EAToMath 라이브러리의 대안 https://www.mql5.com/ko/code/61283

실제 틱 모드에서 틱을 기록하고 수학 모드에서 기록된 각 틱으로 전략을 호출하는 틱을 읽습니다.

생성 이유: MQ 테스터는 옵티마이저가 실행될 때마다 각 에이전트에 틱 데이터 파일을 씁니다. 저는 36명의 에이전트가 도구와 테스트 기간 동안 각각 10GB씩, 480GB 드라이브에 총 360GB를 쓰고 있습니다. 이 프로세스는 각 최적화 전에 약 1시간 정도 소요됩니다. 일반적인 SSD의 수명은 500~1,000회 쓰기 주기입니다. 매번 360GB를 다시 쓰면 리소스가 매우 빨리 소진됩니다. 이 라이브러리는 하나의 파일만 쓰면 36개의 모든 에이전트가 이 하나의 파일에서 데이터를 읽습니다. 이 모든 것이 라이브러리를 작성한 이유입니다: 파일 1개만 사용 + 각 에이전트에 데이터를 쓰는 데 1시간 절약 + MQ 테스터와 실제 틱 모드에서 가상과 비교한 가속.

이 문제는 각각 자신의 버전으로 fxsaber(EAToMath의 저자)와 동시에 조사했습니다. 내 코드가 더 명확하므로 사용합니다.



거래 작업에는 MT4Orders 라이브러리가 사용됩니다 https://www.mql5.com/ko/code/16006

가상 거래에는 가상 라이브러리를 사용해야합니다 https://www.mql5.com/ko/code/22577

거래 결과를 보려면 MT4Orders QuickReport https://www.mql5.com/ko/code/47816 또는 보고서

틱을 압축하려면 TickCompressorhttps://www.mql5.com/ko/code/66201

불필요한 틱을 제거하려면 예를 들어 견적 세션이 거래 세션보다 큰 경우 Control_Trade_Sessions 도서관 https://www.mql5.com/ko/code/48059이 연결됩니다. 모든 틱이 사용되는 경우, 즉 세션이 일치하는 경우에도 삭제할 수 있습니다.







EAToMath와의 차이점:

장점:

코드가 더 짧고 간단하며 플러그인 라이브러리가 5개에 불과합니다. 수정이 필요한 경우 더 쉽게 이해할 수 있습니다.





다른 알고리즘으로 인해 데이터가 더 잘 압축됩니다 https://www.mql5.com/ko/code/66201. time_msc, 요청 및 입찰만 저장할 경우 최대 86%의 틱이 3자 숫자, 즉 3바이트로 저장됩니다. 2023년 BTCUSDT 틱 데이터 저장 시 틱당 평균 크기 = 3.266 바이트

볼륨으로 저장 시 평균 = 4.835 바이트. 그리고 전체 틱 저장 시 = 8.439 바이트. 아래는 테스트 결과가 담긴 표입니다.

또한, 내장된 ZIP 아카이빙을 사용할 수 있습니다. 파일 크기가 2 배 줄어 듭니다. 이러한 파일은 245Mb가 걸리는 반면 2023 년 .tcs의 파일 크기 합계는 364Mb, 즉 압축이 MQ보다 1.5 배 더 좋습니다. 그리고 수학 모드에서 틱 생성 속도는 약 2배 더 빠릅니다. 아래 표를 참조하세요.





더 많은 저장 옵션이 있습니다:







시스템에서 링크를 만들어 파일을 SSD 또는 RAM 디스크에 저장할 수 있습니다. 파일은 많은 공간을 차지할 수 있고 RAM 드라이브가 충분하지 않을 수 있으므로 기본 드라이브에 저장하도록 선택할 수 있습니다. SSD와 RAM 읽기 속도는 거의 동일하며, 가장 자주 요청되는 데이터의 전체 용량의 최대 5%까지 SSD가 캐시한다고 읽었습니다.

