記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Ticks - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2519
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
別ウィンドウにティックを表示する単純なインジケーターです。
各ティック後に、関数PlotIndexSetInteger()でシフトされたインジケーターのバッファを使います。
- 赤線 - Ask;
- 青線 - Bid.
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/89
