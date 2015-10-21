無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Volume Rate of Change (VROC) - MetaTrader 5のためのインディケータ
Volume Rate of Change (VROC) は、ボリュームのトレンドが動く方向を示します。
チャート上の重要な形（天井、底、ブレイクなど）は、ボリュームの急激な増加に伴うという考え方に基づいています。
現在のボリュームとn本前のボリュームの差を表します。現在のボリュームがn本前よりも高い場合、インジケーターの値はプラスになります。現在のボリュームの方が低ければ、マイナスになります。よって、ボリュームが変化する速度を見ることができます。
インジケーターの計算期間の決定は極めて重要です。10から15の短期間はボリュームの急激な変化を表します。しかし、シグナルとして使う場合には25から30本が現実的な値です。この場合、線が滑らかになり、分析しやすくなります。同時に、短期間の場合、ノイズが混ざり、分析を複雑にしてしまいます。
計算:
VROC = ((VOLUME (i) - VOLUME (i - n)) / VOLUME (i - n)) * 100
ただし:
- VOLUME (i) - 現在足のボリューム;
- VOLUME (i - n) - n本前のボリューム;
- VROC - Volume Rate of Changeの値
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/53
Ultimate Oscillator
アルティメットオシレーターは Larry Williams 氏によって開発されました。異なる期間の３つのオシレーターの平均を使います。Stochastic Oscillator
ストキャスティクスは、特定の期間における終値と価格範囲を比較します。
Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA)
FRAMAには、強いトレンドの動きに従い、価格の動きが緩やかになるときに十分に速度を落とす優位性があります。Double Exponential Moving Average (DEMA)
これは、価格をスムージングするのに使われ、株価チャートに直接適応されます。