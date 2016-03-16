内容



このスクリプトは、クライアント端末で開かれたすべてのチャートの同期スクロールを提供します。





スクリプトの実行前に、チャートシフトをウィンドウの右部分から有効にします（標準ツールバーのボタンを有効にし、ボタンが存在しない場合は、パネル上でマウスの右ボタンクリックを使用して「カスタマイズ」でツールバーに追加することができます）。







チャートの上縁に位置する三角マーカーを使用して、シフトの大きさを指定し、好きなように設定します。



スクリプトは1つのチャート上のみで実行されるべきです。赤いマーカーは、スクリプトの実行後に開かれたチャートのすべての上に作成されます。チャートがスクロールされると、他のチャートが自動的にスクロールされて、これらのラインの下に同じ時間とバーが位置します。

スクリプトに入力パラメータはありません。