읽기를 할 때는 읽지 않고 저장할 때보다 메모리 셀을 더 자주 덮어써야 하므로 SSD에 약간의 마모가 있습니다. 정확한 수치는 모르겠지만 예를 들어 10회 읽기 또는 1000회 읽기당 1회 덮어쓰기.... 그러나 이것은 MQ 테스터에 의한 디스크 마모에 비해 거의 중요하지 않습니다.



단점:

가상 연결은 직접 수행해야 하며(여기 https://www.mql5.com/ko/code/22577 지침 참조), EAToMath는 전략을 가상 자체에 전달합니다.



BidAsk 변형의 속도는 EAToMath와 비슷합니다. 다른 변형은 더 많은 데이터를 포함하거나 추가 ZIP 압축이 있기 때문에 속도가 느립니다.



사용 기능:

표준 함수 Symbol(), Digits( ) (=4), Point() (=0.0001)는 테스트 중인 심볼과 관련이 없는 기본값을 생성하므로 전략에서 사용할 수 없습니다. 대신 파일에서 읽은 값에 재정의되는 _Symbol, _Digits, _Point를 사용합니다. 또한 기록된 심볼의 값이 포함된 새로운 상수 _TickSize 및 _TickValue가 추가되었으며, 이는 예금 통화에서 수익, 수수료 및 스왑을 올바르게 계산하는 데 필요합니다.





틱을 저장할 때 선택한 테스트 기간의 작업 순서:

실제 틱, 필요한 상품 및 테스트 날짜별로 테스트 모드를 선택합니다. 작업 변수를 저장 중 하나로 설정하고 틱 저장 옵션을 선택합니다. 테스터를 시작합니다. 그러면 지정된 폴더에 틱이 포함된 파일이 생성됩니다.



작업 변수를 Run_Strategy로 설정합니다. 나중에 비교할 수 있도록 실제 틱으로 모드를 종료할 수 있습니다. 테스터를 시작합니다. 계산은 파일이 아닌 실제 틱에 의해 이루어집니다. 결과를 얻습니다.





테스트 모드를 수학적 계산으로 설정합니다. 테스터를 시작합니다. 파일에서 틱으로 계산이 이루어집니다. 2단계의 결과와 비교합니다. 동일해야 하지만 몇 배 더 빨라야 합니다.

아카이브 작업 순서:

기록의 모든 틱이 포함된 아카이브 만들기: 필요한 도구인 실제 틱으로 테스트 모드를 선택합니다. 사용 가능한 기록에서 <= 첫 틱부터 >= 마지막 틱까지 테스트 날짜를 설정합니다. 작업 변수를 저장...To_아카이브 중 하나로 설정하고 틱을 저장하는 옵션을 선택합니다. 테스터를 시작합니다. 그러면 지정된 폴더에 도구 이름이 있는 폴더가 생성되고, 이 폴더에 연도별 틱이 있는 파일이 저장됩니다. 필요에 따라 지난 연도를 덮어쓸 수 있으며, 이를 위해 날짜에서 현재 연도만 선택하여 이전 연도를 덮어쓰지 않도록 합니다. 테스트 모드를 수학으로 설정합니다. Task 변수를 Run_Strategy_Fron_Archive로 설정합니다. MathTicker: 전체 아카이브 그룹을 사용하여

도구 - 도구 이름(틱이 저장된 폴더의 이름과 일치해야 함), 테스트 시작 및 종료 날짜를 설정합니다.



테스터를 시작합니다. 계산은 필요한 연간 파일에서 틱으로 이루어집니다. 작업이 하나의 파일이 아니라 여러 개의 파일로 수행되기 때문에 파일을 열고 닫는 데 시간이 걸리기 때문에 약간 느립니다. 예를 들어, 3년간의 틱을 생성하는 데 1.7초가 아니라 2.7초가 걸립니다. 아래 전문가 조언자가 얻은 틱의 합계는 첫 번째 틱의 작은 값만큼 다를 수 있습니다. 실제 틱 모드에서 사용자 지정 캐릭터로 테스트할 때 첫 번째 틱은 매도 또는 매수만 생성합니다(둘 다 저장하지 않은 경우). 아카이브에서 테스트할 때는 이전 틱에서 둘 다 복원됩니다.



