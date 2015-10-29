コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Ticks - MetaTrader 5のためのインディケータ

別ウィンドウにティックを表示する単純なインジケーターです。

各ティック後に、関数PlotIndexSetInteger()でシフトされたインジケーターのバッファを使います。

  • 赤線 - Ask;
  • 青線 - Bid.


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/89

