Alternativa alla libreria EAToMath https://www.mql5.com/it/code/61283

Registra i tick in modalità real ticks e li legge in modalità matematica richiamando la strategia ad ogni tick registrato.

Motivo della creazione: MQ tester, scrive file di dati di tick su ogni agente ogni volta che viene eseguito l'ottimizzatore. Ho 36 agenti che scrivono 10 GB ciascuno per uno degli strumenti e per il periodo di test, per un totale di 360 GB su un disco da 480 GB. Questo processo richiede circa 1 ora prima di ogni ottimizzazione. Le unità SSD tipiche hanno una durata di 500-1000 cicli di scrittura. Riscrivendo 360 GB ogni volta, la risorsa si esaurirà molto rapidamente. Questa libreria scrive solo un file e poi tutti i 36 agenti leggono i dati da questo file. Tutto questo è stato il motivo per cui abbiamo scritto la libreria: usiamo solo 1 file + risparmio di 1 ora per la scrittura dei dati a ciascun agente + accelerazione rispetto a MQ tester e anche a Virtual in modalità real ticks.

Il problema è stato studiato contemporaneamente a fxsaber (l'autore di EAToMath), ciascuno con la propria versione. Il mio codice mi è più chiaro, quindi lo uso.



Per le operazioni di trading si usa la libreria MT4Orders https://www.mql5.com/it/code/16006

Per il trading virtuale è necessario usare la libreria Virtual https://www.mql5.com/it/code/22577

Per visualizzare i risultati del trading si può usare MT4Orders QuickReport https://www.mql5.com/it/code/47816 o Report

Per comprimere i tick TickCompressorhttps://www.mql5.com/it/code/66201

Per rimuovere i tick non necessari si collega la libreria Control_Trade_Sessions https://www.mql5.com/it/code/48059, ad esempio se una sessione di quotazioni è più grande di una sessione di trading. Può anche essere eliminata se vengono utilizzati tutti i tick, cioè se le sessioni coincidono.







Differenze rispetto a EAToMath:

Pro:

Il codice è più breve e più semplice, solo 5 librerie di plug-in. Se è necessario modificarlo, sarà più facile da capire.





I dati sono compressi meglio grazie a un algoritmo diverso https://www.mql5.com/it/code/66201. Quando si salvano solo time_msc, ask e bid - fino all'86% dei tick sono salvati come numeri a 3 caratteri, cioè 3 byte. Dimensione media per tick = 3,266 Byte quando si salvano i dati dei tick di BTCUSDT per il 2023.

Quando si salvano i volumi la media è di 4,835 Byte. E quando si salvano i tick completi = 8,439 Byte. Di seguito è riportata la tabella con i risultati del test.

Inoltre, è possibile utilizzare l'archiviazione ZIP integrata. La dimensione del file si riduce di 2 volte. Un file di questo tipo richiede 245 Mb, mentre la somma delle dimensioni dei file in .tcs per 2023 richiede 364 Mb, ovvero la compressione è 1,5 volte migliore rispetto a MQ. Inoltre, la velocità di generazione dei tick in modalità matematica è ~2 volte superiore. Vedere la tabella sottostante.





Il file può essere salvato su un disco SSD o RAM creando un collegamento nel sistema. I file possono occupare molto spazio e l'unità RAM potrebbe non essere sufficiente, quindi è possibile scegliere di salvare sull'unità principale. Le velocità di lettura dell'SSD e della RAM sono più o meno le stesse; ho letto che l'SSD memorizza nella cache fino al 5% dell'intera capacità i dati richiesti più frequentemente.

L'SSD si usura un po' durante la lettura, poiché è necessario sovrascrivere le celle di memoria più spesso rispetto a quando si memorizza senza leggere. Non conosco i numeri esatti, ma ad esempio 1 sovrascrittura ogni 10 letture o ogni 1000 letture.... Ma questo è poco significativo rispetto all'usura del disco da parte del tester MQ.



Contro:

La connessione di Virtual deve essere fatta da soli (istruzioni qui https://www.mql5.com/it/code/22577), EAToMath passerà la vostra strategia a Virtual stesso.



La velocità della variante BidAsk è paragonabile a quella di EAToMath. Le altre varianti sono più lente perché contengono più dati o hanno una compressione ZIP aggiuntiva.



Caratteristiche d'uso:

Non è possibile utilizzare le funzioni standard Symbol(), Digits( ) (=4), Point() (=0,0001) nella strategia, poiché produrranno valori predefiniti, non correlati al simbolo in esame. Al loro posto utilizzate _Symbol, _Digits, _Point , che vengono sovrascritti ai valori letti dal file. Sono state inoltre aggiunte le nuove costanti _TickSize e _TickValue con i valori del simbolo registrato, necessarie per il calcolo corretto di profitti, commissioni e swap nella valuta di deposito.