작업 속도를 추정하는 가장 간단한 전문가 조언자의 예입니다:

#property tester_no_cache #include <Forester\MathTicker.mqh> input int rep= 0 ; sinput bool AddVolumes= true ; void OnInit (){} void OnTick (){ static MqlTick Tick; if ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick)){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTick(Tick)){ return ; } #endif Strategy(Tick); } } double Sum = 0 ; int tk= 0 ; void Strategy( MqlTick & Tick){ Sum += Tick.bid+Tick.ask+(AddVolumes?Tick.volume_real: 0.0 ); tk++; } ulong StartTime = GetMicrosecondCount (); double OnTester (){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTicksEnd()){ return 0 ;} if (MathTick.ReadSymbolVars()){ MathTick.Ticker(); } #endif Print ( "ticks: " ,tk); long work_time = ( long )( GetMicrosecondCount () - StartTime)/ 1000 ; return Sum; }

하나의 설정을 토글할 수 있습니다:

//#define RestoreFlags // восстановить флаги тика из изменения ask, bid, volume - добавит 7% к времени генерации тиков 931 вместо 869 мс



틱을 생성할 때 틱 압축에 대한 통계가 표시됩니다.

아래는 통계, 볼륨 및 틱 생성 시간에 대한 출력물입니다.

-----------

볼륨 없는 MQ테스터

합격 1 결과 반환 4345830621850.311523 in 0:00:08.232



C ZIP 압축

AskBid. 파일 크기: 225MB

-------------------- 통계: --------------------

3바이트: 86.6%, 62644158 틱

4바이트: 0.6%, 412167 틱

5바이트: 12.7%, 9185484 틱

6바이트: 0.0%, 15274 틱

11바이트: 0.1%, 46214 틱

12바이트: 0.0%, 1 틱

24바이트: 0.0%, 1틱

합계: 72303299 틱, 236108596 바이트.

평균: 틱당 3.266바이트

최종 잔액 0.00 USD



통과 10 반환 결과 4345830621850.311523 in 0:00:01.485

정규화 없음

통과 1 반환 결과 4345830621850.311523 in 0:00:00.892 AskBid_Zipped. 파일 크기: 106 MB

-------------------- 통계: --------------------

3 바이트: 86.6%, 62644158 틱

4 바이트: 0.6%, 412167 틱

5 바이트: 12.7%, 9185484 틱

6 바이트: 0.0%, 15274 틱

11바이트: 0.1%, 46214 틱

12바이트: 0.0%, 1 틱

24바이트: 0.0%, 1 틱

합계: 72303299 틱, 236108596 바이트.

평균: 틱당 3.266바이트

압축 해제된 크기:236108596. 압축 크기:111720863. ZIP 압축: 47.3%



통과 10 0:00:02.548에 반환된 결과 4345830621850.311523

정규화 없음

통과 2 0:00:01.890에 반환된 결과 4345830621850.311523





볼륨이 있는 MQ 테스터

통과 1 반환 결과 4345879117123.356445 in 0:00:07.962

C ZIP 압축 AskBidVolume. 파일 크기: 333 MB

-------------------- 통계: --------------------

4 바이트: 60.4%, 43684907 틱

5 바이트: 1.1%, 809676 틱

6 바이트: 33.5%, 24194111 틱

7 바이트: 4.9%, 3548666 틱

8 바이트: 0.0%, 7909 틱

12 바이트: 0.1%, 40022 틱

13 바이트: 0.0%, 17964 틱

14 바이트: 0.0%, 2틱

19바이트: 0.0%, 41틱

32바이트: 0.0%, 1틱

합계: 72303299 틱, 349571243 바이트.

