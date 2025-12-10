Alternative à la bibliothèque EAToMath https://www.mql5.com/fr/code/61283

Enregistre les ticks en mode ticks réels et les lit en mode mathématique en appelant votre stratégie à chaque tick enregistré.

Raison de la création : testeur MQ, écrit des fichiers de données de ticks sur chaque agent à chaque fois que l'optimiseur est exécuté. J'ai 36 agents qui écrivent 10 Go chacun pour l'un des outils et la période de test, soit un total de 360 Go sur un disque de 480 Go. Ce processus prend environ une heure avant chaque optimisation. Les disques SSD classiques ont une durée de vie de 500 à 1 000 cycles d'écriture. En réécrivant 360 Go à chaque fois, la ressource sera épuisée très rapidement. Cette bibliothèque n'écrit qu'un seul fichier et les 36 agents lisent ensuite les données de ce fichier. C'est pour toutes ces raisons que nous avons écrit cette bibliothèque : nous n'utilisons qu'un seul fichier + économie d'une heure pour l'écriture des données à chaque agent + accélération par rapport à MQ tester et même à Virtual en mode ticks réels.

Le problème a été étudié simultanément avec fxsaber (l'auteur d'EAToMath), chacun avec sa propre version. Mon code est plus clair pour moi, c'est pourquoi je l'utilise.



Pour les opérations de trading, la bibliothèque MT4Orders est utilisée https://www.mql5.com/fr/code/16006

Pour le trading virtuel, il est nécessaire d'utiliser la bibliothèque Virtual https://www.mql5.com/fr/code/22577

Pour visualiser les résultats du trading, vous pouvez utiliser MT4Orders QuickReport https://www.mql5.com/fr/code/47816 ou Report

Pour compresser les ticks TickCompressorhttps://www.mql5.com/fr/code/66201

Pour supprimer les ticks éventuellement inutiles La bibliothèque Control_Trade_Sessions https://www.mql5.com/fr/code/48059 est connectée, par exemple, si une session de cotation est plus grande qu'une session de trading. Elle peut également être supprimée si tous les ticks sont utilisés, c'est-à-dire si les sessions coïncident.







Différences par rapport à EAToMath :

Avantages :

Le code est plus court et plus simple, avec seulement 5 bibliothèques de plug-in. Si vous devez le modifier, il sera plus facile à comprendre.





Les données sont mieux compressées grâce à un algorithme différent https://www.mql5.com/fr/code/66201. En sauvegardant seulement time_msc, ask et bid - jusqu'à 86% des ticks sont sauvegardés sous la forme de 3 chars, c'est-à-dire 3 octets. Taille moyenne par tick = 3,266 octets lors de la sauvegarde des données de tick de BTCUSDT pour 2023.

Lors de la sauvegarde avec les volumes, la moyenne est de 4,835 octets. Et lors de l'enregistrement d'un tick complet = 8,439 octets. Vous trouverez ci-dessous le tableau des résultats des tests.

En outre, vous pouvez utiliser l'archivage ZIP intégré. La taille du fichier est réduite de deux fois. Un tel fichier prend 245 Mo, alors que la somme des tailles de fichiers en .tcs pour 2023 prend 364 Mo, c'est-à-dire que la compression est 1,5 fois supérieure à celle de MQ. Et la vitesse de génération des tics dans le mode mathématique est ~2 fois plus rapide. Voir le tableau ci-dessous.





Le fichier peut être sauvegardé sur un disque SSD ou RAM en créant un lien dans le système. Les fichiers peuvent prendre beaucoup d'espace et le disque RAM peut ne pas suffire, vous pouvez donc choisir d'enregistrer sur le disque principal. Les vitesses de lecture du SSD et de la RAM sont à peu près les mêmes. J'ai lu que le SSD mettait en cache jusqu'à 5 % de la capacité totale des données les plus fréquemment demandées.

Le SSD s'use un peu lors de la lecture, car il faut écraser des cellules de mémoire plus souvent que lorsqu'on stocke sans lire. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais par exemple 1 écrasement pour 10 lectures ou pour 1000 lectures.... Mais cela n'a que peu d'importance par rapport à l'usure du disque par le testeur MQ.



Inconvénients :

La connexion de Virtual doit être effectuée par vous-même (instructions ici https://www.mql5.com/fr/code/22577), EAToMath transmettra votre stratégie à Virtual lui-même.



La vitesse de la variante BidAsk est comparable à celle d'EAToMath. Les autres variantes sont plus lentes car elles contiennent plus de données ou ont une compression ZIP supplémentaire.