L'ordine di lavoro con il periodo di test selezionato durante il salvataggio dei tick:

Selezionare la modalità di test per tick reali, lo strumento richiesto e le date di test. Impostare la variabile Task su Salva e selezionare l'opzione di salvataggio dei tick. Avviare il tester. Successivamente, verrà creato un file con i tick nella cartella specificata.



Impostare la variabile Task su Run_Strategy. È possibile lasciare la modalità con tick reali da confrontare in seguito. Avviare il tester. I calcoli vengono effettuati con i tick reali, non dal file. Ottenere il risultato.





Impostare la modalità di test su calcoli matematici. Avviare il tester. I calcoli vengono eseguiti con i tick del file. Confrontate il risultato con quello del punto 2. Dovrebbe essere lo stesso, ma diverse volte più veloce.

L'ordine di lavoro con l'archivio:

Creare un archivio con tutti i tick dello storico: Selezionare la modalità di test con tick reali, lo strumento richiesto. Impostare le date dei test da <= primo tick a >= ultimo tick nella cronologia disponibile. Impostare la variabile Task su Save...To_Archive e selezionare l'opzione di salvataggio dei tick. Avviare il tester. Successivamente, nella cartella specificata verrà creata una cartella con il nome dello strumento in cui verranno salvati i file con le zecche per ogni anno. L'ultimo anno può essere sovrascritto se necessario; a tale scopo, selezionare solo l'anno corrente nelle date per evitare di sovrascrivere gli anni precedenti. Impostare la modalità di test su Maths. Impostate la variabile Task su Run_Strategy_Fron_Archive. Nel MathTicker: utilizzando il gruppo dell'archivio completo, impostare:

Instrument - al nome dello strumento (deve corrispondere al nome della cartella in cui sono memorizzati i suoi tick), alla data di inizio e di fine del test.



Avviare il tester. I calcoli vengono eseguiti con le zecche dei file annuali richiesti. Poiché il lavoro non viene svolto con un solo file, ma con più file, è un po' più lento, perché richiede tempo per aprire e chiudere i file. Ad esempio, invece di 1,7 secondi ci vorranno 2,7 secondi per generare le zecche per 3 anni. La somma dei tick ottenuti dall'Expert Advisor qui sotto può differire di un piccolo valore di un primo tick. Quando si esegue il test su caratteri personalizzati in modalità real ticks, il primo tick produce solo Ask o Bid (se non sono stati salvati entrambi). Quando si esegue il test dall'archivio, entrambi vengono ripristinati dai tick precedenti.



Un esempio del più semplice Expert Advisor per valutare la velocità di lavoro:

#property tester_no_cache #include <Forester\MathTicker.mqh> input int rep= 0 ; sinput bool AddVolumes= true ; void OnInit (){} void OnTick (){ static MqlTick Tick; if ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick)){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTick(Tick)){ return ; } #endif Strategy(Tick); } } double Sum = 0 ; int tk= 0 ; void Strategy( MqlTick & Tick){ Sum += Tick.bid+Tick.ask+(AddVolumes?Tick.volume_real: 0.0 ); tk++; } ulong StartTime = GetMicrosecondCount (); double OnTester (){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTicksEnd()){ return 0 ;} if (MathTick.ReadSymbolVars()){ MathTick.Ticker(); } #endif Print ( "ticks: " ,tk); long work_time = ( long )( GetMicrosecondCount () - StartTime)/ 1000 ; return Sum; }

È possibile modificare 1 impostazione:

//#define RestoreFlags // восстановить флаги тика из изменения ask, bid, volume - добавит 7% к времени генерации тиков 931 вместо 869 мс



Quando si generano i tick, vengono visualizzate le statistiche sulla compressione dei tick.

Di seguito sono riportate le stampe delle statistiche, dei volumi e del tempo di generazione dei tick.

-----------

MQtester senza volumi

pass 1 risultato restituito 4345830621850.311523 in 0:00:08.232



Compressione C ZIP

AskBid. Dimensione del file: 225 mb

-------------------- Statistiche: --------------------

3 byte: 86,6%, 62644158 zecche

4 byte: 0,6%, 412167 zecche

5 byte: 12,7%, 9185484 zecche

6 byte: 0,0%, 15274 zecche

11 byte: 0,1%, 46214 zecche

12 byte: 0,0%, 1 zecche

24 byte: 0. 0%, 1 zecche Totale: 626441580%, 1 ticks

Totale: 72303299 ticks, 236108596 bytes.

