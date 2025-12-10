EAToMath 库的替代品https://www.mql5.com/zh/code/61283

创建原因：MQ 测试程序，每次运行优化器时都会向每个代理写入刻度数据文件。我有 36 个代理，每个代理为一个工具和测试期写入 10GB 的数据，在 480GB 的硬盘上总共写入 360GB。每次优化前，这个过程大约需要 1 个小时。一般固态硬盘的使用寿命为 500-1000 次写入循环。如果每次重写 360GB，资源很快就会耗尽。该库只写入一个文件，然后所有 36 个代理都将从这一个文件中读取数据。所有这些都是我们编写该库的原因：我们只使用 1 个文件 + 为每个代理节省 1 个小时的数据写入时间 + 与 MQ 测试仪相比甚至与真实滴答模式下的虚拟测试仪相比都更快。

与 EAToMath 的区别：

优点

代码更短更简单，只有 5 个插件库。如果需要修改，会更容易理解。





由于采用了不同的算法，数据压缩效果更好https://www.mql5.com/zh/code/66201。 当仅保存 time_msc、ask 和 bid 时，多达 86% 的 ticks 被保存为 3 字符数字，即 3 字节。当保存 2023 年的 BTCUSDT 时间点数据时，每个时间点的平均大小 = 3.266 字节。

，当保存交易量时，平均大小 = 4.835 字节。保存完整刻度 = 8.439 字节。下表是测试结果。

此外，您还可以使用内置的 ZIP 归档功能。文件大小会缩小 2 倍。这样一个文件的大小为 245 Mb，而 2023 年的 .tcs 文件大小总和为 364 Mb，即压缩率是 MQ 的 1.5 倍。而数学模式下的刻度生成速度要快 2 倍。见下表。





通过在系统中建立链接，可以将文件保存到 SSD 或 RAM 磁盘中。文件会占用大量空间，RAM 盘可能不够用，因此可以选择保存到主硬盘。固态硬盘和内存的读取速度差不多，我听说固态硬盘可以缓存最常请求的数据的全部容量的 5%。

固态硬盘在读取数据时会有一些损耗，因为与不读取数据的存储方式相比，你需要更频繁地覆盖内存单元。我不知道确切的数字，但举例来说，每 10 次读取或每 1000 次读取就会覆盖 1 次....。但与 MQ 测试仪对磁盘的磨损相比，这并不重要。



缺点

连接 Virtual 必须自己完成（使用说明见https://www.mql5.com/zh/code/22577），EAToMath 会将您的策略传递给 Virtual 本身。



BidAsk 变体的速度与 EAToMath 相当。其他变体速度较慢，因为它们要么包含更多数据，要么有额外的 ZIP 压缩。



使用特点：

不能在策略中使用标准函数Symbol()、Digits() (=4)、Point() (=0.0001)，因为它们会产生默认值，与测试中的符号无关。取而代之的是使用_Symbol、_Digits、_Point ，它们会根据从文件中读取的值进行重载。此外，还添加了带有记录符号值的新常数_TickSize 和_TickValue - 它们是正确计算利润、佣金和存款货币掉期所必需的。





保存刻度时选择测试期的工作顺序：

通过实际点数、所需工具和测试日期选择测试模式。将任务变量设置为 "保存"，并选择 "保存刻度 "选项。启动测试仪。之后将在指定文件夹中创建包含刻度的文件。



将任务变量设置为 Run_Strategy。您可以稍后通过真实刻度来离开模式进行比较。启动测试仪。计算采用真实刻度，而不是文件中的刻度。获取结果。





将测试模式设置为数学计算。启动测试仪。通过文件中的刻度进行计算。与步骤 2 的结果进行比较，结果应该相同，但速度要快几倍。

存档的工作顺序

创建包含历史记录中所有刻度点的存档： 选择实际刻度点测试模式和所需仪器。在可用历史记录中设置从 <= 第一个刻度点到 >= 最后一个刻度点的测试日期。将任务变量设置为 "保存...到存档"，并选择 "保存刻度 "选项。启动测试仪。然后将在指定文件夹中创建一个带有工具名称的文件夹，并在其中保存每年的刻度文件。必要时可以覆盖最后一年的数据，为此在日期中只选择当年，以避免覆盖前几年的数据。 将测试模式设置为数学。将任务变量设置为 Run_Strategy_Fron_Archive。 在 " MathTicker：使用完整存档 组 "中设置：

