保証金あたりのリスクからロットサイズを計算する機能
price_open - 取引開始価格；
price_stoploss - 損切りレベルの価格；
risk_percent_equity - 取引ごとのリスクを保証金のパーセンテージで指定します；
double GetVolByRisk(double price_open, double price_stoploss, double risk_percent_equity) { double volume = {}; double margin_risk = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) * risk_percent_equity / 100; double tick_size = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE); double tick_value = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE); double min_lot = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_MIN); double max_lot = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_MAX); double lot_step = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_STEP); double delta_stoploss = MathAbs(price_open - price_stoploss); double margin_risk_1lot = delta_stoploss / tick_size * tick_value; volume = margin_risk / margin_risk_1lot; volume = MathFloor(volume / lot_step) * min_lot; if(volume == 0) volume = min_lot; if(volume > max_lot) volume = max_lot; return volume; }
この関数でランダムに取引されるExpert Advisorの例
input int stoploss_points = 100;//損切りはpips単位 input double risk_percent_equity = 1;//預金に対するリスクの割合 //+------------------------------------------------------------------+ ENUM_ORDER_TYPE order_type = ORDER_TYPE_BUY; double equity_open = {}; double profit_expected = {}; bool pos_open = false; //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { if(!pos_open) { MqlTradeRequest request; MqlTradeCheckResult result_check; MqlTradeResult result_trade; ZeroMemory(request); ZeroMemory(result_check); ZeroMemory(result_trade); double tick_size = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE); if(order_type == ORDER_TYPE_BUY) order_type = ORDER_TYPE_SELL; else order_type = ORDER_TYPE_BUY; if(order_type == ORDER_TYPE_BUY) { request.price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK); request.type = ORDER_TYPE_BUY; request.sl = request.price - tick_size * stoploss_points; request.tp = request.price + tick_size * stoploss_points; } else { request.price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID); request.type = ORDER_TYPE_SELL; request.sl = request.price + tick_size * stoploss_points; request.tp = request.price - tick_size * stoploss_points; } double volume = GetVolByRisk(request.price, request.sl, risk_percent_equity); request.action = TRADE_ACTION_DEAL; request.symbol = Symbol(); request.volume = volume; request.deviation = 5; profit_expected = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) * risk_percent_equity / 100; equity_open = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY); if(OrderCheck(request, result_check)) { OrderSend(request, result_trade); pos_open = true; } } } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans, const MqlTradeRequest& request, const MqlTradeResult& result) { if(trans.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD) { HistoryDealSelect(trans.deal); ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry = (ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(trans.deal, DEAL_ENTRY); if(deal_entry == DEAL_ENTRY_OUT) { Print("=========="); Print("volume= ", trans.volume); Print("equity_open= ", equity_open); Print("equity_close= ", AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)); Print("profit expected= +/- ", profit_expected); Print("profit real= ", HistoryDealGetDouble(trans.deal, DEAL_PROFIT)); Print("=========="); pos_open = false; } } } //+------------------------------------------------------------------+ double GetVolByRisk(double price_open, double price_stoploss, double risk_percent_equity) { double volume = {}; double margin_risk = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) * risk_percent_equity / 100; double tick_size = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE); double tick_value = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE); double min_lot = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_MIN); double max_lot = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_MAX); double lot_step = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_STEP); double delta_stoploss = MathAbs(price_open - price_stoploss); double margin_risk_1lot = delta_stoploss / tick_size * tick_value; volume = margin_risk / margin_risk_1lot; volume = MathFloor(volume / lot_step) * min_lot; if(volume == 0) volume = min_lot; if(volume > max_lot) volume = max_lot; return volume; } //+------------------------------------------------------------------+
ATR Cycles
速いATR、中間のATR、遅いATRの3つのATRに基づくボラティリティ・フィルター。KA-Gold Bot MT5
KA-Goldボットは、ケルトナーチャネル戦略と2つの指数移動平均（EMA）-10期間EMAと200期間EMA-の強力な組み合わせを利用した、金専用に設計された高度なトレーディングアドバイザーです。動作原理10期間EMAは、ケルトナー・バンドの上方/下方を切り下げる平均価格を表し、上昇トレンド/下降トレンドを確認します。価格が200期間EMAの上にあることは、上昇トレンド/下降トレンドをサポートします。これは、過去50期間のボラティリティを考慮すると、上昇トレンド/下降トレンドが過去10期間よりも強いことを示している：M15
Adaptive Moving Average (AMA)
適応移動平均線は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作るときに使われ、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます。Accelerator Oscillator (AC)
アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。