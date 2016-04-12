トレンドキャッチャーのシグナルを使用するRSIインジケータです。

通貨ペア、金と銀の現物注文を処理する関数です。

市場簡素化指数（英：Market Facilitation Index, BW MFI）は、1ティック毎の価格の変化を表したインジケーターです。