Instrument - 为仪器名称（必须与存储其刻度的文件夹名称一致）、测试的开始和结束日期。



启动测试仪。通过所需年度文件中的刻度进行计算。由于不是通过一个文件，而是通过多个文件进行计算，因此计算速度会稍慢一些，因为打开和关闭文件都需要时间。例如，生成 3 年的刻度值需要 2.7 秒，而不是 1.7 秒。 以下智能交易系统获得的刻度线总和可能与第一个刻度线的数值相差很小。在真实刻度线模式下对自定义字符进行测试时，第一个刻度线只产生 Ask 或 Bid（如果您没有同时保存这两个刻度线）。从存档进行测试时，它们都会从以前的刻度中恢复。



以最简单的智能交易系统为例，估算工作速度：

#property tester_no_cache #include <Forester\MathTicker.mqh> input int rep= 0 ; sinput bool AddVolumes= true ; void OnInit (){} void OnTick (){ static MqlTick Tick; if ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick)){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTick(Tick)){ return ; } #endif Strategy(Tick); } } double Sum = 0 ; int tk= 0 ; void Strategy( MqlTick & Tick){ Sum += Tick.bid+Tick.ask+(AddVolumes?Tick.volume_real: 0.0 ); tk++; } ulong StartTime = GetMicrosecondCount (); double OnTester (){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTicksEnd()){ return 0 ;} if (MathTick.ReadSymbolVars()){ MathTick.Ticker(); } #endif Print ( "ticks: " ,tk); long work_time = ( long )( GetMicrosecondCount () - StartTime)/ 1000 ; return Sum; }

您可以切换 1 项设置：

//#define RestoreFlags // восстановить флаги тика из изменения ask, bid, volume - добавит 7% к времени генерации тиков 931 вместо 869 мс





下面是统计数据、交易量和交易时间的打印输出。

-----------

无卷 MQ测试仪

pass 1 返回结果 4345830621850.311523 in0:00:08.232



C ZIP 压缩

AskBid.文件大小：225 mb

-------------------- 统计数据：--------------------

3 bytes: 86.6%, 62644158 ticks

4 bytes: 0.6%, 412167 ticks

5 bytes: 12.7%, 9185484 ticks

6 bytes: 0.0%, 15274 ticks

11 bytes: 0.1%, 46214 ticks

12 bytes: 0.0%, 1 ticks

24 bytes: 0.0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 236108596 bytes.

Average: 3.266 bytes per tick

final balance 0.00 USD



pass 10 returned result 4345830621850.311523 in 0:00:01.485

no normalisation

pass 1 returned result 4345830621850.311523 in0:00:00.892 AskBid_Zipped.文件大小：106 mb

-------------------- 统计数据： --------------------

3 个字节：86.6%，62644158 ticks

4 个字节：0.6%，412167 ticks

5 个字节：12.7%，9185484 ticks

6 个字节：0.0%, 15274 ticks

11 bytes: 0.1%, 46214 ticks

12 bytes: 0.0%, 1 ticks

24 bytes: 0.0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 236108596 bytes.

