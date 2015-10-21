コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Volume Rate of Change (VROC) - MetaTrader 5のためのインディケータ

Volume Rate of Change (VROC) は、ボリュームのトレンドが動く方向を示します。

チャート上の重要な形（天井、底、ブレイクなど）は、ボリュームの急激な増加に伴うという考え方に基づいています。

現在のボリュームとn本前のボリュームの差を表します。現在のボリュームがn本前よりも高い場合、インジケーターの値はプラスになります。現在のボリュームの方が低ければ、マイナスになります。よって、ボリュームが変化する速度を見ることができます。

インジケーターの計算期間の決定は極めて重要です。10から15の短期間はボリュームの急激な変化を表します。しかし、シグナルとして使う場合には25から30本が現実的な値です。この場合、線が滑らかになり、分析しやすくなります。同時に、短期間の場合、ノイズが混ざり、分析を複雑にしてしまいます。

計算:

VROC = ((VOLUME (i) - VOLUME (i - n)) / VOLUME (i - n)) * 100

ただし:

  • VOLUME (i) - 現在足のボリューム;
  • VOLUME (i - n) - n本前のボリューム;
  • VROC - Volume Rate of Changeの値