Caractéristiques d'utilisation :

Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions standard Symbol(), Digits( ) (=4), Point() (=0.0001) dans la stratégie, car elles produiront des valeurs par défaut, sans rapport avec le symbole testé. A la place, utilisez _Symbol, _Digits, _Point qui sont remplacés par les valeurs lues dans le fichier. De plus, de nouvelles constantes _TickSize et _TickValue avec les valeurs du symbole enregistré ont été ajoutées - elles sont nécessaires pour le calcul correct du profit, de la commission et des swaps dans la devise de dépôt.





L'ordre de travail avec la période de test sélectionnée lors de l'enregistrement des ticks :

Sélectionnez le mode de test par ticks réels, l'instrument requis et les dates de test. Réglez la variable Task sur Save et sélectionnez l'option de sauvegarde des ticks. Démarrez le testeur. Un fichier contenant les ticks sera ensuite créé dans le dossier spécifié.



Réglez la variable Tâche sur Exécuter_Stratégie. Vous pouvez quitter le mode en réalisant des ticks pour les comparer plus tard. Démarrez le testeur. Les calculs sont effectués à partir de ticks réels, et non à partir du fichier. Obtenez le résultat.





Réglez le mode de test sur les calculs mathématiques. Démarrez le testeur. Les calculs sont effectués à partir de ticks provenant du fichier. Comparez avec le résultat de l'étape 2 : il devrait être identique, mais plusieurs fois plus rapide.

Ordre de travail avec l'archive :

Créer une archive avec tous les ticks de l'historique : Sélectionner le mode de test par ticks réels, l'instrument requis. Définir les dates de test de <= premier tick à >= dernier tick dans l'historique disponible. Définissez la variable Task sur Save...To_Archive et sélectionnez l'option de sauvegarde des ticks. Démarrez le testeur. Ensuite, un dossier portant le nom de l'outil sera créé dans le dossier spécifié, dans lequel les fichiers contenant les tics de chaque année seront sauvegardés. La dernière année peut être écrasée si nécessaire. Pour ce faire, sélectionnez uniquement l'année en cours dans les dates afin d'éviter d'écraser les années précédentes. Définissez le mode de test sur Maths. Définissez la variable Task sur Run_Strategy_Fron_Archive. Dans le MathTicker : using the full archive group, définissez :

Instrument - to Instrument name (must match the name of the folder where its ticks are stored), start and end date of the test.



Démarrez le testeur. Les calculs sont effectués à partir des ticks des fichiers annuels requis. Étant donné que le travail est effectué non pas avec un seul fichier, mais avec plusieurs, il est un peu plus lent, car l'ouverture et la fermeture des fichiers prennent du temps. Par exemple, au lieu de 1,7 seconde, il faudra 2,7 secondes pour générer des tics pour 3 ans. La somme des ticks obtenue par l'Expert Advisor ci-dessous peut différer d'une petite valeur d'un premier tick. Lorsque vous testez sur des caractères personnalisés en mode ticks réels, le premier tick ne produit que Ask ou Bid (si vous n'avez pas sauvegardé les deux). Lorsque vous testez à partir de l'archive, ils sont tous deux restaurés à partir des ticks précédents.



Un exemple de l'Expert Advisor le plus simple pour estimer la vitesse de travail :

#property tester_no_cache #include <Forester\MathTicker.mqh> input int rep= 0 ; sinput bool AddVolumes= true ; void OnInit (){} void OnTick (){ static MqlTick Tick; if ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick)){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTick(Tick)){ return ; } #endif Strategy(Tick); } } double Sum = 0 ; int tk= 0 ; void Strategy( MqlTick & Tick){ Sum += Tick.bid+Tick.ask+(AddVolumes?Tick.volume_real: 0.0 ); tk++; } ulong StartTime = GetMicrosecondCount (); double OnTester (){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTicksEnd()){ return 0 ;} if (MathTick.ReadSymbolVars()){ MathTick.Ticker(); } #endif Print ( "ticks: " ,tk); long work_time = ( long )( GetMicrosecondCount () - StartTime)/ 1000 ; return Sum; }

Vous pouvez basculer 1 paramètre :

//#define RestoreFlags // восстановить флаги тика из изменения ask, bid, volume - добавит 7% к времени генерации тиков 931 вместо 869 мс



Lors de la génération de ticks, des statistiques sur la compression des ticks seront affichées.

Vous trouverez ci-dessous les impressions des statistiques, des volumes et de l'heure de génération des ticks.

-----------

Testeur MQsans volumes

pass 1 returned result 4345830621850.311523 in 0:00:08.232



Compression C ZIP

AskBid. Taille du fichier : 225 mb

-------------------- Statistiques : --------------------

3 bytes : 86.6%, 62644158 ticks

4 bytes : 0.6%, 412167 ticks

5 bytes : 12.7%, 9185484 ticks

6 bytes : 0.0%, 15274 ticks

11 bytes : 0.1%, 46214 ticks

12 bytes : 0.0%, 1 ticks

24 bytes : 0.0%, 1 ticks

Total : 72303299 ticks, 236108596 bytes.

