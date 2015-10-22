私たちのファンページに参加してください
Williams' Accumulation/Distribution (W_A/D) - MetaTrader 5のためのインディケータ
ウィリアムズ A/D は、正の"アキュムレーション"と負の"ディストリビューション"の合計を累積したものです。
例えば、現在の終値がひとつ前の終値よりも高い場合、W/ADは現在の終値と安値の差の分だけ増加します。現在の終値がひとつ前の終値よりも低い場合、W/ADは現在の終値と高値の差の分だけ減少します。
"アキュムレーション" は、市場が買い手によってコントロールされているということを意味します。"ディストリビューション"は、市場が売り手によってコントロールされていることを意味します。
インジケーターと価格のダイバージェンスがシグナルになります。多くのインジケーターと同様に、 W/AD は価格と同様に動きます。言い換えれば、ダイバージェンスが発生したとき、価格はインジケーターの方向に変化することになります。
- 価格が新しい高値をつけたにも関わらずA/Dインジケーターが新しい高値をつけなかった場合、株価がその後下がることを意味します。つまり、それは売りのシグナルです。
- 価格が新しい安値をつけたにも関わらずA/Dインジケーターが新しい安値をつけなかった場合、株価がその後上がることを意味します。それが買いのシグナルです。
Williams'Accumulation/Distribution indicator
計算:
A/Dインジケーターの計算するには、まず、"真の高さ True Range High" (TRH) と "真の低さTrue Range Low" (TRL)を計算します。:
TRH (i) = MAX (HIGH (i) || CLOSE (i - 1))
TRL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))
次に、今日と前日の終値を比較して、A/D (CurA/D) の現在の値を計算します。
現在の終値がひとつ前の終値よりも高い場合:
CurА/D = CLOSE (i) - ТRL (i)
現在の終値がひとつ前の終値よりも低い場合:
CurА/D = CLOSE (i) - ТRH (i)
現在の終値がひとつ前の終値と同じ場合:
CurА/D = 0
ウィリアムズA/Dは、それぞれの日の値を合計して算出します。:
WА/D (i) = CurА/D + WА/D (i - 1)
ただし:
- TRH (i) - True Range High;
- TRL (i) - True Range Low;
- MIN - 最小値;
- MAX - 最大値;
- || - 論理演算子OR;
- LOW (i) - 現在足の安値;
- HIGH (i) - 現在足の高値;
- CLOSE (i) - 現在足の終値;
- CLOSE (i - 1) - ひとつ前の足の終値;
- CurА/D - accumulation/distributionの現在値;
- WА/D (i) - ウィリアムズA/Dの現在値;
- WА/D (i - 1) - ひとつ前のウィリアムズA/Dの値