Media: 3.266 bytes per tick

saldo finale 0.00 USD



pass 10 risultato restituito 4345830621850.311523 in 0:00:01.485

nessuna normalizzazione

pass 1 risultato restituito 4345830621850.311523 in 0:00:00.892 AskBid_Zipped. Dimensione del file: 106 mb

-------------------- Statistiche: --------------------

3 byte: 86,6%, 62644158 zecche

4 byte: 0,6%, 412167 zecche

5 byte: 12,7%, 9185484 zecche

6 byte: 0. 0%, 15274 zecche 0%, 15274 tick

11 byte: 0,1%, 46214 tick

12 byte: 0,0%, 1 tick

24 byte: 0,0%, 1 tick

Totale: 72303299 tick, 236108596 byte.

Media: 3,266 byte per tick

Dimensione non zippata:236108596. Dimensione zippata:111720863. Compressione ZIP: 47,3%



pass 10 risultato restituito 4345830621850.311523 in 0:00:02.548

nessuna normalizzazione

pass 2 risultato restituito 4345830621850.311523 in 0:00:01.890





MQ tester con volumi

pass 1 ha restituito il risultato 4345879117123.356445 in 0:00:07.962

Compressione C ZIP AskBidVolume. Dimensione file: 333 mb

-------------------- Statistiche: --------------------

4 byte: 60,4%, 43684907 ticks

5 byte: 1,1%, 809676 ticks

6 byte: 33.5%, 24194111 ticks

7 byte: 4.9%, 3548666 ticks

8 byte: 0.0%, 7909 ticks

12 byte: 0.1%, 40022 ticks

13 byte: 0.0%, 17964 ticks

14 byte: 0.0%, 2 tick

19 byte: 0,0%, 41 tick

32 byte: 0,0%, 1 tick

Totale: 72303299 tick, 349571243 byte.

Media: 4,835 byte per tick



passaggio 1 risultato restituito 4345879117123.356445 in 0:00:02.803

nessuna normalizzazione

passaggio 4 risultato restituito 4345879117123.356445 in 0:00:01.659 AskBidVolume_Zipped. Dimensione del file: 204 mb

-------------------- Statistiche: --------------------

4 byte: 60,4%, 43684907 zecche

5 byte: 1,1%, 809676 zecche

6 byte: 33,5%, 24194111 zecche

7 byte: 4,9%, 3548666 zecche

8 byte: 0. 0%, 7909 zecche 8 byte: 0.0%, 7909 zecche

12 byte: 0,1%, 40022 zecche

13 byte: 0,0%, 17964 zecche

14 byte: 0,0%, 2 zecche

19 byte: 0,0%, 41 zecche

32 byte: 0,0%, 1 zecca

Totale: 72303299 zecche, 349571243 byte.

Media: 4,835 byte per zecca

Dimensione non zippata:349571243. Dimensione zippata:214897079. Compressione ZIP: 61,5%



pass 2 ha restituito il risultato 4345879117123.356445 in 0:00:04.260

nessuna normalizzazione

pass 2 ha restituito il risultato 4345879117123.356445 in 0:00:03.096 Tutti. Dimensione file: 582 mb

-------------------- Statistiche: --------------------

8 byte: 61,5%, 44494583 zecche

9 byte: 33,5%, 24194111 zecche

10 byte: 4,9%, 3548666 zecche

11 byte: 0,0%, 7909 zecche

15 byte: 0,1%, 40022 zecche

16 byte: 0,0%, 17964 zecche

17 byte: 0. 0%, 2 zecche 17 byte: 0.0%, 2 tick

22 byte: 0,0%, 41 tick

44 byte: 0,0%, 1 tick

Totale: 72303299 tick, 610166056 byte.

Media: 8,439 byte per tick



passaggio 2 risultato restituito 4345879117123.356445 in 0:00:03.768

nessuna normalizzazione

passaggio 1 risultato restituito 4345879117123.356445 in 0:00:02.256

All_Zipped. Dimensione file: 245 mb

-------------------- Statistiche: --------------------

8 byte: 61,5%, 44494583 zecche

9 byte: 33,5%, 24194111 zecche

10 byte: 4,9%, 3548666 zecche

11 byte: 0,0%, 7909 zecche

15 byte: 0. 1%, 40022 zecche 241941111%, 40022 zecche

16 byte: 0,0%, 17964 zecche

17 byte: 0,0%, 2 zecche

22 byte: 0,0%, 41 zecche

44 byte: 0,0%, 1 zecca

Totale: 72303299 zecche, 610166056 byte.

Media: 8,439 byte per zecca

Dimensione non zippata:610166056. Dimensione zippata:257105213. Compressione ZIP: 42,1 %



passaggio 1 risultato restituito 4345879117123.356445 in 0:00:05.388

nessuna normalizzazione

passaggio 10 risultato restituito 4345879117123.356445 in 0:00:03.936

Le dimensioni dei file .tcs per lo stesso anno 2023:

Tutte le varianti con ZIP, anche il salvataggio dei tick completi, sono più compatte (da 3,5 a 1,5 volte).