Average: 3.266 bytes per tick

UnZipped size:236108596.已压缩大小：111720863。ZIP 压缩率：47.3%



pass 10 返回结果 4345830621850.311523，时间为 0:00:02.548

无规范化

pass 2 返回结果 4345830621850.311523，时间为0:00:01.890





带有卷的 MQ 测试仪

通过 1 返回结果 4345879117123.356445，时间为0:00:07.962

C ZIP 压缩 AskBidVolume.文件大小：333 mb

-------------------- 统计数据：--------------------

4 个字节：60.4%，43684907 ticks

5 个字节：1.1%，809676 ticks

6 个字节：33.5%, 24194111 ticks

7 bytes: 4.9%, 3548666 ticks

8 bytes: 0.0%, 7909 ticks

12 bytes: 0.1%, 40022 ticks

13 bytes: 0.0%, 17964 ticks

14 bytes: 0.0%, 2 ticks

19 bytes: 0.0%, 41 ticks

32 bytes: 0.0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 349571243 bytes.

Average: 4.835 bytes per tick



pass 1 returned result 4345879117123.356445 in 0:00:02.803

no normalisation

pass 4 returned result 4345879117123.356445 in0:00:01.659 AskBidVolume_Zipped.文件大小 ： 204 mb

-------------------- 统计数据：--------------------

4 个字节：60.4%，43684907 ticks

5 个字节：1.1%，809676 ticks

6 个字节：33.5%，24194111 ticks

7 个字节：4.9%，3548666 ticks

8 个字节：0.0%, 7909 ticks

12 bytes: 0.1%, 40022 ticks

13 bytes: 0.0%, 17964 ticks

14 bytes: 0.0%, 2 ticks

19 bytes: 0.0%, 41 ticks

32 bytes: 0.0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 349571243 bytes.

Average: 4.835 bytes per tick

UnZipped size:349571243.已压缩大小：214897079。ZIP 压缩：61.5%



pass 2 返回结果 4345879117123.356445，时间为 0:00:04.260

无规范化

pass 2 返回结果 4345879117123.356445，时间为 0:00:03.096 全部。文件大小： 582 mb

-------------------- 统计数据：--------------------

8 个字节：61.5%，44494583 个刻度线

9 个字节：33.5%，24194111 个刻度线

10 个字节：4.9%，3548666 个刻度线

11 个字节：0.0%，7909 个刻度线

15 个字节：0.1%，40022 个刻度线

16 个字节：0.0%，17964 个刻度线

17 个字节：0.0%, 2 ticks

22 bytes: 0.0%, 41 ticks

44 bytes: 0.0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 610166056 bytes.

Average: 8.439 bytes per tick



pass 2 returned result 4345879117123.356445 in 0:00:03.768

no normalisation

pass 1 returned result 4345879117123.356445 in0:00:02.256

All_Zipped.文件大小：245 mb

-------------------- 统计数据： --------------------

8 个字节：61.5%，44494583 ticks

9 个字节：33.5%，24194111 ticks

10 个字节：4.9%，3548666 ticks

11 个字节：0.0%，7909 ticks

15 个字节：0.1%, 40022 ticks

16 bytes: 0.0%, 17964 ticks

17 bytes: 0.0%, 2 ticks

22 bytes: 0.0%, 41 ticks

44 bytes: 0.0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 610166056 bytes.

