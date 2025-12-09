無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ATR Cycles - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 18
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このインディケータは、ボラティリティ・フィルタです：
- 高速ATR（平均トゥルー・レンジ）、
- 中間のATR
- 遅いATR。
このインディケータは、価格の方向性を予測するものではありません。
このインディケータは、ボラティリティが取引に十分な高さ(波の頂上)を示 すだけです。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/65801