평균: 틱당 4.835바이트



통과 1 반환 결과 4345879117123.356445 in 0:00:02.803

정규화 없음

통과 4 반환 결과 4345879117123.356445 in 0:00:01.659 AskBidVolume_Zipped. 파일 크기: 204 MB

-------------------- 통계: --------------------

4 바이트: 60.4%, 43684907 틱

5 바이트: 1.1%, 809676 틱

6 바이트: 33.5%, 24194111 틱

7 바이트: 4.9%, 3548666 틱

8 바이트: 0.0%, 7909 틱

12바이트: 0.1%, 40022 틱

13바이트: 0.0%, 17964 틱

14바이트: 0.0%, 2 틱

19바이트: 0.0%, 41 틱

32바이트: 0.0%, 1 틱

합계: 72303299 틱, 349571243 바이트.

평균: 4.835 바이트당

압축 해제 크기:349571243. 압축 크기:214897079. ZIP 압축: 61.5%



2번 통과 0:00:04.260에 반환된 결과 4345879117123.356445

정규화 없음

2번 통과 0:00:03.096에 반환된 결과 4345879117123.356445 All. 파일 크기: 582 MB

-------------------- 통계: --------------------

8 바이트: 61.5%, 44494583 틱

9 바이트: 33.5%, 24194111 틱

10 바이트: 4.9%, 3548666 틱

11 바이트: 0.0%, 7909 틱

15 바이트: 0.1%, 40022 틱

16 바이트: 0.0%, 17964 틱

17 바이트: 0.0%, 2틱

22바이트: 0.0%, 41틱

44바이트: 0.0%, 1틱

총: 72303299 틱, 610166056 바이트.

평균: 틱당 8.439바이트



통과 2 반환 결과 4345879117123.356445 in 0:00:03.768

정규화 없음

통과 1 반환 결과 4345879117123.356445 in 0:00:02.256

All_Zipped. 파일 크기: 245 MB

-------------------- 통계: --------------------

8 바이트: 61.5%, 44494583 틱

9 바이트: 33.5%, 24194111 틱

10 바이트: 4.9%, 3548666 틱

11 바이트: 0.0%, 7909 틱

15 바이트: 0.1%, 40022 틱

16바이트: 0.0%, 17964 틱

17바이트: 0.0%, 2 틱

22바이트: 0.0%, 41 틱

44바이트: 0.0%, 1 틱

합계: 72303299 틱, 610166056 바이트.

평균: 8.439바이트당

압축 해제된 크기:610166056. 압축 크기:257105213. ZIP 압축: 42.1%



통과 1 0:00:05.388에 반환된 결과 4345879117123.356445

정규화 없음

통과 10 0:00:03.936에 반환된 결과 4345879117123.356445

2023년 같은 해의 .tcs 파일 크기입니다:

ZIP을 사용하는 모든 변형, 전체 틱 저장도 더 작아집니다(3.5 ~ 1.5배).



가상 트레이딩 및 보고서 출력을 위한 Expert Advisor 예시:

