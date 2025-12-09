コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ATR Cycles - MetaTrader 5のためのインディケータ

Ryan L Johnson
ビュー:
18
評価:
(2)
パブリッシュ済み:
このインディケータは、ボラティリティ・フィルタです：

  • 高速ATR（平均トゥルー・レンジ）、
  • 中間のATR
  • 遅いATR。

このインディケータは、価格の方向性を予測するものではありません

このインディケータは、ボラティリティが取引に十分な高さ(波の頂上)を示 すだけです。

EURUSDM20

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/65801

