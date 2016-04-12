コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Solar wind clean X - MetaTrader 4のためのインディケータ

実際の制作者: Mladen

インディケータSolar wind clean X


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7990

