デマーカー(DeM) は、ある期間の最大値とそれよりも前の期間の最大値の比較に基づいています。インジケーターが30よりも下回ったとき、上向きの転換が予想されます。インジケーターが70よりも上回ったとき、下向きの転換が予想されます。

カラーラインインジケーターは、チャート上の移動平均線を表します。このラインには異なる色があります。（100本は同じ色）ラインの色の設定は5ティックごとに変更され、3色の構成があります。