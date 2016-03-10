無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
HL Next Activator - MetaTrader 4のためのインディケータ
ビュー:
816
評価:
-
パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Rosh
インディケータHL Next Activator
インディケータHL Next Activator
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7467