Moyenne : 3.266 bytes par tick

final balance 0.00 USD



pass 10 returned result 4345830621850.311523 in 0:00:01.485

no normalisation

pass 1 returned result 4345830621850.311523 in 0:00:00.892 AskBid_Zipped. Taille du fichier : 106 mb

-------------------- Statistiques : --------------------

3 octets : 86.6%, 62644158 ticks

4 octets : 0.6%, 412167 ticks

5 octets : 12.7%, 9185484 ticks

6 octets : 0.0%, 15274 ticks

11 bytes : 0.1%, 46214 ticks

12 bytes : 0.0%, 1 ticks

24 bytes : 0.0%, 1 ticks

Total : 72303299 ticks, 236108596 bytes.

Moyenne : 3.266 bytes par tick

Taille non zippée : 236108596. Taille zippée : 111720863. Compression ZIP : 47.3%



pass 10 returned result 4345830621850.311523 in 0:00:02.548

no normalisation

pass 2 returned result 4345830621850.311523 in 0:00:01.890





Testeur MQ avec volumes

la passe 1 a retourné le résultat 4345879117123.356445 en 0:00:07.962

Compression C ZIP AskBidVolume. Taille du fichier : 333 mb

-------------------- Statistiques : --------------------

4 octets : 60.4%, 43684907 ticks

5 octets : 1.1%, 809676 ticks

6 octets : 33.5%, 24194111 ticks

7 octets : 4.9%, 3548666 ticks

8 octets : 0.0%, 7909 ticks

12 octets : 0.1%, 40022 ticks

13 octets : 0.0%, 17964 ticks

14 octets : 0.0%, 2 ticks

19 bytes : 0.0%, 41 ticks

32 bytes : 0.0%, 1 ticks

Total : 72303299 ticks, 349571243 bytes.

Moyenne : 4.835 bytes par tick



pass 1 returned result 4345879117123.356445 in 0:00:02.803

no normalisation

pass 4 returned result 4345879117123.356445 in 0:00:01.659 AskBidVolume_Zipped. Taille du fichier : 204 mb

-------------------- Statistiques : --------------------

4 octets : 60.4%, 43684907 ticks

5 octets : 1.1%, 809676 ticks

6 octets : 33.5%, 24194111 ticks

7 octets : 4.9%, 3548666 ticks

8 octets : 0.0%, 7909 ticks

12 bytes : 0.1%, 40022 ticks

13 bytes : 0.0%, 17964 ticks

14 bytes : 0.0%, 2 ticks

19 bytes : 0.0%, 41 ticks

32 bytes : 0.0%, 1 ticks

Total : 72303299 ticks, 349571243 bytes.

Moyenne : 4.835 bytes par tick

Taille non zippée:349571243. Taille zippée : 214897079. Compression ZIP : 61.5%



pass 2 returned result 4345879117123.356445 in 0:00:04.260

no normalisation

pass 2 returned result 4345879117123.356445 in 0:00:03.096 Tous. Taille du fichier : 582 mb

-------------------- Statistiques : --------------------

8 octets : 61.5%, 44494583 ticks

9 octets : 33.5%, 24194111 ticks

10 octets : 4.9%, 3548666 ticks

11 octets : 0.0%, 7909 ticks

15 octets : 0.1%, 40022 ticks

16 octets : 0.0%, 17964 ticks

17 octets : 0.0%, 2 ticks

22 bytes : 0.0%, 41 ticks

44 bytes : 0.0%, 1 ticks

Total : 72303299 ticks, 610166056 bytes.

Moyenne : 8.439 bytes par tick



pass 2 returned result 4345879117123.356445 in 0:00:03.768

no normalisation

pass 1 returned result 4345879117123.356445 in 0:00:02.256

All_Zipped. Taille du fichier : 245 mb

-------------------- Statistiques : --------------------

8 octets : 61.5%, 44494583 ticks

9 octets : 33.5%, 24194111 ticks

10 octets : 4.9%, 3548666 ticks

11 octets : 0.0%, 7909 ticks

15 octets : 0.1%, 40022 ticks

16 bytes : 0.0%, 17964 ticks

17 bytes : 0.0%, 2 ticks

22 bytes : 0.0%, 41 ticks

44 bytes : 0.0%, 1 ticks

Total : 72303299 ticks, 610166056 bytes.

Moyenne : 8.439 bytes par tick

Taille non zippée : 610166056. Taille zippée : 257105213. Compression ZIP : 42.1 %



pass 1 returned result 4345879117123.356445 in 0:00:05.388

no normalisation

pass 10 returned result 4345879117123.356445 in 0:00:03.936

La taille des fichiers .tcs pour la même année 2023 :

Toutes les variantes avec ZIP, même l'enregistrement complet des ticks, sont plus compactes (3,5 à 1,5 fois).



Exemple d'Expert Advisor pour le trading virtuel et le rapport de sortie :

#property tester_no_cache #include <MT4Orders.mqh> #include <Forester\MathTicker.mqh> #define ORDER_CURRENCY_DIGITS 2 #define VIRTUAL_LIMITS_TP_SLIPPAGE #define ORDER_COMMISSION - 0 #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> #define REPORT_TESTER #define REPORT_BROWSER #define USE_highcharts #include <MT4Orders_QuickReport.mqh> enum VirtTyp {MQ_Tester= 0 ,Virtual1= 1 ,Virtual2= 2 }; sinput VirtTyp tester1= 1 ; sinput VirtTyp tester2= 2 ; input int rep= 0 ; bool isOptimization = false , isTester= false ; double balInit= 0 ; VIRTUAL_POINTER Virtual[ 10 ]; void OnInit (){ Virtual[ 0 ] = 0 ; Virtual[ 1 ] = VIRTUAL::Create(AccountBalance()); Virtual[ 2 ] = VIRTUAL::Create(AccountBalance()); isOptimization = MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION ) ; isTester = MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); balInit=AccountBalance(); } void OnTick (){ VIRTUAL::NewTick(); static MqlTick Tick; if ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick)){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTick(Tick)){ return ; } #endif Strategy(Tick); } } void Strategy( MqlTick & Tick){ if (Tick.ask== 0 || Tick.bid== 0 ){ return ;} if (tester1> 0 ){Virtual[tester1].Select(); VIRTUAL::NewTick(Tick);} if (tester2> 0 ){Virtual[tester2].Select(); VIRTUAL::NewTick(Tick);} if (isNewHour(Tick.time)){ if (GetHour0(Tick.time) % 2 == 0 ){ Virtual[tester1].Select(); OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 1 , Tick.ask, 0 , Tick.ask - 100 * _Point , Tick.ask + 100 * _Point ); } else { Virtual[tester2].Select(); OrderSend ( _Symbol , OP_SELL, 1 , Tick.bid, 0 , Tick.bid + 100 * _Point , Tick.bid - 100 * _Point ); } } } double OnTester (){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTicksEnd()){ return 0 ;} if (MathTick.isMath && MathTick.ReadSymbolVars()){ if (tester1== 0 ){ Alert ( " >>>>>>>>> Virtual tester 1=MQ. In math mode can be used only virtual tester. <<<<<<<<" ); return 0 ;} if (tester2== 0 ){ Alert ( " >>>>>>>>> Virtual tester 1=MQ. In math mode can be used only virtual tester. <<<<<<<<" ); return 0 ;} SYMBOL_BASE sb; sb. Point = _Point ; sb. Digits = _Digits ; sb. Symbol = _Symbol ; sb.SymbolID= 0 ; sb.TickSize=_TickSize; sb.TickValue=_TickValue / _TickSize; Virtual[ 1 ].Select(); VIRTUAL::SetSymbolBase(sb); Virtual[ 2 ].Select(); VIRTUAL::SetSymbolBase(sb); Virtual[tester1].Select(); MathTick.Ticker(); } #endif double ret_val= 0 ; for ( int v = 0 ; v <= VIRTUAL::Total(); v++){ if (Virtual[v].Select()){ if (v > 0 ){ VIRTUAL::Stop(); #ifdef _MathTick_ if (MathTick.isMath){ VIRTUAL::CalcSwaps( MathTick.swapShort, MathTick.swapLong, 0 , MathTick.swap3days ); } else {VIRTUAL::CalcSwaps( _Symbol , 0 );} #else VIRTUAL::CalcSwaps( _Symbol , 0 ); #endif } if ( !isOptimization){QuickReport( "report_" +( string )v, true , v, false , true );} Print (( string )v+ " AccountBalance = " ,AccountBalance(), " AccountEquity = " ,AccountEquity()); double prib=AccountBalance()-balInit; ret_val += prib; }} return ret_val; } bool isNewHour ( datetime &t){ static int next_h=- 1 ; if (t < next_h){ return false ; } else { next_h = (GetHour0(t)+ 1 )* 3600 ; return true ;}} int GetHour0 ( datetime &t){ return (( int )( t / 3600 ));}

Cet exemple crée 2 machines virtuelles avec des transactions différentes. Aux heures paires, l'un des testeurs achète, l'autre vend aux heures impaires.

Il s'agit d'un exemple complexe avec 2 testeurs, il peut être simplifié si vous avez besoin de travailler avec un seul testeur.

Vous pouvez également sélectionner le testeur MQ et le comparer aux résultats des testeurs virtuels pour contrôler l'exactitude des calculs. Seule la commission peut ne pas coïncider, car il existe de nombreuses commissions différentes et une seule variante est programmée dans le testeur virtuel.