Esempio di Expert Advisor per il trading virtuale e l'output dei report:

#property tester_no_cache #include <MT4Orders.mqh> #include <Forester\MathTicker.mqh> #define ORDER_CURRENCY_DIGITS 2 #define VIRTUAL_LIMITS_TP_SLIPPAGE #define ORDER_COMMISSION - 0 #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> #define REPORT_TESTER #define REPORT_BROWSER #define USE_highcharts #include <MT4Orders_QuickReport.mqh> enum VirtTyp {MQ_Tester= 0 ,Virtual1= 1 ,Virtual2= 2 }; sinput VirtTyp tester1= 1 ; sinput VirtTyp tester2= 2 ; input int rep= 0 ; bool isOptimization = false , isTester= false ; double balInit= 0 ; VIRTUAL_POINTER Virtual[ 10 ]; void OnInit (){ Virtual[ 0 ] = 0 ; Virtual[ 1 ] = VIRTUAL::Create(AccountBalance()); Virtual[ 2 ] = VIRTUAL::Create(AccountBalance()); isOptimization = MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION ) ; isTester = MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); balInit=AccountBalance(); } void OnTick (){ VIRTUAL::NewTick(); static MqlTick Tick; if ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick)){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTick(Tick)){ return ; } #endif Strategy(Tick); } } void Strategy( MqlTick & Tick){ if (Tick.ask== 0 || Tick.bid== 0 ){ return ;} if (tester1> 0 ){Virtual[tester1].Select(); VIRTUAL::NewTick(Tick);} if (tester2> 0 ){Virtual[tester2].Select(); VIRTUAL::NewTick(Tick);} if (isNewHour(Tick.time)){ if (GetHour0(Tick.time) % 2 == 0 ){ Virtual[tester1].Select(); OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 1 , Tick.ask, 0 , Tick.ask - 100 * _Point , Tick.ask + 100 * _Point ); } else { Virtual[tester2].Select(); OrderSend ( _Symbol , OP_SELL, 1 , Tick.bid, 0 , Tick.bid + 100 * _Point , Tick.bid - 100 * _Point ); } } } double OnTester (){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTicksEnd()){ return 0 ;} if (MathTick.isMath && MathTick.ReadSymbolVars()){ if (tester1== 0 ){ Alert ( " >>>>>>>>> Virtual tester 1=MQ. In math mode can be used only virtual tester. <<<<<<<<" ); return 0 ;} if (tester2== 0 ){ Alert ( " >>>>>>>>> Virtual tester 1=MQ. In math mode can be used only virtual tester. <<<<<<<<" ); return 0 ;} SYMBOL_BASE sb; sb. Point = _Point ; sb. Digits = _Digits ; sb. Symbol = _Symbol ; sb.SymbolID= 0 ; sb.TickSize=_TickSize; sb.TickValue=_TickValue / _TickSize; Virtual[ 1 ].Select(); VIRTUAL::SetSymbolBase(sb); Virtual[ 2 ].Select(); VIRTUAL::SetSymbolBase(sb); Virtual[tester1].Select(); MathTick.Ticker(); } #endif double ret_val= 0 ; for ( int v = 0 ; v <= VIRTUAL::Total(); v++){ if (Virtual[v].Select()){ if (v > 0 ){ VIRTUAL::Stop(); #ifdef _MathTick_ if (MathTick.isMath){ VIRTUAL::CalcSwaps( MathTick.swapShort, MathTick.swapLong, 0 , MathTick.swap3days ); } else {VIRTUAL::CalcSwaps( _Symbol , 0 );} #else VIRTUAL::CalcSwaps( _Symbol , 0 ); #endif } if ( !isOptimization){QuickReport( "report_" +( string )v, true , v, false , true );} Print (( string )v+ " AccountBalance = " ,AccountBalance(), " AccountEquity = " ,AccountEquity()); double prib=AccountBalance()-balInit; ret_val += prib; }} return ret_val; } bool isNewHour ( datetime &t){ static int next_h=- 1 ; if (t < next_h){ return false ; } else { next_h = (GetHour0(t)+ 1 )* 3600 ; return true ;}} int GetHour0 ( datetime &t){ return (( int )( t / 3600 ));}

Questo esempio crea 2 macchine virtuali con trading diverso. Nelle ore pari un tester acquista, l'altro vende nelle ore dispari.

Si tratta di un esempio complesso con 2 tester, che può essere semplificato se si ha bisogno di lavorare con un solo tester.

È inoltre possibile selezionare il tester MQ e confrontarlo con i risultati dei tester virtuali per controllare la correttezza dei calcoli. Solo la commissione può non coincidere, perché ci sono molte commissioni diverse e solo una variante è programmata nel tester virtuale.