#property tester_no_cache #include <MT4Orders.mqh> #include <Forester\MathTicker.mqh> #define ORDER_CURRENCY_DIGITS 2 #define VIRTUAL_LIMITS_TP_SLIPPAGE #define ORDER_COMMISSION - 0 #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> #define REPORT_TESTER #define REPORT_BROWSER #define USE_highcharts #include <MT4Orders_QuickReport.mqh> enum VirtTyp {MQ_Tester= 0 ,Virtual1= 1 ,Virtual2= 2 }; sinput VirtTyp tester1= 1 ; sinput VirtTyp tester2= 2 ; input int rep= 0 ; bool isOptimization = false , isTester= false ; double balInit= 0 ; VIRTUAL_POINTER Virtual[ 10 ]; void OnInit (){ Virtual[ 0 ] = 0 ; Virtual[ 1 ] = VIRTUAL::Create(AccountBalance()); Virtual[ 2 ] = VIRTUAL::Create(AccountBalance()); isOptimization = MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION ) ; isTester = MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); balInit=AccountBalance(); } void OnTick (){ VIRTUAL::NewTick(); static MqlTick Tick; if ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick)){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTick(Tick)){ return ; } #endif Strategy(Tick); } } void Strategy( MqlTick & Tick){ if (Tick.ask== 0 || Tick.bid== 0 ){ return ;} if (tester1> 0 ){Virtual[tester1].Select(); VIRTUAL::NewTick(Tick);} if (tester2> 0 ){Virtual[tester2].Select(); VIRTUAL::NewTick(Tick);} if (isNewHour(Tick.time)){ if (GetHour0(Tick.time) % 2 == 0 ){ Virtual[tester1].Select(); OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 1 , Tick.ask, 0 , Tick.ask - 100 * _Point , Tick.ask + 100 * _Point ); } else { Virtual[tester2].Select(); OrderSend ( _Symbol , OP_SELL, 1 , Tick.bid, 0 , Tick.bid + 100 * _Point , Tick.bid - 100 * _Point ); } } } double OnTester (){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTicksEnd()){ return 0 ;} if (MathTick.isMath && MathTick.ReadSymbolVars()){ if (tester1== 0 ){ Alert ( " >>>>>>>>> Virtual tester 1=MQ. In math mode can be used only virtual tester. <<<<<<<<" ); return 0 ;} if (tester2== 0 ){ Alert ( " >>>>>>>>> Virtual tester 1=MQ. In math mode can be used only virtual tester. <<<<<<<<" ); return 0 ;} SYMBOL_BASE sb; sb. Point = _Point ; sb. Digits = _Digits ; sb. Symbol = _Symbol ; sb.SymbolID= 0 ; sb.TickSize=_TickSize; sb.TickValue=_TickValue / _TickSize; Virtual[ 1 ].Select(); VIRTUAL::SetSymbolBase(sb); Virtual[ 2 ].Select(); VIRTUAL::SetSymbolBase(sb); Virtual[tester1].Select(); MathTick.Ticker(); } #endif double ret_val= 0 ; for ( int v = 0 ; v <= VIRTUAL::Total(); v++){ if (Virtual[v].Select()){ if (v > 0 ){ VIRTUAL::Stop(); #ifdef _MathTick_ if (MathTick.isMath){ VIRTUAL::CalcSwaps( MathTick.swapShort, MathTick.swapLong, 0 , MathTick.swap3days ); } else {VIRTUAL::CalcSwaps( _Symbol , 0 );} #else VIRTUAL::CalcSwaps( _Symbol , 0 ); #endif } if ( !isOptimization){QuickReport( "report_" +( string )v, true , v, false , true );} Print (( string )v+ " AccountBalance = " ,AccountBalance(), " AccountEquity = " ,AccountEquity()); double prib=AccountBalance()-balInit; ret_val += prib; }} return ret_val; } bool isNewHour ( datetime &t){ static int next_h=- 1 ; if (t < next_h){ return false ; } else { next_h = (GetHour0(t)+ 1 )* 3600 ; return true ;}} int GetHour0 ( datetime &t){ return (( int )( t / 3600 ));}

이 예는 서로 다른 거래를 하는 2개의 가상 머신을 생성합니다. 짝수 시간에는 한 테스터가 매수하고, 홀수 시간에는 다른 테스터가 매도합니다.

테스터가 두 명인 복잡한 예제이지만, 한 명의 테스터로 작업해야 하는 경우 단순화할 수 있습니다.

MQ 테스터를 선택하고 가상 테스터의 결과와 비교하여 계산의 정확성을 제어 할 수도 있습니다. 다양한 커미션이 있고 가상 테스터에는 하나의 변형만 프로그래밍되어 있기 때문에 커미션만 일치하지 않을 수 있습니다(

).