sChartsSynchroScroll - MetaTrader 5のためのスクリプト
内容
このスクリプトは、クライアント端末で開かれたすべてのチャートの同期スクロールを提供します。
スクリプトの実行前に、チャートシフトをウィンドウの右部分から有効にします（標準ツールバーのボタンを有効にし、ボタンが存在しない場合は、パネル上でマウスの右ボタンクリックを使用して「カスタマイズ」でツールバーに追加することができます）。
チャートの上縁に位置する三角マーカーを使用して、シフトの大きさを指定し、好きなように設定します。
スクリプトは1つのチャート上のみで実行されるべきです。赤いマーカーは、スクリプトの実行後に開かれたチャートのすべての上に作成されます。チャートがスクロールされると、他のチャートが自動的にスクロールされて、これらのラインの下に同じ時間とバーが位置します。
スクリプトに入力パラメータはありません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/81
