する三角マーカーを使用して、シフトの大きさを指定し、好きなように設定します。

スクリプトは1つのチャート上のみで実行されるべきです。赤いマーカーは、スクリプトの実行後に開かれたチャートのすべての上に作成されます。チャートがスクロールされると、他のチャートが自動的にスクロールされて、これらのラインの下に同じ時間とバーが位置します。

スクリプトに入力パラメータはありません。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/81

TimerClosingPeriod TimerClosingPeriod

このインディケータは現在の時間枠を閉じる時間を表示します。H1未満の場合現在の時間足を閉じる時刻も表示します。

LoongClock LoongClock

クロックの非常にシンプルな例

TimerClosingPeriod v.2 TimerClosingPeriod v.2

これはTimeClosingPeriodインディケータの更新版で、現在のバーの完成までに残された時間をプロットします。最後の秒では、入力パラメータで指定された音声ファイルを再生します。

Price_Channel Price_Channel

これは、直近のn個のバーの最大値と最小値の価格（および平均値）を示す、よく知られたインディケータです。