Average: 8.439 bytes per tick

UnZipped size:610166056.已压缩大小：257105213。ZIP 压缩：42.1 %



pass 1 返回结果 4345879117123.356445 in 0:00:05.388

无正常化

pass 10 返回结果 4345879117123.356445 in0:00:03.936

2023 年同一年份的 .tcs 文件大小：

所有使用 ZIP 的变体，即使是全刻度线保存也更加紧凑（3.5 到 1.5 倍）。



虚拟交易和报告输出的智能交易系统示例：

#property tester_no_cache #include <MT4Orders.mqh> #include <Forester\MathTicker.mqh> #define ORDER_CURRENCY_DIGITS 2 #define VIRTUAL_LIMITS_TP_SLIPPAGE #define ORDER_COMMISSION - 0 #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> #define REPORT_TESTER #define REPORT_BROWSER #define USE_highcharts #include <MT4Orders_QuickReport.mqh> enum VirtTyp {MQ_Tester= 0 ,Virtual1= 1 ,Virtual2= 2 }; sinput VirtTyp tester1= 1 ; sinput VirtTyp tester2= 2 ; input int rep= 0 ; bool isOptimization = false , isTester= false ; double balInit= 0 ; VIRTUAL_POINTER Virtual[ 10 ]; void OnInit (){ Virtual[ 0 ] = 0 ; Virtual[ 1 ] = VIRTUAL::Create(AccountBalance()); Virtual[ 2 ] = VIRTUAL::Create(AccountBalance()); isOptimization = MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION ) ; isTester = MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); balInit=AccountBalance(); } void OnTick (){ VIRTUAL::NewTick(); static MqlTick Tick; if ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick)){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTick(Tick)){ return ; } #endif Strategy(Tick); } } void Strategy( MqlTick & Tick){ if (Tick.ask== 0 || Tick.bid== 0 ){ return ;} if (tester1> 0 ){Virtual[tester1].Select(); VIRTUAL::NewTick(Tick);} if (tester2> 0 ){Virtual[tester2].Select(); VIRTUAL::NewTick(Tick);} if (isNewHour(Tick.time)){ if (GetHour0(Tick.time) % 2 == 0 ){ Virtual[tester1].Select(); OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 1 , Tick.ask, 0 , Tick.ask - 100 * _Point , Tick.ask + 100 * _Point ); } else { Virtual[tester2].Select(); OrderSend ( _Symbol , OP_SELL, 1 , Tick.bid, 0 , Tick.bid + 100 * _Point , Tick.bid - 100 * _Point ); } } } double OnTester (){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTicksEnd()){ return 0 ;} if (MathTick.isMath && MathTick.ReadSymbolVars()){ if (tester1== 0 ){ Alert ( " >>>>>>>>> Virtual tester 1=MQ. In math mode can be used only virtual tester. <<<<<<<<" ); return 0 ;} if (tester2== 0 ){ Alert ( " >>>>>>>>> Virtual tester 1=MQ. In math mode can be used only virtual tester. <<<<<<<<" ); return 0 ;} SYMBOL_BASE sb; sb. Point = _Point ; sb. Digits = _Digits ; sb. Symbol = _Symbol ; sb.SymbolID= 0 ; sb.TickSize=_TickSize; sb.TickValue=_TickValue / _TickSize; Virtual[ 1 ].Select(); VIRTUAL::SetSymbolBase(sb); Virtual[ 2 ].Select(); VIRTUAL::SetSymbolBase(sb); Virtual[tester1].Select(); MathTick.Ticker(); } #endif double ret_val= 0 ; for ( int v = 0 ; v <= VIRTUAL::Total(); v++){ if (Virtual[v].Select()){ if (v > 0 ){ VIRTUAL::Stop(); #ifdef _MathTick_ if (MathTick.isMath){ VIRTUAL::CalcSwaps( MathTick.swapShort, MathTick.swapLong, 0 , MathTick.swap3days ); } else {VIRTUAL::CalcSwaps( _Symbol , 0 );} #else VIRTUAL::CalcSwaps( _Symbol , 0 ); #endif } if ( !isOptimization){QuickReport( "report_" +( string )v, true , v, false , true );} Print (( string )v+ " AccountBalance = " ,AccountBalance(), " AccountEquity = " ,AccountEquity()); double prib=AccountBalance()-balInit; ret_val += prib; }} return ret_val; } bool isNewHour ( datetime &t){ static int next_h=- 1 ; if (t < next_h){ return false ; } else { next_h = (GetHour0(t)+ 1 )* 3600 ; return true ;}} int GetHour0 ( datetime &t){ return (( int )( t / 3600 ));}

该示例创建了 2 个不同交易的虚拟机。在偶数小时，一个测试者买入，另一个在奇数小时卖出。

这是一个有 2 个测试器的复杂示例，如果只需要一个测试器，则可以简化。

您还可以选择 MQ 测试器，将其与虚拟测试器的结果进行比较，以控制计算的正确性。只有佣金可能不一致，因为有许多不同的佣金，而虚拟测试器中只编程了一个变量。

