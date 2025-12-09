请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/65801
KA-Gold Bot MT5
KA-Gold Bot 是专为黄金设计的高级交易顾问，利用凯尔特纳通道策略和两条指数移动平均线（EMA）（10 期 EMA 和 200 期 EMA）的强大组合。运行原理：10 期 EMA 代表平均价格在 Keltner 波段上方/下方切入，确认上升趋势/下降趋势。价格高于 200 期 EMA 则支持上升趋势/下降趋势。考虑到过去 50 期的波动性，这表明上升/下降趋势强于前 10 期：M15可点击按钮示例（关闭所有位置）
为顾问添加按钮的示例。 在此示例中，实现了一个按钮，用于关闭所有工具的所有有效仓位。 除按钮事件处理功能外，还实现了关闭相对于符号名称的仓位和计算相对于符号名称的仓位数量的方法。
根据每笔存款的风险计算手数的功能
该函数计算未结头寸的手数。交易的开仓价、止损价和每笔交易的风险（以保证金的百分比为单位）作为参数传入MathTicker - 数学模式下的刻度生成器
在真实刻度模式下记录刻度，在数学模式下读取刻度，每个刻度都会调用你的策略。