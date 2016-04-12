無料でロボットをダウンロードする方法を見る
OrdersSuite Revision 1 - MetaTrader 4のためのライブラリ
通貨ペア、金と銀の現物注文を処理する関数です。
更新 Ver.1: OrderModify2()・OrderProcess()関数のバグを修正しました。OrderProcess()関数とOrderSend2()関数を改良しました。
お使いのブローカーのシステム要件によってソースコードを修正する必要な場合があります。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7991
