ウィリアムズ A/D は、正の"アキュムレーション"と負の"ディストリビューション"の合計を累積したものです。

例えば、現在の終値がひとつ前の終値よりも高い場合、W/ADは現在の終値と安値の差の分だけ増加します。現在の終値がひとつ前の終値よりも低い場合、W/ADは現在の終値と高値の差の分だけ減少します。

"アキュムレーション" は、市場が買い手によってコントロールされているということを意味します。"ディストリビューション"は、市場が売り手によってコントロールされていることを意味します。



インジケーターと価格のダイバージェンスがシグナルになります。多くのインジケーターと同様に、 W/AD は価格と同様に動きます。言い換えれば、ダイバージェンスが発生したとき、価格はインジケーターの方向に変化することになります。



価格が新しい高値をつけたにも関わらずA/Dインジケーターが新しい高値をつけなかった場合、株価がその後下がることを意味します。つまり、それは売りのシグナルです。

価格が新しい安値をつけたにも関わらずA/Dインジケーターが新しい安値をつけなかった場合、株価がその後上がることを意味します。それが買いのシグナルです。

Williams'Accumulation/Distribution indicator



計算:

A/Dインジケーターの計算するには、まず、"真の高さ True Range High" (TRH) と "真の低さTrue Range Low" (TRL)を計算します。:

TRH (i) = MAX (HIGH (i) || CLOSE (i - 1))

TRL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))



次に、今日と前日の終値を比較して、A/D (CurA/D) の現在の値を計算します。

現在の終値がひとつ前の終値よりも高い場合:

CurА/D = CLOSE (i) - ТRL (i)



現在の終値がひとつ前の終値よりも低い場合:

CurА/D = CLOSE (i) - ТRH (i)



現在の終値がひとつ前の終値と同じ場合:

CurА/D = 0



ウィリアムズA/Dは、それぞれの日の値を合計して算出します。:

WА/D (i) = CurА/D + WА/D (i - 1)



ただし:

