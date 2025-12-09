代码库部分
ATR Cycles - MetaTrader 5脚本

Ryan L Johnson
240
(3)
ATR_Cycles.mq5 (12.92 KB)
该指标是一个波动率过滤器，其基础是

  • 快速 ATR（平均真实范围）、
  • 中间 ATR，以及
  • 慢速 ATR。

该指标并 预测价格的方向性倾向。

该指标只是显示波动率足够高的位置（波峰处），以便进行交易。

EURUSDM20

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/65801

