ポケットに対して
ライブラリ

OrdersSuite Revision 1 - MetaTrader 4のためのライブラリ

Edward Hirsch
ビュー:
726
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
\MQL4\Include\
OrdersSuite.mqh (55.21 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

詳細:

通貨ペア、金と銀の現物注文を処理する関数です。
更新 Ver.1: OrderModify2()・OrderProcess()関数のバグを修正しました。OrderProcess()関数とOrderSend2()関数を改良しました。

お使いのブローカーのシステム要件によってソースコードを修正する必要な場合があります。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7991

