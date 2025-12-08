無料でロボットをダウンロードする方法を見る
アドバイザーのボタンを追加する例です。
この例では、すべての商品のすべての有効ポジションをクローズするボタンが実装されています。
ボタンのイベント処理機能に加えて、シンボル名に関連するポジションをクローズするメソッドと、シンボル名に関連するポジション数をカウントするメソッドも実装されています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/48267
